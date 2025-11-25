Τουρκία: Έκρηξη στο δικαστικό μέγαρο της Σανλιούρφα

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αποθετήριο στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου της πόλης Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία, ενώ ακολούθησε πυρκαγιά.

Η έκρηξη, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη, προκάλεσε τον τραυματισμό ενός υπαλλήλου, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές Αρχές.

#SONDAKİKA | Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralılar var



🟥 İşte patlamanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler



4 yaralı olduğu bildirildi #Patlama



pic.twitter.com/PSZJ0LqUgP — Naz Haber 🌺🌸 (@Nazcansuhaber) November 25, 2025

Πυροσβέστες, αστυνομία και εξειδικευμένες ομάδες έσπευσαν στο σημείο, ενώ λήφθηκαν μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Ο κυβερνήτης Χασάν Σιλντάκ δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι το περιστατικό στο δικαστήριο διερευνάται διεξοδικά.

🚨#SONDAKİKA



Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde patlama meydana geldi, 4 kişi yaralandı. pic.twitter.com/3chYCmHW2k — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) November 25, 2025

«Η μικρής κλίμακας έκρηξη και πυρκαγιά στο Δικαστικό Αποθετήριο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ένα άτομο τραυματίστηκε στο περιστατικό» δήλωσε ο Σιλντάκ, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε θυρίδα ασφαλείας και ότι τραυματίστηκε ο γραμματέας του δικαστηρίου.

Πηγή: protothema.gr