Εκπρόσωπος κόμματος Ερντογάν για Κύπρο: Η Άγκυρα δεν επιθυμεί ένταση αλλά λύσεις μέσω συνομιλιών

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ ισχυρίστηκε ότι η «ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου» έχει εισέλθει σε μια «κούρσα εξοπλισμών» η οποία, όπως υποστήριξε, «οδηγεί σε σύγκρουση με τον τοίχο με ταχύτητα εκατοντάδων χιλιομέτρων».

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΚΡ, της οποίας προέδρευσε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τσελίκ σχολίασε τα δημοσιεύματα σε κυπριακά ΜΜΕ για την παραλαβή του ισραηλινού συστήματος Barak MX, λέγοντας ότι η Λευκωσία «προχωρά σε ενίσχυση αεροπορικής άμυνας με τρίτες χώρες εκτός των εγγυητριών δυνάμεων».

Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή «αντιφάσκει με όσα δηλώνει η ελληνοκυπριακή πλευρά περί ειρηνικής επίλυσης των θεμάτων στο νησί».

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ υποστήριξε ότι, παρά τη στάση της Λευκωσίας, η Άγκυρα δεν επιθυμεί ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκρίνει τη διπλωματία και τον διάλογο και «δεν θέλει λύσεις εκτός διαπραγματευτικού τραπεζιού».

Παράλληλα επανέφερε τη φράση «η Αϊσέ πήγε διακοπές» σε αναφορά στο 1974, λέγοντας ότι τότε η Τουρκία «έπραξε ό,τι θεωρήθηκε απαραίτητο υπό δύσκολες συνθήκες».

Ο Τσελίκ άσκησε κριτική στην Ελλάδα για διαδικτυακή ανάρτηση που σχετιζόταν με το πρόσφατο αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «μη συμβατή με στρατιωτικές και ανθρώπινες αξίες».

Σε ό,τι αφορά την ισραηλινή κυβέρνηση, τη χαρακτήρισε «σιωνιστική» και «γενοκτονική», υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία Λευκωσίας–Τελ Αβίβ «ενισχύει μια λανθασμένη και επικίνδυνη πορεία εξοπλισμών».

Κλείνοντας, είπε ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στις διαπραγματεύσεις και ότι — σύμφωνα με τον ίδιο — η ελληνοκυπριακή πλευρά «ακολουθεί πορεία που δεν εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα».

