Ο Δρ Πρωτοπαπάς για εκλογή Έρχιουρμαν και τις πρώτες δηλώσεις του – Ποιες οι προοπτικές στο Κυπριακό (ηχητικό)

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν (εκλέγηκε 19/10/2025), προκάλεσαν αντιδράσεις, ανησυχία και προβληματισμό σε ένα κομμάτι της ε/κ κοινότητας – μεταξύ άλλων ο κ. Έρχιουρμαν είπε στο επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Ανατολού» ότι η πολιτική ισότητα είναι για τον ίδιο «κόκκινη γραμμή» και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, καθώς και ότι η Τουρκική Δημοκρατία είναι εγγυητής ολόκληρου του νησιού, και έτσι θα παραμείνει, για να αισθάνονται ασφάλεια οι Τουρκοκύπριοι.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 και 97.6, ο Βασίλης Πρωτοπαπάς, πολιτικός επιστήμονας, είπε ότι η εκλογή Έρχιουρμαν αποτελεί μια «καλή εξέλιξη» για το Κυπριακό και στέλνει πολλαπλά μηνύματα σε διάφορες κατευθύνσεις. Όπως, για παράδειγμα, ότι η νίκη του Έρχιουρμαν, με ποσοστό άνω του 60%, εκφράζει την επιθυμία μεγάλου μέρους των Τουρκοκυπρίων να υπερασπιστούν την αυτονομία και την ταυτότητά τους, καθώς και να επαναφέρουν στο τραπέζι τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως βάση λύσης.

Επιπρόσθετα, οΔρ Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι η εκλογή Έρχιουρμαν συνιστά «μήνυμα αντίστασης» απέναντι στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στα κατεχόμενα, όπου -όπως είπε- η παρουσία στρατού, οι οικονομικές εξαρτήσεις και η εισροή εποίκων, έχουν προκαλέσει «τεράστια δυσανεξία» στους Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι νιώθουν πλέον «μειονότητα στην πατρίδα τους».

Για τη σχέση Έρχιουρμαν με την Άγκυρα, ο πολιτικός επιστήμονας σημείωσε ότι ο Τ/κ ηγέτης δεν μπορεί να αγνοήσει ότι η Τουρκία έχει το κλειδί του Κυπριακού. «Η σχέση με την Άγκυρα είναι δεδομένη, αλλά το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να τη διαχειριστεί, χωρίς να χάσει την αυτονομία του ως ηγέτης της κοινότητας» συμπλήρωσε.

Σε σχέση με τις πρώτες δηλώσεις του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη (στο «Ανατολού»), ο κ. Πρωτοπαπάς συνέστησε ψυχραιμία. «Είναι σωστή η στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας που απέφυγε να σχολιάσει. Ο Έρχιουρμαν χρειάζεται χρόνο να βρει τα πατήματά του, να διαμορφώσει την ομάδα του και να συνομιλήσει με την Άγκυρα» είπε. Παράλληλα επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρχει κατανόηση, και από τις δύο πλευρές, για τις «ευαισθησίες για την ασφάλεια» που υπάρχουν. «Όπως οι Τουρκοκύπριοι επικαλούνται την ανασφάλεια, έτσι και οι Ελληνοκύπριοι βιώνουν τη δική τους ανασφάλεια από την τουρκική κατοχή» πρόσθεσε.

Ο Βασίλης Πρωτοπαπάς θεωρεί ότι η επανεκκίνηση των συνομιλιών μπορεί να γίνει «γρήγορα και αποτελεσματικά», εάν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν ότι το σημείο εκκίνησης θα είναι εκεί που σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά το 2017. «Το πλαίσιο Γκουτέρες παραμένει το θεμέλιο. Εάν συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το μηδέν» είπε, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι πολλά ζητήματα «θεωρούνται ήδη συμφωνημένα», όπως η πολιτική ισότητα και οι βασικές αρχές της ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυσκολία πλέον δεν είναι το περιεχόμενο αλλά «η μεθοδολογία».

Ερωτηθείς για τη διασύνδεση Κυπριακού με τα ευρωτουρκικά, ο κ. Πρωτοπαπάς απάντησε ως εξής: «Η στρατηγική δεν πρέπει να είναι να εμποδίσουμε την Τουρκία να πάρει πράγματα στα ευρωτουρκικά. Το ζητούμενο είναι να πάρει, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει πρόοδος και στο Κυπριακό. Αν δεν κερδίσουμε όλοι, θα είμαστε όλοι χαμένοι». Έκανε δε αναφορά στη χρονική συγκυρία, θεωρώντας κρίσιμη την παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες – ενός ευρωπαίου πολιτικού, του οποίου η θητεία λήγει στα τέλη του 2026: «Εάν δεν υπάρξει πρόοδος ως τότε, θα είναι δύσκολο να ξαναρχίσει η διαδικασία. Αυτή είναι η συγκυρία και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Δεν υπάρχει χρόνος για σχέδια που φτάνουν στο 2028 ή το 2033». Η Κύπρος, συνέχισε, βρίσκεται στο τελευταίο μίλι πριν τη λύση, όπως είχε λεχθεί και στο Κραν Μοντανά - ωστόσο αυτό είναι και το πιο δύσκολο. «Εάν υπάρξει καλή θέληση και ειλικρίνεια από όλες τις πλευρές -Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Τουρκία και Ελλάδα- μπορούμε να διανύσουμε το τελευταίο αυτό κομμάτι. Η βούληση θα είναι καθοριστική» κατέληξε.

