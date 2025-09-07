Το συμφωνημένο πλαίσιο δεν είναι συμφωνημένο

Σε περίπτωση νέας πρότασης για λύση υπάρχει η απαραίτητη πλειοψηφία για να γίνει η πρόταση αποδεχτή; Αυτό είναι το ζητούμενο που θα πρέπει να μας απασχολεί. Η προφανής απάντηση είναι: Εξαρτάται από τους όρους και πρόνοιες της πρότασης και, σε τελική ανάλυση, από τη μορφή της λύσης. Αυτό βέβαια θα ισχύσει αν αφεθεί ο λαός να κρίνει χωρίς παραπλάνηση και παραπληροφόρηση.

Τον τελευταίο καιρό, στο θέμα της μορφής της λύσης, κυριαρχεί η ακαταλαβίστικη έννοια του συμφωνημένου πλαισίου. Αν βέβαια εννοούμε το πλαίσιο στο οποίο συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, Ε/Κ, Τ/Κ, Τουρκία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και ΟΗΕ, τότε κάθε άλλο παρά συμφωνημένο είναι. Μπορεί γενικά και αόριστα να αποτελεί τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή για τη δική μας πλευρά αλλά όχι για τους απέναντι.

Ούτε ο ισχυρισμός του ΠτΔ, ότι δηλαδή με το συμφωνημένο πλαίσιο εννοεί τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, ισχύει. Τη στιγμή που δεν αποδεχόμαστε την πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στις εκθέσεις και ψηφίσματα των ΗΕ, τότε ασφαλώς δεν είναι συμφωνημένο.

Στο σημαντικότατο αυτό θέμα ήρθε η διευκρίνιση από τον Τουφάν Ερχιουρμάν, υποψήφιο για τις εκλογές του Οκτωβρίου στα κατεχόμενα. «Εάν είναι ειλικρινής για μια λύση, η πολιτική μας ισότητα θα γίνει αποδεκτή πριν καν συναντηθούμε και θα καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα». Ανοικτή πρόσκληση/πρόκληση προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξει αν όλα αυτά περί ετοιμότητας τα εννοεί και δεν είναι πυροτεχνήματα για εσωτερική κατανάλωση.

Αναφορικά δε με την προοπτική και τον προσανατολισμό της νέας Κυπριακής Ομοσπονδίας, ο Τουφάν Ερχιουρμάν είναι σαφέστατος. «Δεν θα υπάρχει νότια Ευρώπη ή βόρεια Μέση Ανατολή σε αυτό το νησί. Κάθε μέρος του θα είναι Ευρώπη», δήλωσε σε μια από τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

Ένας νέος Κύπριος αντικατοχικός ηγέτης. Και αυτή τη φορά, δυστυχώς δεν είναι ένας Ε/Κ αλλά Τ/Κ. Αν κερδίσει τις εκλογές του Οκτωβρίου, τότε θα βιώσουμε εποχές Ταλάτ και Ακιντζί.

Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς για να απαλλαγούμε από τον ακραίο Ερσίν Τατάρ, εάν βέβαια θέλουμε να απαλλαγούμε. Η Τουρκία, με τις παρεμβάσεις Χακάν Φιντάν στις διασκέψεις, φαίνεται να ευνοεί την εκλογή Ερχιουρμάν. Από τη μια οι αναβαθμισμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις και από την άλλη η βούληση της Τουρκίας για στενές σχέσεις με τις Βρυξέλλες βοηθούν σε μια ακόμη ευκαιρία για το Κυπριακό. Πάντα λέμε για τελευταία ευκαιρία αλλά αυτή τη φορά είναι όντως η τελευταία. Οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί είναι τέτοιοι που η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο την ανοικτή πληγή του Κυπριακού. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα πρέπει να λυθεί. Ο εφιάλτης βέβαια για εμάς είναι ο άλλος τρόπος, που δεν είναι τίποτε άλλο από την οριστική διχοτόμηση, είτε με αναγνώριση οντότητας των κατεχομένων και άρση της μακροχρόνιας απομόνωσής των είτε, το χειρότερο σενάριο, με προσάρτηση των κατεχομένων.

«Εάν εγκαταλείψουν ξανά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν θα επιτρέψουμε στο υφιστάμενο στάτους κβο να συνεχίσει. Η βούληση του τ/κ λαού για μια λύση θα είναι στο τραπέζι και μια λύση θα έρθει. Εάν ο Χριστοδουλίδης είναι ειλικρινής, ας είναι έτοιμος». Εκτός της πρόσκλησης/πρόκλησης, λογική και η προειδοποίηση. Το θέμα είναι αν ο Πρόεδρος είναι έτοιμος για συνομιλίες επί της ουσίας. Αυτό ένας τρόπος υπάρχει για να το αποδείξει. Πριν τις εκλογές στα κατεχόμενα να δηλώσει ότι αποδέχεται την πολιτική ισότητα όπως την εννοούν τα ΗΕ. Με αυτόν τον τρόπο πείθει για την πολιτική του βούληση και, το σημαντικότερο, βοηθά τον Ερχιουρμάν στις επικείμενες εκλογές. Αν νομίζει ότι μπορεί να αφήσει εκτεθειμένο τον Τουφάν Ερχιουρμάν, όπως έπραξε ο προκάτοχός του με τον Μουσταφά Ακιντζί, θα πρέπει να γνωρίζει ότι μετά το Κραν Μοντανά τα παιχνίδια αυτά είναι γνωστά στα ΗΕ και δεν περνούν πλέον.

Ο «κίνδυνος» εκλογής Ερχιουρμάν έχει ήδη γίνει αντιληπτός από το απορριπτικό μέτωπο. Γνωστός αρθρογράφος τον επικρίνει γιατί δήλωσε ότι η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη όχι μόνο για τον βορρά αλλά και για τον νότο. Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία είναι όντως οι εγγυήτριες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του νότου. Εκτός και αν έχουμε ήδη ξεγράψει τα κατεχόμενα εδάφη μας. Η θέση Ερχιουρμάν είναι μια ύστατη προσπάθεια. Είτε αποδεχόμαστε χωρίς ναι μεν αλλά την πολιτική ισότητα είτε ισχύει η θέση Τατάρ για κυριαρχική ισότητα και λύση δύο κρατών. Η θέση του αρχηγού του ΤΡΚ αποδεικνύει και τον λόγο της στροφής της άλλης πλευράς προς την κυριαρχική ισότητα.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με την πολιτική ισότητα. Από το 1963 είναι η αιτία των δεινών μας. Ο πρώτος που την αμφισβήτησε ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με τα 13 σημεία, με αποτέλεσμα την πρώτη διχοτόμηση.

Ο ΠτΔ δηλώνει έτοιμος να τη συζητήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα δεδομένα δεν συζητούνται, κύριε Χριστοδουλίδη. Η αφετηρία των συνομιλιών είναι τα δεδομένα και η πολιτική ισότητα δεν προσφέρεται προς διαπραγμάτευση. Το γεγονός ότι ακόμα να δηλώσετε, χωρίς περιστροφές, την αποδοχή της πιο βασικής παραμέτρου της λύσης σάς καθιστά απορριπτικό και εναντίον της λύσης. Δεν μπορείτε να μιλάτε για συμφωνημένο πλαίσιο και να μην αποδέχεστε ολόκληρο το πακέτο του πλαισίου. Εδώ που φτάσαμε, εξυπνάδες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Όλα αυτά περί πολιτικής ανισότητας και αποδοχής της μιας θετικής ψήφου μόνο σε θέματα ζωτικής σημασίας για τους Τ/Κ είναι ανοησίες και σίγουρα θέσεις εκτός του συμφωνημένου πλαισίου. Επιπρόσθετα, αυτά τα μεγάλα λόγια ότι το υφιστάμενο στάτους κβο δεν μπορεί να είναι η λύση του Κυπριακού, αν και ορθότατη θέση, δεν έχει κανένα νόημα χωρίς την εκ προοιμίου αποδοχή της πολιτικής ισότητας.

Με την πιθανή εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν, το έργο Ταλάτ και Ακιντζί θα το ξαναδούμε. Ελπίζω όμως ότι δεν θα βιώσουμε τη δειλία Χριστόφια και τη στάση του Νίκου Αναστασιάδη στο Κραν Μοντανά.

Ο ΠτΔ δεν μπορεί να συμπεριφερθεί όπως τον προκάτοχό του. Απλά δεν τον παίρνει. Στην ουσία δεν δικαιούται να διχοτομήσει την πατρίδα. Ποιος είσαι, κύριε, εσύ, ο οποίος θα καταδικάσεις τις επόμενες γενεές να ζουν σε μια μοιρασμένη πατρίδα με ένα δυσοίωνο μέλλον;

Είναι καιρός οι δικοί μας ηγέτες να αντιληφθούν ότι απαγορεύονται οι αντεθνικές συμπεριφορές. Θα πρέπει, επιτέλους, ο κάθε Πρόεδρος να εμπεδώσει το γεγονός ότι ναι μεν είναι ο ηγέτης που διαχειρίζεται το Κυπριακό αλλά όχι με ανοικτή επιταγή.

Αν, όπως τουλάχιστον έδειξε στις διασκέψεις για το Κυπριακό, δεν διαθέτει την πολιτική βούληση για λύση, η εκλογή Ερχιουρμάν θα τον αποκαλύψει. Ο «κρυψώνας» Ερσίν Τατάρ τελειώνει, κύριε Χριστοδουλίδη. Τα ψέματα τελειώνουν και η ασπίδα «προστασίας» του Ερσίν Τατάρ δεν θα υφίσταται. Ούτε τουρκική αδιαλλαξία θα υπάρχει. Όλα θα βγουν στον φως και αυτό που θα μείνει γυμνό αλλά ξεκάθαρο θα είναι η ε/κ αδιαλλαξία.

Αν έχετε το θάρρος, κύριε Πρόεδρε, τολμήστε να μιλήσετε για αδιαλλαξία της άλλης πλευράς μετά την εκλογή Ερχιουρμάν. Οι μόνοι που θα είναι στο πλάι σας θα είναι οι γνωστοί κατ’ επάγγελμα πατριώτες ή, αν θέλετε, οι ψευδοπατριώτες, γιατί αν τολμήσετε να επιχειρήσετε ένα νέο Κραν Μοντανά θα είναι η πολιτική σας αυτοκτονία. Ένας Πρόεδρος που πρόδωσε τους πόθους του κυπριακού ελληνισμού για λύση και επανένωση. Το πρώτο Κραν Μοντανά ήταν επιεικώς μειοδοσία, το δεύτερο όμως θα είναι εσχάτη προδοσία.

Στην πρόσκληση Ερχιουρμάν θα πρέπει να υπάρξει άμεση απάντηση με την άνευ προϋποθέσεων και όρων αποδοχή της πολιτικής ισότητας.