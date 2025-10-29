Ο τύραννος

Αυτό που με πρόσβαλε πιο πολύ σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία ήταν το γεγονός ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν έκανε τους οπαδούς του να χειροκροτήσουν τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον συνεχάρη. Το θεωρώ μεγάλη ασέβεια αυτό προς όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και κατάδικους που βρίσκονται στις φυλακές εδώ και χρόνια στην Τουρκία. Επιπλέον, το θεωρώ και ως ασέβεια στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Συρία. Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας τύραννος. Είναι δεσποτικός. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να μας αναγκάσεις να τον αγαπήσουμε Τουφάν. Και για να πω την αλήθεια, είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα πετύχεις αρμονία μαζί του. Όταν λες «δεν θα κάνω βήμα χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία», σίγουρα εννοείς τη διαβούλευση με τον Ερντογάν. Τι είδους διαβούλευση είναι αυτή; Τι καλό μπορεί να κάνει για εμάς ένας δικτάτορας, ο οποίος στέρησε την ελευθερία των καλύτερων ανθρώπων της Τουρκίας, του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, του Οσμάν Καβάλα και πάρα πολλών διανοούμενων σαν αυτούς, εκμηδένισε τη Δικαιοσύνη και μετέτρεψε τα ΜΜΕ σε θέατρο σκιών; Ακόμα και να μας κάνει άλλωστε, εγώ δεν το θέλω. Δεν περιμένω τίποτα από κάποιον που καταδυναστεύει τον λαό του τόσα χρόνια.

Δεν μπορείς να μας κάνεις να αγαπήσουμε τον Ταγίπ Ερντογάν, Τουφάν. Μεγάλη ντροπή ήταν που έκανες τους οπαδούς σου να τον χειροκροτήσουν. Αν αυτή η κοινότητα κατάντησε να χειροκροτεί τον Ερντογάν, ο οποίος έβαλε τους φανατικούς του να μας λιθοβολήσουν πριν εφτά χρόνια στις 22 Ιανουαρίου 2018, τι απέμεινε να κάνουμε; Δεν θίγει την αξιοπρέπειά σου αυτό; Όταν τις προάλλες ορκίστηκες και κάθισες στην καρέκλα στο κτηριακό συγκρότημα, την ίδια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη έκλεινε ο τηλεοπτικός σταθμός του πλέον αξιοσέβαστου δημοσιογράφου και ο ίδιος συλλαμβανόταν. Ο συλληφθείς Μερντάν Γιανάρνταγ λέει πως «αυτή είναι τυραννία». Ναι. είναι τυραννία. Εσύ δεν μπορείς να το πεις. Δεν άκουσα ποτέ να ζητάς ελευθερία για εκείνους τους πολιτικούς κρατούμενους. Δεν μπορείς να πεις ότι «αίμα ρέει στη Συρία και όχι νερό»! Σε κάνει πολύ χαρούμενο η κατάκτηση της εκλογικής νίκης σωπαίνοντας έναντι της τυραννίας στην πατρίδα μας, στην Τουρκία και στον κόσμο; Ακόμα βρίσκεται στο δικαστήριο η υπόθεση με το τουρμπάνι. Έστω και σε αυτό το θέμα, θα σταθείς δίπλα στην κοινότητά μας; Πες μου το να το ξέρω.

Τι υπάρχει για να χαίρεται κανείς επειδή τον συνεχάρη για την εκλογική του νίκη ένας τύραννος δικτάτορας; Μας κοροϊδεύει. Σέβεται πολύ τις εκλογές μας, λέει. Δεν παρέμβηκε καθόλου, λέει. Η βούληση είναι δική μας! Και τι σημαίνει, λέει, πως βλέπει με κακό μάτι τους Τούρκους της Κύπρου. Σίγουρα νομίζει πως ξεχάσαμε. Εκείνος μπορεί να έχει ξεχάσει. Μήπως εμείς ξεχνάμε; Σάμπως δεν είναι από την Άγκυρα που ήρθαν οι απειλές θανάτου κατά του Μουσταφά Ακιντζί πριν πέντε χρόνια. Σάμπως δεν είναι εκείνος που έβγαλε τον Ερσίν Τατάρ από το πηγάδι και τον έβαλε πάνω στο κεφάλι μας; Σάμπως δεν είναι εκείνος που ακόμα δεν του έχει περάσει το μίσος και η εκδίκηση για τον Ακιντζί; Πόσο δημοκράτης είναι; Πόσο σέβεται την βούλησή μας; Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απείλησε ακόμα και τον πρόεδρο του δικαστηρίου μας. Καυχιέται επειδή έβγαλε τον πρόεδρό μας έξω από ένα προεδρικό μέγαρο το οποίο αποκαλεί παράπηγμα και του έκανε ένα κτηριακό συγκρότημα με τζαμί. Δεν γίνονται εξοικονομήσεις από το κύρος, λέει! Πόσο κύρος έχουμε, έτσι δεν είναι; Κανείς δεν μας αναγνωρίζει. Κανείς στον κόσμο δεν ξέρει πως υπάρχει μια χώρα που ονομάζεται Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ούτε το Google το ξέρει, ούτε το Youtube.

Δεν μπορείς να μας κάνεις να αγαπήσουμε τον Ταγίπ Ερντογάν, Τουφάν. Δεν μπορείς να μεταχειρίζεσαι ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος αυτά τα χώματα που βρίσκονται υπό κατοχή εδώ και 51 χρόνια. Η Κύπρος είναι δική του. Είναι δική μας. Εμείς γεννηθήκαμε εδώ και θα πεθάνουμε εδώ. Ο κυπριακός λαός θα απαλλαχτεί από τους δαίμονές του στο τέλος. Κανένας κατακτητής, κανένας τύραννος δεν θα μπορέσει να κυριαρχήσει πάνω μας. Θα σπάσει βεβαίως αυτή η αλυσίδα, αυτός ο κρίκος. Θα δούμε και μέρες κατά τις οποίες θα ζούμε χωρίς να λυγίζουμε και χωρίς να σκύβουμε. Ε, πατρίδα μου. Σου συμπεριφερθήκαμε πολύ άσχημα. Συγχώρεσέ μας. Αν κάποιος ρωτήσει για εμάς, ας ρωτήσει τα φίδια που σφυρίζουν στα βουνά, τις μαργαρίτες στους αγρούς και τις ελιές!