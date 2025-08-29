Από τον Μπάιντεν στη Μαρία Αριστοτέλους…

«Η Κύπρια αθλήτρια του στίβου Μαρία Αριστοτέλους πέθανε σε ηλικία 34 ετών. Η αθλήτρια του επί κοντώ έδινε εδώ και μήνες μάχη με τον καρκίνο. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε συγκινημένος: «Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!». (Από τα Μέσα Επικοινωνίας.)

Η κηδεία της Μαρίας Αριστοτέλους θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο Γέρι. Άκουσα την είδηση από τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος συνόδευε την ανακοίνωση με πλάνα που έδειχναν τη Μαρία να πηδά επί κοντώ.

Ακούγοντας την είδηση μούδιασα, ο νους και η μνήμη μου αστραπιαία «γύρισαν πίσω» στον χρόνο και μου φανέρωσαν οικογενειακά και άλλα φιλικά πρόσωπα που κτυπήθηκαν από αυτόν τον ανήθικο δολοφόνο ο οποίος δεν είναι πλέον συνολικά ανίκητος, αλλά όπου εμφανιστεί επιθετικός είναι αδίσταχτος και βάρβαρος.

Θα σας πω κάτι πολύ προσωπικό… Δεν ξέρω ποιος συνειρμός στο μυαλό με απέσπασε από την εικόνα της Μαρίας Αριστοτέλους και με πήρε στην άλλη άκρη του κόσμου. Στις ΗΠΑ και στον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Λίγο μετά που αποσύρθηκε από τον προεκλογικό αγώνα, ο Μπάιντεν ανακοινώθηκε ότι πάσχει από σοβαρή μορφή καρκίνου. Η Μαρία έχασε τη μάχη, δεν ξέρω τι κάνει ο πλανητάρχης με τη δική του αναμέτρηση. «Δικαιοσύνη;», αυτό σκέφτηκα… Δεν επιλέγει ηλικίες για αντιπάλους. Αδίστακτος καθώς είναι από τη φύση του κυριαρχεί στον πλανήτη τρομοκρατώντας το ανθρώπινο γένος.

Όμως η Μαρία, μέσα στην περιπέτειά της άφησε πίσω της κάποια σημειώματα που γαληνεύουν το πνεύμα και απαθανατίζουν τον χαρακτήρα της. «Έχω διαγνωστεί με καρκίνο. Όχι, δεν είναι μια φωτογραφία ανακοίνωσης εγκυμοσύνης, αν και αυτό θα 'ταίριαζε καλύτερα' στην ηλικία μου και στο ύφος όσων επιδιώκουμε να προβάλουμε στα social media, λες και οι ζωές όλων μας είναι στημένες με ροδοπέταλα», γράφει στην ανάρτησή της η Μαρία Αριστοτέλους, αναφερόμενη στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, στις οποίες κρατά τις εξετάσεις της. Ναι, αυτό που έχω είναι πιο σπάνιο από το να κέρδιζα το τζόκερ, είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε ενήλικες και είμαι πολύ 'άτυχη'. Στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται - ο καθείς κουβαλάει τον σταυρό του - σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο».

Αυτό το «αύριο» που λέει η ηρωική Μαρία θα το πάρει μαζί της όπου κι αν βρεθεί. Είναι δικό της, ολότελα δικό της, γι' αυτό μας κάνει όλους να…τρέμουμε για το δικό μας «σήμερα».