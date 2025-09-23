Είναι παιδί αυτών των εδαφών, λέει

Μού άρεσε πολύ αυτή η κουβέντα του Γκουτέρες. «Δεν είμαι απαισιόδοξος, απλώς δεν είμαι αισιόδοξος», λέει. Μπράβο! Για να πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι σήμερα. Μήπως δεν θα μπορούσα και εγώ να πω σε όσους με πειράζουν λέγοντας «είσαι πολύ απαισιόδοξος» πως «απλώς δεν είμαι αισιόδοξος»; Αυτό μου θυμίζει ένα εβραϊκό ανέκδοτο. Ρώτησαν κάποιον: «Συγγνώμη, είστε Εβραίος;» «Όχι, δεν είμαι Εβραίος, απλώς σήμερα φαίνομαι άσχημα». Μην εξάγετε ρατσισμό και άλλα παρόμοια από αυτό. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα τέτοια για τους Εβραίους. Ένα από αυτά είναι το εξής για παράδειγμα: Ένας Άγγλος έπινε μπίρα και είδε μια μύγα μέσα στο ποτήρι. Έχυσε την μπίρα. Μια μύγα υπήρχε και στο ποτήρι με την μπίρα ενός Γάλλου. Έβγαλε απαλά τη μύγα, την πέταξε και ήπιε την μπίρα. Ο Κινέζος, όταν είδε τη μύγα στο ποτήρι, την έβγαλε σιγά - σιγά, ήπιε την μπίρα και έφαγε για μεζέ τη μύγα! Και ο Εβραίος, έβγαλε με σχολαστικότητα τη μύγα που υπήρχε μέσα στο ποτήρι με την μπίρα, ρούφηξε την μπίρα και πούλησε τη μύγα στον Κινέζο!

Τα κράτη δεν ενεργούν, όμως οι λαοί του κόσμου είναι πολύ οργισμένοι με το Ισραήλ. Αν βρουν μπροστά τους τον Νετανιάχου, θα τον πνίξουν σε ένα ποτήρι νερό. Μήπως δεν υπάρχει καμία δύναμη σε τούτο τον κόσμο να σταματήσει αυτή την τρομερή γενοκτονία; Παραταύτα, συγκρατήστε τον θυμό σας και μην σέρνεστε σε λάθος μέρη. Μην επιχειρείτε να βρείτε δίκαιο στον Χίτλερ επειδή έκαψε τους Εβραίους σε φούρνους. Είδα κάποιους να το κάνουν αυτό και λυπήθηκα. Ναι, είναι πολύ καταπιεσμένο έθνος. Τώρα κάνει και εκείνο όσα έκαναν κάποτε στο ίδιο. Μήπως αυτά είναι τα εγγόνια εκείνων που έζησαν την κόλαση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Χίτλερ; Δεν μπορεί να είναι αυτό που λένε πως η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Ξέρετε τι ονειρεύομαι κάποτε; Να υπάρξει μια τέτοια δύναμη στον κόσμο που να τρέχει όπου υπάρχει μια βιαιότητα. Αυτή θα μπορούσε να ήταν τα Ηνωμένα Έθνη, για παράδειγμα. Όμως, δεν μπόρεσαν να είναι. Κατέστησαν πολύ περιορισμένες οι εξουσίες τους για την ειρήνη και την ανθρωπιά στον κόσμο. Έπρεπε να ήταν στη Γάζα τώρα και όχι εδώ οι στρατιώτες της Ειρηνευτικής Δύναμης που βρίσκονται σε κλίμα διακοπών στην πατρίδα μας. Αν δεν είσαι αισιόδοξος, τι είσαι κύριε Γκουτέρρες; Μέτριας γλυκύτητας; Έλα τότε και εσύ για καφέ σε εμάς. Γέμισε τα πνευμόνια σου με τον ελεύθερο αέρα των δασών που δεν κάηκαν στο Τρόοδος. Και εμείς εδώ είμαστε όπως είπες ουσιαστικά. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Απλώς δεν είμαστε απαισιόδοξοι. Να καταλάβει όποιος κατάλαβε. Αν βολέψει, θα ρωτήσω και τον Τατάρ. «Εγώ είμαι παιδί αυτών των εδαφών», λέει συνεχώς. Μην τον ματιάσω! Και αυτό θα περάσει στην Ιστορία. Είσαι παιδί αυτών των εδαφών, το καταλάβαμε. Τότε, τι να κάνουμε τους υπόλοιπους, τους καταγόμενους από τα Άδανα, από τη Χατάι, από τη Μαύρη Θάλασσα; Δηλαδή, εκείνους που δεν είναι παιδιά αυτών των εδαφών, τι να τους κάνουμε; Κοίτα, και ο Ερχάν δεν είναι παιδί αυτών των εδαφών. Σηκώθηκε και ήρθε από το Καρς. Αλλά είναι υπουργός. Συγγνώμη, αλλά αυτοπυροβολήθηκες στο πόδι. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν σε πουν ρατσιστή τώρα. Όπως γίνεται αντιληπτό, διέλαθε της προσοχής του Τουφάν, ο οποίος υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια τα δικαιώματα των αδελφών μας από την Τουρκία εδώ. Αλλιώς θα σε έβαζε στη μηχανή του κιμά. Τι σημαίνει εγώ είμαι παιδί αυτών των εδαφών; Αν εσύ είσαι παιδί αυτών των εδαφών, οι υπόλοιποι είναι τουλάχιστον τουρίστες, έτσι δεν είναι; Ή ξέρω και εγώ. Είναι κατακτητές. Κοίτα, δεν λέω κατοχική δύναμη, λέω κατακτητές. Είναι και αυτό εβραϊκός υπολογισμός, όμως τέλος πάντων. Να μην θιγεί ο κ. Ταγίπ. Του λες κατοχική δύναμη και θυμώνει. Του λες κατακτητή και χορεύει. Τώρα να τον θυμώσουμε και αυτόν στα καλά καθούμενα; Ο καημένος έχει μπελά στο κεφάλι του ούτως ή άλλως. Δεν έμεινε κανείς που δεν τον έβρισε. Θα ησυχάσει μόνο αν ρίξει στις φυλακές το σύνολο των 85 εκατομμυρίων. Είδε τι συνέβη στην Ινδονησία, στη Σρι Λάνκα, στο Μπαγκλαντές και στο τέλος στο Νεπάλ. Ούτως ή άλλως, δεν ξέχασε καθόλου τον Τσαουσέσκου και τον Σαντάμ. Άντε, εμείς στην Κύπρο ήμασταν αγνώμονες. Τώρα έγιναν αγνώμονες το σύνολο των 85 εκατομμυρίων; Δεν ξέρει να κάνει υπολογισμούς όπως τους Εβραίους!