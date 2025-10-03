Για μια στιγμή ένιωσα κάπως… Μια ψιλοαναστάτωση που διαλύθηκε αυτόματα, με την απομάκρυνση του ήχου των μαχητικών F16 που πέρασαν πάνω από τη Λευκωσία προχθές 1η Οκτωβρίου…

Αστραπιαία συναισθήματα που έσκαγαν σαν σαπουνόφουσκες. Γιατί ήρθαν σήμερα; Ποιος τα κάλεσε και πού ήταν το 1974; Τα δυο μαχητικά, έδωσαν σε πολλούς αισθήματα συγκίνησης και περηφάνιας. Τους κατανοώ όλους και ούτε τους μέμφομαι. Είναι τόσο πληγωμένοι οι Κύπριοι από τη γενικότερη συμπεριφορά της Ελλάδας προς την Κύπρο, που ακόμα να αποδεχτούν πως τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και με απέναντι 40 χιλιάδες τούρκους στρατιώτες, όλοι, μα όλοι μας, έχουμε φυτέψει στο βαθύτερό μας απωθημένο πως ναι, ο…εθνάρχης Καραμανλής είχε τότε ένα δίκαιο. «Κείται μακράν». Τόσο μακράν και η Τουρκία τόσο κοντά. Όλο το παραμύθι το κατάπιαμε αμάσητο. Γι' αυτό μια μερίδα από εμάς πιστεύει ακόμα πως υπάρχει προοπτική λύσης, ενώ η πλειοψηφία δεν βλέπει κάτι τέτοιο ούτε από το Αστεροσκοπείο Τροόδους!

Οι καιροί όμως αλλάζουν και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα δεν συνηθίζονται πλέον, παρά μόνο στις επετείους και ΣΕ κάποια μνημόσυνα. Όπως προχθές ας πούμε, όταν ο υφυπουργός Άμυνας της Ελλάδας και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων μάς χάιδεψαν τα αΦτιά μιλώντας ακόμα για ενιαίο αμυντικό δόγμα!!

Ποιοι τους πίστεψαν; Πόσοι τους έλαβαν σοβαρά υπόψη; Πάντως οι δικοί μας, η αλήθεια να λέγεται, φάνηκαν αιφνιδιασμένοι από την έλευση των μαχητικών…

Ποιο το μήνυμα λοιπόν; Πως σε έναν χρόνο από σήμερα, την 1η Οκτωβρίου 2026, όταν η παρέλαση για την ανεξαρτησία γίνει στην ώρα της, άλλα δυο F16 θα μας χαιρετήσουν με τον εκκωφαντικό βόμβο τους. Πιθανόν και όχι, ίσως αυτό να συμβαίνει κάθε οκτώ χρόνια…

Ας σοβαρευτούμε μέχρι να… ξανάρθουν. Η Κύπρος οφείλει να βρει τρόπο να μην είναι πλέον τόσο ευάλωτη απέναντι στην Τουρκία, που εδώ και μισό -και κάτι αιώνα- στρατοπέδευσε μόνιμα στην Κύπρο.

Τα πάντα ρει, έλεγε ο Ηράκλειτος, και καλά κάνουμε να τον ξαναδιαβάσουμε. Όπως και τον Θουκυδίδη! Δεν υπάρχει δίκαιο, παρά μόνο αυτό που προσφέρει η ισχύς. Η ισορροπία ισχύος είναι βασική προϋπόθεση για τα πάντα στη ζωή. Έτσι και το πέρασμα των F16 ίσως να ήταν ένα ισχνό και απελπισμένο μήνυμα πως αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε…