Η ανάγκη υλοποίησης των έργων για την ενέργεια

Πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η όλη συζήτηση των τελευταίων ημερών για τα δύο μεγάλα έργα που αφορούν τη δυνατότητα επάρκειας στην ενέργεια, το τερματικό στο Βασιλικό από τη μια και το μεγάλο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας από την άλλη; Ως ένα πρωτοφανές αλαλούμ το οποίο εκπηγάζει από ατέρμονες αντιφατικές δηλώσεις των ιδίων των μελών της κυβέρνησης. Ο σχεδιασμός ωστόσο των έργων τόσο του Βασιλικού όσο και της ηλεκτρικής διασύνδεσης φαίνεται εκ των δεδομένων πως δεν έγινε κάτω από ομαλές, ορθολογικές και διαφανείς συνθήκες. Αυτό ουδείς είναι σε θέση να το αρνηθεί. Ταυτόχρονα όμως δεν είναι και δίκαιο να επωμιστεί όλο το βάρος των ασυνεπειών των σχεδιασμών για τα δύο έργα η σημερινή διακυβέρνηση. Ωστόσο όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλείται τη μεγάλη του έγνοια να προστατέψει τη φήμη και την αξιοπρέπεια της χώρας, αυτό δεν αποτελεί άλλοθι για την αποφυγή πραγματοποίησης των σημαντικών αυτών έργων.

Τα υπό σχεδιασμό μεγάλα έργα βρέθηκαν κυριολεκτικώς εκτός ατζέντας της σημερινής διακυβέρνησης αλλά με έναν τρόπο ωσάν ο ίδιος ο σημερινός Πρόεδρος να μην ήταν συμμέτοχος στην προηγούμενη διακυβέρνηση και μάλιστα εκ των βασικών και στενών συνεργατών του προηγούμενου Προέδρου. Αν υπάρχει επομένως πολιτική ευθύνη είναι εκεί και εκ του αποτελέσματος εδραιωμένη. Επομένως η ανεπαρκής εποπτεία για έργα εξαιρετικής σημασίας δεν καλύπτεται από φραστικές εξάρσεις. Είναι όντως ελκυστικό να ακούς τον Πρόεδρο ενός κράτους αποφασισμένο «να προστατέψει τη φήμη της χώρας». Είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικό να δημιουργούνται συνθήκες αντίστασης σε πιθανά στίγματα διαφθοράς στην εξέλιξη ενός έργου. Αλλά αυτό ποσώς αναιρεί την υποχρέωση της σημερινής διακυβέρνησης να εστιάσει στην πραγματοποίηση κρίσιμων έργων και όχι στην πλήρη απόσυρσή τους.

Οι θέσεις που εκπέμπονται για το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας εκ μέρους της κυβέρνησης είναι αντιφατικές ή τουλάχιστον εμφανίζονται συνεχώς στη βάση διαφορετικών ερμηνειών τόσο για τη δημιουργία του έργου όσο και για τη βιωσιμότητά του. Δεν νοείται μέσα σε λίγες ημέρες να εκφράζονται από μέλη της κυβέρνησης διαφορετικές προσεγγίσεις για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ένα έργο το οποίο -όπως σημειώνει ο Πρόεδρος- είναι στρατηγικής σημασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, διαφάνεια, και κάθε κίνηση θα πρέπει να αντανακλά ακριβώς το μέγεθος ενός τέτοιου εγχειρήματος.