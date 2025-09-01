Ώρα να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης εξελίσσεται σε κομβικό ζήτημα για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής αλλά και σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης με την Άγκυρα. Η Τουρκία έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις, επιχειρώντας να μπλοκάρει την υλοποίηση του έργου, επικαλούμενη τα γνωστά επιχειρήματα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί δημόσια σιγή, χωρίς να αναλαμβάνει σαφή δράση, την ώρα που η Ελλάδα διαμηνύει με σταθερότητα ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά.

Η επιμονή της Άγκυρας στο αναθεωρητικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» αναδείχθηκε και στο πλαίσιο της παρουσίας του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο τεχνολογικό φεστιβάλ «Teknofest» που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, εξέφρασε τη θέση ότι το τουρκικό ναυτικό θα υπερασπιστεί «τα δικαιώματα στη Γαλάζια Πατρίδα». Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέσα από το φεστιβάλ αναδεικνύεται η ναυτική ισχύς της χώρας. Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ριγάρει το γήπεδο και να κεφαλαιοποιήσει ενδεχομένως διπλωματικά, πολιτικά ή άλλα οφέλη μέσα από τις γεωπολιτικές ζυμώσεις στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η Αθήνα απαντά με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, ανεξαρτήτως των τουρκικών αντιδράσεων, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει στην πράξη πως δεν διστάζει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το τοπίο γύρω από το έργο παραμένει θολό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και αναγνωρίζει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας, δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως με αποτρεπτικό τρόπο απέναντι στις τουρκικές απειλές. Γεγονός που γεννά το ερώτημα για το εάν θα υπάρξει έμπρακτη στήριξη ή αν η Κύπρος και η Ελλάδα θα συνεχίσουν μόνες τους την προσπάθεια υλοποίηση ενός, κατά τα άλλα, συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου, το οποίο κρίνεται υψίστης σημασίας για την ίδια την Ευρώπη.

Η ηλεκτρική διασύνδεση δεν είναι απλώς «άλλο ένα έργο» αλλά μια στρατηγικής σημασίας επιλογή, που αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης Κύπρου και Ελλάδας.

Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται άμεσα να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ώστε να διαφανεί αν το έργο μπορεί να υλοποιηθεί ή αν αποτελεί απλά ένα διπλωματικό εργαλείο στη φαρέτρα των διπλωματικών ζυμώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικότερα τα πιο ευάλωτα, πρέπει να γνωρίζουν.