Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Τζένη Καζάκου: Η εγγονή της αξεπέραστης Τζένης Καρέζη αναβιώνει την πιο Viral σκηνή της γιαγιάς της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μια τρυφερή και άκρως νοσταλγική αναφορά στο καλλιτεχνικό της «αίμα» έκανε η Τζένη Καζάκου μέσα από ένα Insta story που συγκίνησε και διασκέδασε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η νεαρή ηθοποιός, η οποία έχει ήδη ξεχωρίσει στον χώρο της τηλεόρασης μέσα από τη συμμετοχή της στις σειρές «Παράδεισος των Κυριών» και «Άγιος Έρωτας», ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αναβιώνει — με χιουμοριστική διάθεση — την πιο εμβληματική σκηνή της γιαγιάς της, Τζένης Καρέζη, από την ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής».

Στην εικόνα, η Τζένη Καζάκου κρατάει ένα παλιό τηλέφωνο, μιμείται την ατάκα «Γυρίσατε;» και την προσαρμόζει με χιούμορ λέγοντας: «Ξυπνήσατε;», χαρίζοντας χαμόγελα και υπενθυμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση της με την καλλιτεχνική της κληρονομιά.

Η ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής», παραγωγής Φίνος Φιλμ, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1964 και έχει μείνει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, με πρωταγωνιστές την Τζένη Καρέζη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η σκηνή με το τηλεφώνημα στον «κύριο Σαμιωτάκη» και τη λέξη «Γυρίσατε;» θεωρείται από τις πιο χαρακτηριστικές στην ιστορία του παλιού ελληνικού σινεμά.

Δείτε την εικόνα:

tzeni-kazakou2-1.jpg

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited