Όσο κάθεται στο τραπέζι η νοοτροπία της κατάκτησης

Η Τουρκία δεν νοιάζεται για τη λύση στην Κύπρο. Για αυτό είναι μάταιο να λέγεται ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν θα τη βοηθήσει για τη λύση. Η λύση δεν γίνεται με διαβουλεύσεις με την Τουρκία. Μόνο παρά τη θέληση της Τουρκίας θα γίνει. Αν ήθελε λύση, η Τουρκία θα την έβρισκε προ πολλού. Θα την έβρισκε και με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Θα την έβρισκε και με τον Ντερβίς Έρογλου. Θα την έβρισκε και με τον Μουσταφά Ακιντζί. Θα την έβρισκε και με τον Ερσίν Τατάρ. Μάλιστα, αν πίεζε λίγο, θα την έβρισκε ακόμα και με τον Ντενκτάς. Όλοι οι ηγέτες που πέρασαν αποτέλεσαν όμηρους της πολιτικής της Τουρκίας ότι η μη λύση είναι λύση. Δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο και όσοι ήθελαν πράγματι λύση. Δεν μπόρεσαν να σπάσουν αυτή την ατσάλινη αλυσίδα. Για να τ σπάσουν, έπρεπε να τολμήσουν τη σύγκρουση με την Τουρκία. Κανείς δεν το τόλμησε αυτό.

Ο Χριστοδουλίδης, για τον οποίον ο Τουφάν είπε πως «δεν θα μπορέσει να φύγει από το τραπέζι», του απευθύνει έκκληση τώρα. Έλα να συναντηθούμε αμέσως, λέει. Και μάλιστα την άλλη βδομάδα. Ο Χριστοδουλίδης διαχωρίζει τον Τουφάν από την Τουρκία. Ο Τουφάν είναι οπαδός της ομοσπονδίας. Η δε Τουρκία των δύο κρατών. Περιμένει από τον Τουφάν να βάλει εκ νέου στο τραπέζι την ομοσπονδιακή λύση. Αυτό είναι ένα είδους δοκιμής του Ερχιουρμάν. Θα ζυγίσει το πώς ήταν προτού καθήσει στο «προεδρικό» και πώς θα είναι αφότου καθήσει. Θα κοιτάξει αν θα πάει με τα νερά της Άγκυρας. Είναι περίεργος κατά πόσον ο Τουφάν θα βάλει στο τραπέζι την ομοσπονδία, παρά την θέση της Τουρκίας για δύο κράτη. Για να πω την αλήθεια, είμαι και εγώ περίεργος.

Ο Τουφάν είναι κάποιος που τού αρέσουν οι ασαφείς εκφράσεις. Μπορεί να προσπαθήσει να το προσπεράσει και αυτό με τέτοιες εκφράσεις. Δεν θα πει κάτι ξεκάθαρο. Κάποιοι τον ρώτησαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας: «Ομοσπονδία ή δύο κράτη;» Προσπάθησε να το εξηγήσει με την έκφραση «δύο συνιστώντα κράτη» που υπάρχει στο Σχέδιο Ανάν. Όμως, δεν είναι έτσι. Η Τουρκία δεν εννοεί τα δύο κρατίδια που υπήρχαν στο Σχέδιο Ανάν με το μοντέλο δύο κρατών. Εννοεί δύο κράτη εντελώς αποκομμένα το ένα από το άλλο. Το μοντέλο στο Σχέδιο Ανάν ήταν ομοσπονδία. Τώρα η Άγκυρα το απορρίπτει εντελώς αυτό.

Αν η λύση στην Κύπρο εξαρτάτο από τους ηγέτες, είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα το έλυναν. Θα μπορούσαν να το λύσουν και ο Ταλάτ με τον Χριστόφια. Και ο Ακιντζί με τον Αναστασιάδη. Θυμάστε; Πόσες ελπίδες είχαμε εναποθέσει στους δύο Λεμεσιανούς! Πάλι όμως πιστεύω πως η τουρκοκυπριακή ηγεσία είναι πιο αποτελεσματική στη λύση από ό,τι η ελληνοκυπριακή ηγεσία. Γιατί; Επειδή εμείς, αν ξεπεράσουμε το εμπόδιο που βάζει η Άγκυρα, το ξεπερνούμε. Και αυτό εξαρτάται από έναν ηγέτη, ο οποίος θα υπερασπιστεί την πολιτική μας βούληση παρά την πίεση της Τουρκίας. Μήπως υπάρχει κανείς στον κόσμο που δεν ξέρει ότι η Τουρκία είναι αυτή που κυριαρχεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι εμείς; Είμαστε σαν τους αλυσοδεμένους σκλάβους. Όσο μάς βλέπει έτσι, ο κόσμος δεν θα πάρει στα σοβαρά την παρουσία μας στο τραπέζι. Η Τουρκία δεν ανέχτηκε καν το γεγονός ότι ο Μουσταφά Ακιντζί έδωσε έναν χάρτη στον Αναστασιάδη. Πώς έδωσε αυτόν τον χάρτη χωρίς να είναι ενήμερη η ίδια, λέει. Άστραψε και βρόντηξε. Όμως, ο Ακιντζί δήλωσε αργότερα ότι τους είχε ενημερώσει. Αλλά το σημαντικό είναι η στάση της. Ποιοι είμαστε εμείς και δίνουμε χάρτη, λέει. Πώς τολμήσαμε;

Η τουρκική πλευρά πάντα ενήργησε με τη νοοτροπία του κατακτητή στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις. Οι όροι που έθεσε στην άλλη πλευρά είναι όροι τους οποίους ο κατακτητής υποβάλλει στα θύματα. Όταν δεν γίνονταν αποδεχτοί αυτοί οι όροι, πάντα κατηγορούσε την άλλη πλευρά για τη μη λύση. Νομίζω ότι, με την ίδια νοοτροπία του κατακτητή, θα θέσει και ο Τουφάν Ερχιουρμάν ενώπιον του Χριστοδουλίδη όρους, τους οποίους δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί. Και όταν δεν τους αποδεχτεί, θα τον κατηγορήσει. Όπως κατηγορούνται ακόμα επειδή απέρριψαν το Σχέδιο Ανάν. Κανένας Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν κατηγόρησε την Τουρκία μέχρι σήμερα ότι εμποδίζει τη λύση. Ούτε ο Ερχιουρμάν θα την κατηγορήσει!