Τουρκία: Έκρηξη στο δικαστικό μέγαρο της Σανλιούρφα

Άγνωστη η αιτία που προκάλεσε την έκρηξη, ενώ ακολούθησε φωτιά. Αναφορές για ένα τραυματία.

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αποθετήριο στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου της πόλης Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία, ενώ ακολούθησε πυρκαγιά. 

Η έκρηξη, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη, προκάλεσε τον τραυματισμό ενός υπαλλήλου, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές Αρχές. 

Πυροσβέστες, αστυνομία και εξειδικευμένες ομάδες έσπευσαν στο σημείο, ενώ λήφθηκαν μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Ο κυβερνήτης Χασάν Σιλντάκ δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι το περιστατικό στο δικαστήριο διερευνάται διεξοδικά.

«Η μικρής κλίμακας έκρηξη και πυρκαγιά στο Δικαστικό Αποθετήριο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ένα άτομο τραυματίστηκε στο περιστατικό» δήλωσε ο Σιλντάκ, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς  είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε θυρίδα ασφαλείας και ότι τραυματίστηκε ο γραμματέας του δικαστηρίου.

