Είστε οπαδοί του Ερντογάν;

Αν έχουμε αποκοπεί από την παραγωγή, τελειώσαμε, μετατραπήκαμε σε μια μικρή μειονότητα στην ίδια την πατρίδα μας. Ποιος μας τα έκανε όλα αυτά; Η Τουρκία! Μαζί με τις διοικήσεις των συνεργατών που πρόδωσαν όλους μας εδώ. Και τώρα ετοιμάζεστε να κάνετε κορώνα στο κεφάλι σας τον νέο υποψήφιο της Τουρκίας. Κάποτε ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ είχε πει ότι «αν ήμουν στην Τουρκία, θα ψήφιζα το ΑΚΡ», ενώ ο Τουφάν Ερχιουρμάν είναι περισσότερο οπαδός του ΑΚΡ από αυτόν. Το ΑΚΡ είναι ένα φασιστικό κόμμα. Δεν έχετε απολύτως κανέναν ενδοιασμό να είστε μαζί με κάποιον που συμπαθεί ένα φασιστικό κόμμα; Εσύ, αγαπητέ νομικέ φίλε μου. Πράγματι δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό; Αν ο Τουφάν είπε κάτι ενάντια σε αυτή τη φασιστική κυβέρνηση τόσο καιρό δείξτε το και σε εμένα. Τώρα τουλάχιστον εσύ μην με ρωτάς αν θα ψηφίσεις τον άλλον. Είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσεις; Μήπως γίνονται δημοκρατικές εκλογές σε μια υποτελή διοίκηση την οποία κυβερνά μια ανώτερη διοίκηση; Αυτό πες. Όμως, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αν έχουμε έναν υποψήφιο που στέκεται όρθιος, δεκτό αυτό!

Εδώ ζει μια κοινότητα που δεν υψώνει τη φωνή της κατά της Τουρκίας, όσο και αν καταπιεστεί και αν λυγίσει. Αυτή η τάξη πραγμάτων δεν αφήνει καμία άλλη επιλογή στον άνθρωπο εκτός από το να γίνει κόλακας. Είτε θα γίνεις κόλακας είτε θα σωπάσεις. Είτε θα σηκωθείς να φύγεις απ’ εδώ. Αυτή η ποταπή τάξη πραγμάτων δεν αφήνει απολύτως τίποτα σε κανέναν. Η υποστήριξη στον Τουφάν Ερχιουρμάν δεν διαφέρει καθόλου από την υποστήριξη στον Ταγίπ Ερντογάν. Θα σας σμίξει με την Τουρκία του Ερντογάν και όχι με τον κόσμο ο υποψήφιός σας, ο οποίος παρακολούθησε πίσω από την κουρτίνα στη «βουλή» το λιντσάρισμα της εφημερίδας μας εκ μέρους φανατικών με ένα νεύμα αυτού του τύραννου δικτάτορα, που αποκάλεσε «καλλωπιστικό φυτό» τον Μουσταφά Ακιντζί που στάθηκε απέναντι στους λυσσασμένους φανατικούς στον δρόμο, που έτρεξε μαζί με τον Ταγίπ να κόψει την κορδέλα του Ερτζιάν του Εμρουλλάχ, που προσευχήθηκε πάλι μαζί με τον Ταγίπ στο κτηριακό συγκρότημα με τζαμί και δεν θα νιώσετε ποτέ περήφανοι για όλα όσα κάνει. Εσείς το αποκαλείτε αξιοπρέπεια αυτό;

Δεν μας άρεσε και δεν θα μας αρέσει ο Τατάρ. Τις περισσότερες φορές είναι τόσο αστείος όσο και εκείνη η κεφαλιά που έκανε προς το τέρμα. Είναι αστείος ακόμα και στις πιο σοβαρές του καταστάσεις. Κάποτε σαστίζει και λέει και την αλήθεια. Πηγαίνει στον Χριστοδουλίδη και λέει «δεν τα κάνω εγώ αυτά, η Τουρκία τα κάνει, αυτή αποφασίζει για τα πάντα». Ο Τουφάν δεν θα σας το πει αυτό. Δεν θα προδώσει καθόλου την Τουρκία. Θα φορτώνει το φταίξιμο πάντα πάνω στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Θα ακούγετε με πιο θερμούς λόγους από αυτόν τη ρητορική ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί λύση. Και αυτό δεν θα ωφελήσει σε τίποτε άλλο εκτός από την κλιμάκωση του εθνικισμού και του ρατσισμού στο νησί.

Είσαι καλλιτέχνης, αγαπητέ μου φίλε. Ποιητής, συγγραφέας, ζωγράφος, γελοιογράφος, μουσικός. Είσαι ευτυχισμένος σε αυτή την τάξη πραγμάτων; Δεν είχες καθόλου πρόβλημα με τους κρατούντες το καθεστώς, έτσι δεν είναι; Ούτε ποινική υπόθεση σού καταχώρισαν ούτε φυλακή σε έριξαν. Πάντα εντός του πλαισίου που χάραξε το καθεστώς έζησες; Δηλαδή, δεν έκανες απολύτως τίποτα που να θυμώσει τον κατακτητή μας και τους ευρισκόμενους στην ηγεσία μας; Εκπλήσσομαι μαζί σου. Πώς το κατάφερες αυτό; Μήπως είναι δυνατόν κάτι τέτοιο σε τούτα τα μοιρασμένα στα δυο χώματα που είναι γεμάτα με θηριωδία και ο ρατσισμός βρίσκεται στα ύψη; Είσαι και εσύ πολύ επιτυχημένος, φίλε μου δημοσιογράφε, πες εσύ. Είναι δυνατόν; Αυτό είναι ένα μέρος στο οποίο ζουν καλλιτέχνες που δεν είχαν καθόλου μπελάδες με τους κρατούντες το καθεστώς, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε πολύ ασυνήθιστες συνθήκες. Μια σπάνια χώρα. Δεν μπορείς να βρεις σε καμία άλλη χώρα κάτι τέτοιο.

Καταδείχθηκε άλλη μια φορά πόσο κενού περιεχομένου είναι οι δικοινοτικές εκδηλώσεις. Μαζεύτηκαν στη νεκρή ζώνη κατά την 1η Σεπτεμβρίου, την Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης. Έστειλαν μηνύματα ειρήνης για τη Γάζα και την Παλαιστίνη. Όμως, δεν θυμήθηκαν τους πέντε ηλικιωμένους Ελληνοκύπριους που βασανίζονται τόσο καιρό εδώ. Σήκωσαν και κατέβασαν την αυλαία με κενού περιεχομένου συνθήματα ειρήνης. Ιδού, μέχρι εδώ είναι οι εκδηλώσεις ειρήνης που έγιναν επαγγελματικές με χρηματοδότηση από ταμεία. Ακόμα δεν βαρεθήκατε αυτά τα σόου; Πώς μπορείτε να συμβάλετε στην ειρήνη με εκδηλώσεις που δεν ενοχλούν τους κρατούντες;

Θα εισέλθει πιο πολύ ανάμεσά μας ο Ταγίπ Ερντογάν όταν καθήσει πάνω στο κεφάλι μας τον υποψήφιο τον οποίο χειροκροτείτε με θέρμη τώρα. Τι νησί είναι αυτό; Γεμίσαμε με διαβόλους και μέσα και έξω!