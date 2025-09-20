Διορθώστε τις απαράδεκτες πρόνοιες

Θα ήταν αδιανόητο ένας ευρωπαϊκός θεσμός, όπως είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, να μην φρόντιζε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για το περιεχόμενο της πλειοψηφικής απόφασης της Βουλής αναφορικά με το μονομερές και ετσιθελικό δικαίωμα της Αστυνομίας να επιβάλλει περιορισμούς ή και να διαλύει συναθροίσεις.

Η απόφαση της Βουλής, εκ του περιεχομένου της, ήταν σκανδαλώδης, πρωτοφανής, παραβίαζε σαφώς τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και περιόριζε τη συλλογική ευθύνη και το δικαίωμα των ανθρώπων στην έκφραση διά των δημόσιων συγκεντρώσεων. Η επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί από τους εισηγητές του νομοσχεδίου το οποίο ψηφίστηκε ως νόμος από τη Βουλή είναι έωλη και στην ουσία αντί να ρυθμίζει ομαλώς τη διαδικασία των αυθόρμητων συγκεντρώσεων, αγνοεί την υποχρέωση του κράτους να συμπεριφερθεί ως προστάτης του δικαιώματος αυτού των ομάδων πληθυσμού.

Η κριτική γύρω από το νομικό πλαίσιο του νόμου είναι οφθαλμοφανής από πλευράς του ΟΑΣΕ και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ο νόμος που ψήφισε η Βουλή είναι ασύμβατος με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφήνει ένα τεράστιο κενό με υπερβολικές αντιδράσεις και δεν διευκολύνει το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης.

Εν ολίγοις, ζητείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, όχι να αποθαρρύνει αλλά να διευκολύνει τις ειρηνικές συναθροίσεις, με ξεκάθαρη αναφορά στην ανάγκη επανεξέτασης των βασικών υπό κριση διατάξεων του νόμου.

Τα συμπεράσματα του ειδικού τμήματος του ΟΑΣΕ το οποίο ασχολείται με τις συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες δεν κινούνται εκτός πλαισίου. Θέτουν τη νομική διάσταση των θεμάτων και κανείς δεν μπορεί να αγνοεί ή να θεωρεί ως θέσφατο έναΝ νόμο που έφερε η κυβέρνηση και ψήφισε η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου.

Οι πρώτες αντιδράσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι ενδεικτικές της αμετροέπειας με την οποία αντιμετωπίζονται τόσο σοβαρά ζητήματα που εκθέτουν τη χώρα σε διεθνείς θεσμούς.

Αν ο αρμόδιος υπουργός δεν έχει την ικανότητα να αντιληφθεί πως θα πρέπει να συνεργαστεί για να υπάρξουν αλλαγές σε πρόνοιες του νόμου για να γίνει συμβατός με τα πρότυπα που θέτει ο ΟΑΣΕ, τότε ας ενεργοποιηθούν τα πολιτικά αντανακλαστικά της κυβέρνησης, έστω και εκ των υστέρων.