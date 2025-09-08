Τζένη Καζάκου: Η εγγονή της αξεπέραστης Τζένης Καρέζη αναβιώνει την πιο Viral σκηνή της γιαγιάς της

Μια τρυφερή και άκρως νοσταλγική αναφορά στο καλλιτεχνικό της «αίμα» έκανε η Τζένη Καζάκου μέσα από ένα Insta story που συγκίνησε και διασκέδασε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η νεαρή ηθοποιός, η οποία έχει ήδη ξεχωρίσει στον χώρο της τηλεόρασης μέσα από τη συμμετοχή της στις σειρές «Παράδεισος των Κυριών» και «Άγιος Έρωτας», ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αναβιώνει — με χιουμοριστική διάθεση — την πιο εμβληματική σκηνή της γιαγιάς της, Τζένης Καρέζη, από την ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής».

Στην εικόνα, η Τζένη Καζάκου κρατάει ένα παλιό τηλέφωνο, μιμείται την ατάκα «Γυρίσατε;» και την προσαρμόζει με χιούμορ λέγοντας: «Ξυπνήσατε;», χαρίζοντας χαμόγελα και υπενθυμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση της με την καλλιτεχνική της κληρονομιά.

Η ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής», παραγωγής Φίνος Φιλμ, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1964 και έχει μείνει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, με πρωταγωνιστές την Τζένη Καρέζη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η σκηνή με το τηλεφώνημα στον «κύριο Σαμιωτάκη» και τη λέξη «Γυρίσατε;» θεωρείται από τις πιο χαρακτηριστικές στην ιστορία του παλιού ελληνικού σινεμά.

Δείτε την εικόνα: