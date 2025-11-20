Στα €60 εκατ. μέχρι σήμερα οι ζημιές από την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Καταβάλλουν ακόμη αποζημιώσεις για πυρκαγιά του 2021

Το εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης των ζημιών λόγω της πυρκαγιάς στην Επαρχία Λεμεσού, τον Ιούλιο 2025, ανέρχεται σε περίπου €60 εκατ. και δεν περιλαμβάνει τις αποζημιώσεις που θα καταβληθούν σε επιχειρήσεις, γεωργικές καλλιέργειες, γεωργικό εξοπλισμό κ.ά., οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπουργείων Εμπορίου, Γεωργίας και Εργασίας.

Όπως ενημέρωσε τη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργου Κάρουλλα, στο κόστος των €60 εκατ. συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές ασφαλισμένων ή/και μη αδειοδοτημένων κτηρίων. Η εκτίμηση των ζημιών συνεχίζεται, καθώς οι εργασίες απογραφής νέων αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Μέχρι τις 5/11/2025, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέβαλε το ποσό των €4.227.961.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών λόγω της πυρκαγιάς στον Αρακαπά το 2021 ανήλθε μέχρι σήμερα σε €1.725.055. Η πλήρης καταβολή των αποζημιώσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.