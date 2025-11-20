Υφυπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ζητά ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων

Τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συστήνει ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, ο Πρόεδρος του, Ανδρέας Δημητριάδης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος παρευρέθηκε και χαιρέτισε τη Συνέλευση, είπε ότι για την αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ της χώρας απαιτείται μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, που προάγει την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω σαφών κινήτρων.

«Οι μεγάλες αναπτύξεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό και θωρακίζουν τη μελλοντική προοπτική της Κύπρου. Γι’ αυτό επιμένουμε στη σύσταση Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα συμβάλει στην περαιτέρω άνοδο της Κύπρου στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση υψηλής ποιότητας παραγωγικών επενδύσεων, θα συντονίζει τις αναγκαίες απλοποιήσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό (e-government), τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη λειτουργία ενός πραγματικού one-stop shop για επενδυτές, καθώς και τις στοχευμένες αδειοδοτήσεις στρατηγικών έργων, επιταχύνοντας μετρήσιμα την αναπτυξιακή διαδικασία», είπε ο κ. Δημητριάδης.

Τα έργα

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, τα 16 εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου διαχειρίζονται τις μεγαλύτερες αναπτύξεις του τόπου, προσελκύοντας σταθερά το ενδιαφέρον σοβαρών ξένων επενδυτών. «Το σύνθετο χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει μαρίνες, καζίνο, γήπεδα γκολφ, πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα, τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα και άλλες εμβληματικές αναπτύξεις, με συνολική αξία άνω των €8 δισ.», είπε, σημειώνοντας ότι κάθε έργο αναβαθμίζει το επενδυτικό και τουριστικό προϊόν, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε, ακόμα, την ικανοποίησή του για την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ουσιαστικό βήμα διαφάνειας, θεσμικής σταθερότητας και αξιοπιστίας, που ευθυγραμμίζει τη χώρα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και ενισχύει το προφίλ της Κύπρου ως ασφαλούς και προβλέψιμου προορισμού.

Κίνητρα

«Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ελκυστικό προορισμό headquartering. Για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής αυτής χρειάζονται υποδομές στέγασης για εργαζομένους και οικογένειες, καθώς και εκπαιδευτικές υποδομές (ξενόγλωσσα σχολεία, πανεπιστήμια). Ζητούμε στοχευμένα κίνητρα για την ανάπτυξη οικιστικού αποθέματος—συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της αύξησης συντελεστή δόμησης σε συγκεκριμένες περιοχές—και εργαλεία ΦΠΑ που διευκολύνουν επενδύσεις σε ακίνητα προς ενοικίαση με δικαίωμα υπαγωγής σε ΦΠΑ (option to tax)», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της προσιτής στέγασης.

Ως εκ τούτου, ζήτησε, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περαιτέρω κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία οικοδομών, καθώς και κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών, όπως ξενόγλωσσα σχολεία και πανεπιστήμια.

Επίσης, ζήτησε τη θεσμοθέτηση της κατηγορίας «Ολοκληρωμένο Τουριστικό Έργο» ως έργο στρατηγικής χρήσης, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων, υψηλής ποιότητας τουριστικών, μεικτών και ενιαίων έργων, καθώς και την επίλυση των εκκρεμοτήτων που εξακολουθούν να καθηλώνουν τα γήπεδα γκολφ, έργα που, όπως είπε, οδηγούν σε αύξηση δημοσίων εσόδων, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού και δημιουργία υποδομών προς όφελος της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.

Όσον αφορά το ψηλό ενεργειακό κόστος, ο Πρόεδρος του ΣΜΑ υπογράμμισε την ανάγκη χάραξης και υιοθέτησης μακροπρόθεσμης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, σημειώνοντας, επίσης, την ανάγκη έλευσης του φυσικού αερίου, επιτάχυνσης της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης και υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής που θα ενισχύσουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια.

ΚΥΠΕ