Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Μιλά για άνοιγμα αγορών, κράτος δικαίου και ασφάλεια επενδύσεων - Δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει άμεσα στη χώρα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, δήλωσε χθες Δευτέρα πως σκοπεύει να κάνει τη χώρα της, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού στον κόσμο, «το ενεργειακό κέντρο» της αμερικανικής ηπείρου, δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.

«Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», «θα φέρουμε κράτος δικαίου, θα ανοίξουμε τις αγορές», ενώ «θα χρειαστούμε ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις», είπε στο Fox News η πολιτικός και νομπελίστρια ειρήνης του 2025, που διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την υποστηρίζει για να αναλάβει την ηγεσία της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

