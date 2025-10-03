Η Αστυνομία δικαιολογεί τα σπρέι πιπεριού ως… αναλογική βία: Η επίσημη θέση της Αστυνομίας - Τι απαντά σε όσους την κατηγορούν

Ανακοίνωση - απάντηση για όσα της προσάπτουν, εξέδωσε η Αστυνομία, σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Προεδρικό Μέγαρο, με πολίτες να καταγγέλουν μέλη της Δύναμης για υπέρμετρη βία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση της Αστυνομίας, όπως προνοείται στη σχετική νομοθεσία. Παρότι η ενημέρωση δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρεται, η Αστυνομία συστήνει να ακολουθείται η διαδικασία για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής συγκεντρώσεων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κινητοποίηση θεωρήθηκε ότι εμπίπτει στις πρόνοιες της «αυθόρμητης ή έκτακτης ειρηνικής συγκέντρωσης».

Όπως σημειώνεται, αρχικά στο σημείο έσπευσε μικρός αριθμός μελών της Δύναμης για τη διατήρηση της τάξης, καθώς δεν υπήρχε ενημέρωση για τον αναμενόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Σύντομα συγκεντρώθηκαν περίπου 150–200 άτομα, οι οποίοι απέκοψαν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας μπροστά από το Υπουργείο, γεγονός που, όπως υπογραμμίζεται, έθεσε τους ίδιους σε κίνδυνο και παρακώλυσε την κυκλοφορία στην περιοχή.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκε διοργανωτής ώστε να υπάρξει συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Αστυνόμευσης. Παρά τις συνεχείς υποδείξεις προς τους διαδηλωτές να μετακινηθούν στα πεζοδρόμια, αυτοί δεν συμμορφώθηκαν, με αποτέλεσμα να κληθούν ενισχύσεις για αποκατάσταση της τάξης.

Με την άφιξη της αντιοχλαγωγικής ομάδας έγιναν εκ νέου συστάσεις, αλλά – σύμφωνα με την ανακοίνωση – οι διαδηλωτές συνέχισαν να αντιστέκονται. Τότε τα μέλη της Αστυνομίας επενέβησαν χρησιμοποιώντας «ανάλογη βία» και ατομικό σπρέι, καθώς, όπως υποστηρίζεται, δέχθηκαν σπρωξίματα και αντίσταση κατά την προσπάθεια απώθησης του πλήθους.

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας ότι η Αστυνομία «σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και της ελευθερίας της έκφρασης», ωστόσο υπογραμμίζει πως η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή να διαταράσσει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.