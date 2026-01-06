«Είμαι άνθρωπος του Θεού»: Όλοι οι διάλογοι στη δίκη του Μαδούρο - Η λογομαχία και οι μώλωπες στο πρόσωπο της Φλόρες

Η ακροαματική διαδικασία του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν αποτύπωσε με κυνικό τρόπο την πτώση του άλλοτε ισχυρότερου άνδρα της Βενεζουέλας.

Σε εκτενές ρεπορτάζ της η βρετανική Daily Mail κατέγραψε από το παρασκήνιο όλα όσα έλαβαν χώρα στο δικαστήριο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Νικολάς Μαδούρο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον θυμό του.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας μπήκε σε λεκτική διαμάχη με έναν άνδρα που ισχυριζόταν ότι είχε φυλακιστεί από το καθεστώς του.

Η λογομαχία στο δικαστήριο

Πρόκειται για τον Πέδρο Ρόχας, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα με τον Μαδούρο να του δηλώνει ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου», αφού ο Ρόχας τον προειδοποίησε ότι θα «πληρώσει» για τα εγκλήματά του.

Η ασυνήθιστη αντιπαράθεση έλαβε χώρα στο τέλος της 30λεπτης ακροαματικής διαδικασίας στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου ένας δικαστής ζήτησε από τον Μαδούρο να σταματήσει να μιλάει, ενώ εκείνος διαμαρτυρόταν για το ότι είχε «απαχθεί» από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ήταν μια ταπεινωτική στιγμή για έναν άνδρα που τρεις ημέρες νωρίτερα ήταν αρχηγός κράτους, σημειώνει η Daily Mail.

Ο 63χρονος Μαδούρο μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας ένα μπλε μπλουζάκι με ένα πορτοκαλί μπλουζάκι από κάτω και καφέ παντελόνι.

Τα χέρια του ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη του και τα έλυσαν καθώς μπήκε στο δικαστήριο από μια πλαϊνή πόρτα. Τα πόδια του ήταν επίσης δεμένα με αλυσίδες.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, φορούσε παρόμοια ρούχα και ήταν επίσης δεμένη με χειροπέδες, καθισμένη στον ίδιο πάγκο με μια πονεμένη έκφραση στο πρόσωπό της.

Πίσω από τους δύο, στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου, κάθονταν δύο Αμερικανοί αστυνόμοι. Καθώς έμπαινε από μια πλαϊνή πόρτα, ο Μαδούρο χαιρέτησε με ένα νεύμα πολλούς ανθρώπους στο ακροατήριο και είπε στα αγγλικά: «Καλή χρονιά».

17 Μαρτίου η επόμενη ακρόαση

Ο Μαδούρο και ο Φλόρες φόρεσαν ακουστικά και άκουσαν τη διαδικασία μέσω μεταφραστή. Καθώς η ακρόαση συνεχίζονταν, ο Μαδούρο κρατούσε σημειώσεις σε ένα κίτρινο μπλοκ μπροστά του και φαινόταν ατάραχος.

Σηκώθηκε και έβαλε τα δάχτυλά του στο τραπέζι δίπλα του, καθώς ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν διάβαζε μια περίληψη της κατηγορίας εναντίον του, αναφέροντας λεπτομερώς τέσσερις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και άλλες κατηγορίες. Όταν του ζητήθηκε να προσδιορίσει την ταυτότητά του, ο Μαδούρο σηκώθηκε και είπε στο δικαστήριο μέσω του μεταφραστή: «Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος. Είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας. Βρίσκομαι εδώ, απαχθείς, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

«Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας».

Ο δικαστής Χέλερσταϊν, ένας 92χρονος διορισμένος από τον Κλίντον, τον διέκοψε και είπε: «Υπάρχει χρόνος και τόπος για να συζητήσουμε όλα αυτά. Θέλω μόνο να ξέρω αν είστε ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος».

Ο Μαδούρο, για λίγο ταπεινωμένος, είπε: «Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος».

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του δήλωσαν αθώοι. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Μαδούρο είπε: «Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι ακόμα Πρόεδρος της Βενεζουέλας».

Η Φλόρες αυτοπροσδιορίστηκε ως «Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας» και δήλωσε ότι ήταν «απολύτως αθώα».

Το δικαστήριο όρισε την επόμενη ημερομηνία ακρόασης την 17η Μαρτίου και δεν υποβλήθηκε αίτηση για αποφυλάκιση με εγγύηση.

Οι μώλωπες στο πρόσωπο της Φλόρες

Καθώς καθόταν στο δικαστήριο, η Φλόρες είχε ορατά μώλωπες στο πρόσωπό της. Μία στο μέγεθος μπάλας του γκολφ στο μέτωπό της και κάτι που έμοιαζε με μελανιά κάτω από το δεξί της μάτι.

Kατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικηγόρος της, Μαρκ Ντόνελι, ζήτησε να της γίνει ακτινογραφία, επειδή είχε υποστεί «σημαντικούς τραυματισμούς» κατά τη σύλληψή της. Υπήρχε «κάταγμα ή σοβαροί τραυματισμοί στα πλευρά της», υποστήριξε ο Ντόνελι, αναφερόμενος σε φερόμενους τραυματισμούς που προκλήθηκαν από την απαγωγή της στο Καράκας από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Ο δικαστής Χέλερσταϊν ζήτησε από τους δικηγόρους να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι το ζευγάρι θα λάβει θεραπεία. «Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με οποιονδήποτε από τους κατηγορούμενους, ενημερώστε με και θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι θα λάβετε πλήρη και επαρκή ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε. Ο δικηγόρος του Μαδούρο, ο διακεκριμένος ποινικολόγος Μπάρι Πόλακ, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει στο παρελθόν τον ιδρυτή του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, δήλωσε ότι ο πελάτης του ήταν «αρχηγός ενός κυρίαρχου κράτους» και είχε «όλα τα προνόμια και την ασυλία που αυτό συνεπάγεται».

Σε ένδειξη των πιθανών νομικών προκλήσεων που θα ακολουθήσουν, ο Πόλακ δήλωσε ότι υπήρχαν ζητήματα νομιμότητας σχετικά με την απαγωγή του.

Πριν από τη λήξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο Μαδούρο είχε ένα τελευταίο αίτημα προς τον δικαστή, να του επιτραπεί να κρατήσει τις σημειώσεις του από την ακροαματική διαδικασία. Ο δικαστής συμφώνησε.

Ο Μαδούρο προσπάθησε να πάρει μαζί του το στυλό του, αλλά οι Αμερικανοί αστυνόμοι του το αφαίρεσαν. Του επιτράπηκε να κρατήσει μόνο το σημειωματάριό του.

«Είμαι άνθρωπος του θεού, είμαι αιχμάλωτος πολέμου»

Καθώς έβγαινε, ο Μαδούρο χαιρέτησε ξανά το πλήθος, αλλά έγινε επιθετικός όταν ο Ρόχας του φώναξε ότι ήταν «παράνομος» πρόεδρος και ότι θα «πληρώσει». Σηκώνοντας το δάχτυλό του στον αέρα, το δικαστήριο είδε μια γεύση από το ταμπεραμέντο του Μαδούρο όταν φώναξε «Είμαι άνθρωπος του Θεού» και ισχυρίστηκε ότι ήταν «απαχθέντας πρόεδρος» και «αιχμάλωτος πολέμου».

Μιλώντας μετά, ο 33χρονος Ρόχας είπε ότι είχε φυλακιστεί από τον Maduro για αρκετούς μήνες το 2019. Τώρα εργάζεται για το First Justice, ένα πολιτικό κόμμα της Βενεζουέλας.

Οι κατηγορίες

· Συνωμοσία για ναρκωτικά-τρομοκρατία

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Μαδούρο ηγήθηκε μιας 25ετούς συνωμοσίας για τη διακίνηση κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με βίαιες ομάδες διακίνησης ναρκωτικών και αυτό που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ναρκοτρομοκράτες.

· Συνωμοσία για την εισαγωγή κοκαΐνης

Κατηγορείται για συνωμοσία για την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τη Βενεζουέλα ως σημείο διέλευσης ή στάσης, συνεργαζόμενος με μεγάλα καρτέλ όπως το καρτέλ Sinaloa και άλλα.

· Κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι αυτός και οι συγκατηγορούμενοί του κατείχαν και συνωμότησαν για την κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών ως μέρος του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών.

· Συνωμοσία για την κατοχή αυτών των όπλων

Οι κατηγορίες των ΗΠΑ περιλαμβάνουν επίσης κατηγορίες συνωμοσίας που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή και χρήση όπλων και καταστροφικών συσκευών για την προώθηση του ευρύτερου σχεδίου.

Η επόμενη μέρα στην Βενεζουέλα

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε την Κυριακή ότι δεν επιδιώκει πλήρη αλλαγή καθεστώτος στην Βενεζουέλα, αλλά μάλλον την απομάκρυνση του Μαδούρο και την εγκατάσταση μιας νέας, υποχωρητικής κυβέρνησης - ακόμη και αν αυτή αποτελείται από πολλούς από τους πρώην συμμάχους του.

Χρισμένος από τον μέντορά του Ούγκο Τσάβες πριν από το θάνατό του το 2013, ο Μαδούρο διατήρησε με σιδηρά πυγμή την εξουσία μέχρι τη δραματική σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σάββατο. Κυβερνούσε μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, και τρεις άλλες κυρίαρχες προσωπικότητες: τη Ντέλσι Ροντρίγκες, που είναι τώρα η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, τον αδελφό της Χόρχε Ροντρίγκες και τον μακροπρόθεσμο αντίπαλό τους, τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο.

«Είναι σαν μια λέσχη πέντε ατόμων», δήλωσε στο AFP μια διπλωματική πηγή στο Καράκας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πηγή: iefimerida.gr