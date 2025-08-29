Ψάχνουν άλλοθι σε αποτσίγαρα και σε κατά φαντασία εμπρηστές

Δύο ανθρώπινες ζωές, 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένης γης και δεκάδες ολοσχερώς καταστραμμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Οι ευθύνες για την τραγωδία είναι εδώ. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι αρμόδιοι υπουργοί του θα τις αναλάβουν; Και αν ναι, πώς;

Όσο κι αν προσπαθούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους πίσω από το ανύπαρκτο σενάριο του εμπρησμού, το οποίο όπως ξεκάθαρα δήλωσε πριν από λίγο στη Βουλή ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης δεν τεκμηριώνεται, παραμένει αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες απέτυχαν παταγωδώς. Δύο άνθρωποι χάθηκαν τόσο άδικα στη φονική πυρκαγιά εξαιτίας της κρατικής ολιγωρίας, της ανεπάρκειας και της έλλειψης συντονισμού παρά τις εξ αντιθέτου διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, τον περ. Ιούνιο, οι οποίες αποδείχθηκαν εκ των πραγμάτων ανυπόστατες.

Το πιο εξοργιστικό, όμως, είναι η προσπάθεια της Αστυνομίας να μεταθέσει την ευθύνη στους ίδιους τους νεκρούς για τη διαδρομή που επέλεξαν. Διαδρομή που όφειλε η ίδια να είχε κλείσει για λόγους ασφαλείας αλλά δεν το έπραξε. Αυτή η τακτική συγκάλυψης είναι ανέντιμη και αποτελεί προσβολή στη μνήμη των θυμάτων, Δημήτρη και Μάρω Φιλιππίδη. Οι σοροί των δυο ηλικιωμένων εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο όχημά τους στο δρόμο Άλασσας – Λάνιας.

Όσα οικονομικά μέτρα κι αν ανακοινωθούν, όσες αποζημιώσεις κι αν δοθούν για τις δεκάδες κατοικίες και αυτοκίνητα που καταστράφηκαν ολοσχερώς, δεν μπορούν να διαγράψουν, ούτε να αναιρέσουν τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες των κυβερνώντων για τον άδικο θάνατο δύο συνανθρώπων μας.

Δεν είχαν ούτε το θάρρος, ούτε την εντιμότητα να αναλάβουν την ευθύνη για την εγκληματική τους αμέλεια: διόρισαν υπεύθυνο συντονιστή για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών έναν γενικό διευθυντή υπουργείου, παντελώς άσχετο με το αντικείμενο. Και την κρίσιμη ώρα, εκείνος βρισκόταν… στην Αυστραλία, ως απεσταλμένος του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Η τραγωδία δεν είναι αποτέλεσμα «ατυχίας». Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, προχειρότητας και πολιτικής ανευθυνότητας.

Αντί, όμως, ανάληψης ευθύνης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε να διαχειριστεί επικοινωνιακά την οργή των πολιτών. Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες που επιστράτευσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέδωσαν την φονική πυρκαγιά σε αποτσίγαρα που βρέθηκαν στη σκηνή. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: αναιρούν με οποιονδήποτε τρόπο τις πολιτικές ευθύνες που βαραίνουν τον ίδιο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τους αρμόδιους υπουργούς του;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Όχι. Καμία δικαιολογία, καμία επίκληση σε σενάρια, κανένας επικοινωνιακός χειρισμός δεν μπορεί να αποσείσει τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης για την τραγωδία.

Η άρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να αναλάβει την πολιτική ευθύνη ή έστω να ζητήσει τις παραιτήσεις των αρμόδιων υπουργών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ακόμη και οι τραγωδίες στην Κύπρο μπορούν να περνούν χωρίς συνέπειες για την εξουσία.