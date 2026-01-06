«Ωρολογιακές βόμβες» στους δρόμους της Κύπρου τα e- scooter: Τι λέει η Αστυνομία

Η Αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, για τον έλεγχο της διακίνησης των ηλεκτρονικών σκούτερ, η χρήση των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Ωστόσο δεν μπορεί από μόνη της να επιβάλει την τάξη. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας, απαντώντας στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο σε ρεπορτάζ του «Π», που δημοσιεύτηκε στις 28 Δεκεμβρίου, είχε εκφράσει την άποψη ότι υπάρχει ελλιπής αστυνόμευση, δηλώνει πως απαιτείται ενίσχυση της αστυνόμευσης με την ενεργότερη εμπλοκή των τροχονόμων των δήμων.

Η Αστυνομία, προσθέτει ο ίδιος εκπρόσωπος, προβαίνει σε καθημερινές περιπολίες, ελέγχους και καταγγελίες, με τη δραστηριότητά της να αποτυπώνεται κυρίως στην έκδοση εξώδικων προστίμων. Μάλιστα κατά την περίοδο 2023-2024 εκδόθηκαν συνολικά σχεδόν τέσσερις χιλιάδες εξώδικες καταγγελίες, αριθμός που καταδεικνύει τη συχνότητα των παραβάσεων, με την Αστυνομία να διαμηνύει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Έλεγχοι και από δήμους

Η Αστυνομία έχει ήδη αποταθεί γραπτώς τόσο προς την Ένωση Δήμων όσο και προς την Ένωση Κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι οι λεγόμενες συσκευές προσωπικής κινητικότητας κινούνται κυρίως εντός αστικών κέντρων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση των δημοτικών μηχανισμών ελέγχου. Υποστηρίζει ότι, βάσει του νόμου, η αστυνόμευση της διακίνησης ποδηλάτων και ηλεκτρικών σκούτερ μπορεί να ασκείται όχι μόνο από μέλη της Αστυνομίας αλλά και από εξουσιοδοτημένους τροχονόμους ή άλλα πρόσωπα που ορίζονται από δήμους ή κοινότητες. Παράλληλα εισηγείται θεσμικές παρεμβάσεις που, όπως εκτιμά, θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια. Σε επιστολή της προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, διατυπώνει την άποψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αυστηροποιηθεί. Συγκεκριμένα, προτείνει όπως σε περιπτώσεις χρήσης σκούτερ σε μη επιτρεπόμενους χώρους προβλέπεται η κατακράτηση του οχήματος.

Παράλληλα, η Αστυνομία θεωρεί ότι θα ήταν προς όφελος της τροχαίας κίνησης η απόφαση των δήμων ή των κοινοτήτων να καθορίσουν σαφώς επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης των ηλεκτρικών πατινιών, κατόπιν αξιολόγησης των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια. Τέτοιες αποφάσεις, υπογραμμίζει, θα πρέπει να λαμβάνονται μετά από διαβούλευση με όλους τους άλλους αρμόδιους φορείς.

Ανησυχητικές διαστάσεις

Η Αστυνομία κρούει παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ότι οι χρήστες των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, ως ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν κινούνται σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που άλλωστε απαγορεύεται. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή Σεπτέμβριο του 2022, η διακίνηση με e-scooter επιτρέπεται σε:

Δρόμους με όριο ταχύτητας έως 30 km/h.

Ποδηλατόδρομους και ποδηλατολωρίδες.

Περιοχές κοινής χρήσης ποδηλατών και πεζών (όπου αποτελούν προέκταση ποδηλατόδρομου).

Πλατείες και πεζόδρομους μόνο μετά από έγκριση της τοπικής Αρχής και κατάλληλη σήμανση και αφού γίνει αξιολόγηση των κινδύνων.

Όπως τονίζει η Αστυνομία, η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η εμπλοκή των τοπικών Αρχών και η αυστηροποίηση της νομοθεσίας συνιστούν κρίσιμους παράγοντες για τον περιορισμό των κινδύνων και την προστασία τόσο των χρηστών όσο και των πεζών.

2 θάνατοι, 14 σοβαρά τραυματίες

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας Κύπρου, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τις 30 Ιουνίου 2025, καταγράφηκαν συνολικά 25 θύματα από οδικές συγκρούσεις με εμπλοκή οδηγών e-σκούτερ. Από αυτά, δύο αφορούν θανατηφόρα περιστατικά, 14 σοβαρούς τραυματισμούς και εννέα ελαφρούς τραυματισμούς. Οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν τα έτη 2019 και 2022, πριν δηλαδή την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που θέτει απαγορεύσεις, ενώ σοβαροί τραυματισμοί καταγράφονται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, με αυξημένο αριθμό τραυματιών το 2022 (συνολικά 4). Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα περιστατικά δεν περιορίζονται στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αλλά εμφανίζονται διαχρονικά.

Για το 2025, και συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφονται επτά τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά και πέντε ελαφρά, αριθμός που αντιστοιχεί σε υψηλότερο σύνολο σε σύγκριση με ολόκληρα προηγούμενα έτη. Τα δεδομένα αυτά συνδέονται χρονικά με τη διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως εντός αστικών περιοχών.