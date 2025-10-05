Κύπρος, η χώρα όπου κυριάρχησαν οι προβοκάτσιες: Οι προκλητικές ενέργειες όπως στο παράδειγμα του Αγ. Σωζόμενου που οδήγησαν σε δολοφονίες αθώων

Έχουμε γράψει πολλές φορές ότι, σε όλη την πρόσφατη ιστορία μας, προκλήσεις όπως αυτή του Αγίου Σωζόμενου οδήγησαν στη δολοφονία αθώων ανθρώπων, στη διαίρεση των κοινοτήτων μας και στον εκτοπισμό τους. Τον Φεβρουάριο του 1964, μια πρόκληση οδήγησε σε αιματοχυσία και στον εκτοπισμό όλων των Τουρκοκυπρίων από τον Άγιο Σωζόμενο. Αυτή είναι η γη των αβεβαιοτήτων και των προκλήσεων. Γι' αυτό πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε επίγνωση και, υπό τις εύθραυστες συνθήκες της εκεχειρίας, να εργαζόμαστε με όλη μας την καρδιά για την ειρήνη, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στις προκλήσεις, δεν πρέπει να πιστεύουμε κάθε «είδηση» που κυκλοφορεί και πρέπει να προσπαθούμε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα πριν αντιδράσουμε.

Χειραγώγηση των μαζών

Η νοοτροπία του διαχωρισμού και της αντιπαράθεσης έχει περισσότερο να κάνει με τη χειραγώγηση των μαζών παρά με τη μαθηματική βεβαιότητα. Αυτή η γη είναι η γη των αβεβαιοτήτων και των φασιστικών προκλήσεων. Πρέπει να κοιτάξουμε το παρελθόν με κριτικό μάτι, να παρατηρήσουμε τα πράγματα με ηρεμία και μόνο μετά να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Αυτή είναι η γη των βαθέων κρατών, των χειραγωγήσεων, των προκλήσεων - αυτή είναι η γη των φόβων, του πόνου και των δακρύων.

Ας θυμηθούμε: Τον Φεβρουάριο του 1964, κάποιοι Τουρκοκύπριοι, χωρίς τη γνώση ή την έγκριση του αρχηγού της ΤΜΤ του Αγίου Σωζόμενου σκότωσαν κάποιους Ελληνοκύπριους (μεταξύ των οποίων και έναν Ελληνοκύπριο αστυνομικό) που είχαν πάει να ανοίξουν το νερό από τον υδροκινητήρα. Αυτό οδήγησε σε αιματηρά γεγονότα, όπου Ελληνοκύπριοι από τα γύρω χωριά πραγματοποίησαν επίθεση στον Άγιο Σωζόμενο και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης σκοτώθηκαν τόσο Τουρκοκύπριοι όσο και Ελληνοκύπριοι. Τελικά, οι Τουρκοκύπριοι του Αγίου Σωζόμενου αναγκάστηκαν να φύγουν για τη Λουρουτζίνα, συνοδευόμενοι από Βρετανούς στρατιώτες.

Τ/Κ πρόσφυγες από τον Άγιο Σωζόμενο στη Λουρουτζίνα τον Φεβρουάριο του 1964. (Φωτογραφία από το αρχείο του Σωτήρη Σάββα).

Πριν συμβούν όλα αυτά, ο Mustafa Lefkaridi, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του χωριού, είχε προσπαθήσει και κατάφερε να σταματήσει τις προκλήσεις το 1958 σε αυτό το χωριό. Επειδή δεν επέτρεψε να γίνουν προκλήσεις σε αυτό το χωριό, ξυλοκοπήθηκε από μερικούς Τουρκοκύπριους και του αφαιρέθηκε η ευθύνη του στην ΤΜΤ, ενώ ανατέθηκε σε έναν άλλο Τουρκοκύπριο η ευθύνη της ΤΜΤ στο χωριό. Μόνο έξι χρόνια αργότερα, κατάφεραν να δημιουργήσουν την προκλητική ενέργεια που είχαν σχεδιάσει στο χωριό και οι Τουρκοκύπριοι εκδιώχθηκαν. Οι Τουρκοκύπριοι δεν μπόρεσαν ποτέ να επιστρέψουν στο χωριό τους - επέστρεψαν μόνο πέντε-έξι οικογένειες μερικά χρόνια αργότερα για να φροντίσουν τα περιβόλια και τα ζώα τους, να επισκευάσουν τα σπίτια τους που είχαν καταστραφεί από κάποιους Ελληνοκύπριους και έμειναν να ζήσουν στο χωριό. Και το 1974, λόγω μιας άλλης πρόκλησης, ο Mehmet Hasan Choban, με το παρατσούκλι «Karga» («Το Κοράκι»), απήχθη από το σπίτι του από μερικούς γνωστούς Ελληνοκύπριους φασίστες της περιοχής, δολοφονήθηκε και εξακολουθεί να είναι «αγνοούμενος» μέχρι σήμερα. Ένας άλλος Τουρκοκύπριος από το χωριό του, είχε πει σε αυτούς τους φασίστες ότι ήταν αυτός που «έκρυβε όπλα», ενώ στην πραγματικότητα ο «Karga» δεν έκρυβε τίποτα. Τον πήραν από το σπίτι του και αυτοί που τον πήραν σταμάτησαν με το Land Rover τους σε ένα καφενείο στο Δάλι για να αγοράσουν τσιγάρα, και εκεί τον είδαν στο αυτοκίνητο, τραυματισμένο στο πόδι. Μετά από αυτό, κανένας δεν ξέρει τι του συνέβη.

Τι λέει ο Mehmet Mahmut

Ο καλός μας φίλος Mehmet Mahmut από τη Λουρουτζίνα θυμάται εκείνες τις μέρες και μοιράστηκε μαζί μας τις αναμνήσεις του από τον εκτοπισμό των Τουρκοκυπρίων από τον Άγιο Σωζόμενο στη Λουρουτζίνα:

«Τότε ήμουν παιδί και οι άνθρωποι από τον Άγιο Σωζόμενο ήρθαν στο χωριό μου. Εκείνη την μέρα είδα 5 ή 6 πτώματα (δεν είμαι σίγουρος για τον αριθμό) να κείτονται στο τζαμί της Λουρουτζίνας. Το αγόρι στη φωτογραφία, που περπατά με τη μητέρα ή την αδελφή του, από μια εργατική οικογένεια, εγκατέλειψαν όλη τους την περιουσία και ήρθαν στο χωριό μου. Είχαν αγελάδες που παρήγαγαν επτά με δέκα κιλά γάλακτος κάθε μέρα. Εκείνη τη χρονιά, πιθανότατα περισσότεροι από χίλιοι, ίσως και χίλιοι πεντακόσιοι άνθρωποι, εγκατέλειψαν τα χωριά τους και βρήκαν καταφύγιο στη Λουρουτζίνα. Στη Λουρουτζίνα υπήρχαν πολλά άδεια σπίτια, επειδή πολλοί κάτοικοι είχαν μεταναστεύσει στο Λονδίνο για δουλειά. Φυσικά, τα άδεια σπίτια δεν ήταν αρκετά για να φιλοξενήσουν όλους. Κάποιοι ζούσαν σε σκηνές, σε σχολικά κτήρια, στον κινηματογράφο και κάποιοι μοιράζονταν τα σπίτια.

Το 1967 οι στρατιωτικές αρχές ξεκίνησαν το πρόγραμμα κατασκευής κοινωνικών κατοικιών για τους πρόσφυγες ή τους εκτοπισμένους. Στη συνέχεια, το 1969-70, η UNFICYP και ειρηνευτικοί εθελοντές των ΗΠΑ άρχισαν να επισκευάζουν σπίτια στην Ποταμιά και ορισμένοι κάτοικοι επέστρεψαν στο χωριό τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος από τον Άγιο Σωζόμενο επέστρεψε στο χωριό του. Και δυστυχώς, μέχρι σήμερα ο εθνοτικός εθνικισμός και η φυλετική πολιτική εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς σοβαρή αντίσταση από τον λαό της Κύπρου. Ο Άγιος Σωζόμενος, η Ποταμιά, το Δάλι, η Νήσου, το Πετροφάνι και η Κόσιη ήταν τα χωριά από τα οποία οι άνθρωποι (Τ/Κ) ήρθαν όλοι το 1964 στη Λουρουτζίνα».

Άποψη από γκρεμισμένο κτήριο στον Άγιο Σωζόμενο. (Φωτογραφία του Charles Weare)

Τι έγραψε ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου

Στη σελίδα του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ένας από τους συγγενείς ενός «αγνοούμενου» και ακτιβιστής για την ειρήνη, ο καλός μας φίλος Δημήτρης Χατζηδημητρίου, τον Δεκέμβριο του 2017 έγραψε για τον Άγιο Σωζόμενο και τη σύγκρουση του 1963-64, καθώς και για τις δικές του εμπειρίες ως παιδί και την ανακάλυψη, όταν μεγάλωσε, του τι πραγματικά συνέβη. Ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου έγραψε:

«Φυσικά άκουσα για τις μάχες του 1963-64, πώς θα μπορούσα να μην ακούσω. Ζούσαμε στην πόλη της Λάρνακας, σε μια γειτονιά που ονομάζεται Άγιος Ιωάννης, δίπλα σε μια τουρκοκυπριακή γειτονιά. Μέχρι το 1964 παίζαμε με τους Τουρκοκύπριους γείτονές μας, ο καθένας είχε τη δική του ποδοσφαιρική ομάδα και ανταγωνιζόμασταν μεταξύ μας. Αλλά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, το σπίτι μας έγινε κέντρο, όπου οι ενήλικες έφερναν τα όπλα τους και προχωρούσαν λίγα μέτρα μπροστά για να μας φυλάξουν από αυτούς που μόλις λίγες μέρες πριν ήταν γείτονές μας. Ήμουν μόνο 8 χρονών τότε, αλλά έχω ακόμα ζωντανές αναμνήσεις από εκείνες τις μέρες, τους αμμόσακους που ήταν στοιβαγμένοι με κενά, ώστε οι στρατιώτες να μπορούν να βλέπουν και να πυροβολούν την άλλη πλευρά. Οι τρύπες από σφαίρες στον τοίχο του σπιτιού μας καλύφθηκαν μόλις πέρσι, σιωπηλές υπενθυμίσεις εκείνων των σκοτεινών ημερών. Δεν ήμουν αρκετά μεγάλος για να καταλάβω πλήρως τι συνέβαινε, να συμμετάσχω ή να κάνω κάτι γι' αυτό, αλλά ήμουν αρκετά μεγάλος για να το θυμούμαι.

Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε αλλού στην Κύπρο, ειδικά στην ύπαιθρο. Οι ειδήσεις κάλυπταν κυρίως τα γεγονότα στη Λευκωσία, αλλά ως παιδί είχα μια πολύ ασαφή ιδέα για το τι αναφερόταν στις ειδήσεις και, εκτός από τον Άγιο Ιωάννη, δεν ήξερα τίποτα για τις τραγωδίες που συνέβαιναν καθημερινά σε όλη την Κύπρο το 1964. Μεγαλώνοντας σε μια πόλη, δεν είχα μεγάλη κατανόηση της ζωής στα χωριά και, ενώ ήξερα ότι υπήρχαν βοσκοί, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσοι πολλοί ήταν. Οι παππούδες μου κατάγονταν από χωριά του βορρά, αλλά ήταν αγρότες και αφού μεγάλωσα στη Λάρνακα, δεν είχα ιδέα για τη ζωή στα χωράφια και στην ύπαιθρο.

Τα αιματηρά γεγονότα του 1964, του 1967 και του 1974 προκάλεσαν πολλά θύματα. Για όσους από εμάς πολιτικοποιηθήκαμε και διαβάσαμε εκτενώς για τα γεγονότα στην Κύπρο, οι βοσκοί αναφέρονται συχνά σε αυτά. Σήμερα διάβασα ένα άρθρο της Sevgul Uludag για τις δολοφονίες του Yusuf Emir Hasan, ενός 74χρονου βοσκού, και του 44χρονου ξαδέλφου του Shevket Salih Sakalli. Βρισκόντουσαν έξω και έβοσκαν τα πρόβατα τους, όταν τον Φεβρουάριο του 1964 Ελληνοκύπριοι που επέστρεφαν από μια κηδεία τους συνάντησαν και τους δολοφόνησαν. Και οι δύο βοσκοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στις δολοφονίες είναι χαρακτηριστικά περιστατικά όσων συνέβαιναν τότε. Ένα περιστατικό στο χωριό Άγιος Σωζόμενος, που ξεκίνησε από Τουρκοκύπριους εθνικιστές, κλιμακώθηκε και οδήγησε στον θάνατο ανθρώπων και από τις δύο κοινότητες. Μετά την κηδεία ενός από τους Ελληνοκύπριους, μερικοί από τους παρευρισκόμενους συνάντησαν τους δύο βοσκούς και τους δολοφόνησαν σε μια παράλογη πράξη εκδίκησης.

Δεν γνώριζα το χωριό Άγιος Σωζόμενος μέχρι φέτος τον Νοέμβριο, όταν ένας φίλος μας πήρε εκεί με μια ομάδα φίλων. Ήταν παράξενο να βλέπεις ένα χωριό-φάντασμα σε μια περιοχή που γεωγραφικά πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Κύπρου. Ίσως είναι συμβολικό το γεγονός ότι στην καρδιά αυτού του μικρού νησιού βρίσκεται μια τόσο φρικτή πληγή. Αργότερα, ψάχνοντας για την ιστορία του χωριού, έμαθα μερικές λεπτομέρειες. Ο Πανίκος Χρυσάνθου έφτιαξε μια εξαιρετική ταινία το 1987 για τον Άγιο Σωζόμενο και σήμερα διάβασα το άρθρο της Sevgul για τη δολοφονία των δύο βοσκών. Αυτές είναι ιστορίες που πρέπει να λέγονται και να ξαναλέγονται για να μην ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα πολλά θύματα του εθνικισμού που ταλαιπώρησε και εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Κύπρο».

Αν θέλουμε να χτίσουμε μια καλύτερη χώρα για τα παιδιά μας, πρέπει να σταθούμε σταθερά ενάντια στις προκλήσεις και τις χειραγωγήσεις των κοινοτήτων μας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε την ειρήνη σε αυτή τη γη.

