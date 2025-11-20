Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στα €60 εκατ. μέχρι σήμερα οι ζημιές από την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Καταβάλλουν ακόμη αποζημιώσεις για πυρκαγιά του 2021

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, στη Βουλή

Το εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης των ζημιών λόγω της πυρκαγιάς στην Επαρχία Λεμεσού, τον Ιούλιο 2025, ανέρχεται σε περίπου €60 εκατ. και δεν περιλαμβάνει τις αποζημιώσεις που θα καταβληθούν σε επιχειρήσεις, γεωργικές καλλιέργειες, γεωργικό εξοπλισμό κ.ά., οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπουργείων Εμπορίου, Γεωργίας και Εργασίας.

Όπως ενημέρωσε τη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργου Κάρουλλα, στο κόστος των €60 εκατ. συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές ασφαλισμένων ή/και μη αδειοδοτημένων κτηρίων. Η εκτίμηση των ζημιών συνεχίζεται, καθώς οι εργασίες απογραφής νέων αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Μέχρι τις 5/11/2025, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέβαλε το ποσό των €4.227.961.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών λόγω της πυρκαγιάς στον Αρακαπά το 2021 ανήλθε μέχρι σήμερα σε €1.725.055. Η πλήρης καταβολή των αποζημιώσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΥΠΕΣΠΥΡΚΑΓΙΕΣΟΡΕΙΝΑΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα