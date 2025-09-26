Γιατί δεν δίνουν ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς; Τι φοβούνται;

Γνωρίζετε αγαπητοί αναγνώστες γιατί η εκτελεστική εξουσία και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πλην του Κινήματος Οικολόγων, δεν συζητούν καν το ενδεχόμενο να δοθούν ανακριτικές εξουσίες στην ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς; Η απάντηση είναι εύκολη: Διότι, οι ποινικές έρευνες δεν θα διενεργούνται από την Αστυνομία αλλά από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, οι οποίοι, μάλιστα, θα προέρχονται από το εξωτερικό όταν οι ελεγχόμενοι για ποινικά αδικήματα θα είναι νυν και πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Έτσι, κανείς δεν θα γνωρίζει το περιεχόμενο των ανακρίσεων, δεν θα υπάρχουν διαρροές, και το πιο σημαντικό, δεν θα μπορούν να γίνονται παρεμβάσεις. Το δε πόρισμα θα καταλήγει στον Γενικό Εισαγγελέα με σαφή εισήγηση για άσκηση ποινικής δίωξης ή όχι. Ακόμη και διεφθαρμένοι να είναι οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και να θέλουν να κουκουλώσουν μια υπόθεση για την οποία η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγήθηκε ποινικές διώξεις, θα τους είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να το πράξουν. Και αυτό, διότι θα πρέπει να δώσουν πειστικές εξηγήσεις για τους λόγους που δεν προχώρησαν σε ποινικές διώξεις ενώ υπάρχει μαρτυρικό υλικό που εμπλέκει τους ελεγχόμενους αξιωματούχους στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Άλλωστε, η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια απόφαση αδιαμαρτύρητα.

Η περίπτωση Μαρίνου Σιζόπουλου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη περίπτωση του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ και βουλευτή του κόμματος, Μαρίνου Σιζόπουλου. Αν η Αρχή κατά της Διαφθοράς διέθετε ανακριτικές εξουσίες, θα συνέχιζε τη διερεύνηση της υπόθεσης εφόσον διαπίστωσε ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς, και θα κατέληγε σε ένα πόρισμα με την εισήγηση για ποινική δίωξη ή όχι του Μαρίνου Σιζόπουλου. Τώρα όμως, χωρίς αυτές τις εξουσίες, το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία και μελετάται για να αποφασιστεί κατά πόσον θα διαταχθεί αστυνομική έρευνα εναντίον του Μαρίνου Σιζόπουλου. Καταλάβατε τη διαφορά; Εξαρτάται από τους δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας αν θα διενεργηθεί αστυνομική έρευνα εναντίον του Μαρίνου Σιζόπουλου. Αν δεν θέλουν οι δυο, τότε, τέλος.

Ανέλεγκτοι και ανεξέλεγκτοι

Ως έχουν σήμερα τα πράγματα, οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Ούτε καν οι δικαστές δεν ενημερώνονται για τους λόγους που αναστέλλονται ποινικές διώξεις. Αυτή η τεράστια ανέλεγκτη εξουσία που βρίσκεται στα χέρια δύο αξιωματούχων, του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, θα πρέπει να ασκείται με φειδώ, με διαφάνεια και να υπάρχει λογοδοσία που σήμερα δεν υπάρχει. Αποδεδειγμένο: Η εξουσία χωρίς έλεγχο μετατρέπεται σε αυθαιρεσία.

Τολμούν να υιοθετήσουν την εισήγηση Ηλία Στεφάνου;

Σε ομιλία του σε πρόσφατη εκδήλωση της ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο γνωστός ποινικολόγος Ηλίας Στεφάνου κατέθεσε στο τραπέζι την εξής ενδιαφέρουσα εισήγηση: «Να υιοθετηθεί ένα αμιγώς ανακριτικό μοντέλο διερεύνησης αδικημάτων κατά της διαφθοράς, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες, το οποίο να προβλέπει ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή κατά Διαφθοράς. Οι έμπειροι ανακριτές της να συλλέγουν μαρτυρικό υλικό και να ολοκληρώνουν τον ανακριτικό φάκελο, ο οποίος να μπορεί να τίθεται ενώπιον δικαστηρίου χωρίς τη μεσολάβηση άλλης υπηρεσίας, και να εισηγείται προς τον Γενικό Εισαγγελέα την καταχώριση ή μη ποινικής υπόθεσης. Τελικός κριτής, βεβαίως, βάσει του Συντάγματος θα πρέπει να είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Το Σύνταγμα, όμως, δεν εμποδίζει άλλη Αρχή να διεξάγει έρευνα εφόσον ο νόμος το ορίζει. Ο δε ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα δεν αναιρείται, αφού αυτός έχει την εξουσία δίωξης και προώθησης της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου. Σε περίπτωση δε άρνησής του να καταχωρίσει υπόθεση, η οποία προωθήθηκε με εισήγηση για δίωξη, να δίνεται από μέρους του ειδική και πλήρης αιτιολογία ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον».

ΥΓ: Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής εκκρεμεί πρόταση νόμου που δίνει ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η πρόταση νόμου κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και υπογράφεται από τους βουλευτές Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και την Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ μέρους των Οικολόγων. Αυτή η πρόταση νόμου θα συνεχίσει να αραχνιάζει στα συρτάρια της Βουλής μέχρι να ξεχαστεί…

michalis.h@politis.com.cy