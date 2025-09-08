Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Βασιλιάς Αμπντάλα απορρίπτει προσάρτηση Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας επανέλαβε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά «κάθε ισραηλινό μέτρο για να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να υποχρεώσει τους Παλαιστίνιους να φύγουν», με την ευκαιρία των συνομιλιών που είχε στο Άμπου Ντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόθεση δυτικών χωρών να αναγνωρίζουν επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, στην προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων, ο Αμπντάλα επανέλαβε επίσης ότι η χώρα του απορρίπτει «κάθε σχέδιο για το μέλλον της Γάζας που θα περιλάμβανε τη μετακίνηση του πληθυσμού ή τον χωρισμό της από τη Δυτική Όχθη».

Ο Αμπντάλα και ο αλ Ναχιάν εξέφρασαν εξάλλου την αντίθεσή τους στα σχέδια επέκτασης των εβραϊκών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας ότι «οι ισραηλινές θέσεις και ανακοινώσεις συνιστούν απειλή για την εθνική κυριαρχία των κρατών στην περιοχή». Απέρριψαν επίσης «τα ισραηλινά σχέδια για τη διαιώνιση της κατοχής της Λωρίδας της Γάζας».

ΚΥΠΕ

