Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Δεν βρίσκουν δημοσιογράφους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μια συμβουλή προς τους εργοδότες: αν θέλετε να προσλάβετε δημοσιογράφους, βάλτε το χέρι στην τσέπη. Διαφορετικά, θα μείνετε μόνο με τις αγγελίες.

Τουλάχιστον τέσσερις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ψάχνουν να προσλάβουν δημοσιογράφους, δημοσιεύοντας σχετικές αγγελίες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Κάποιες από αυτές αναζητούν προσωπικό εδώ και καιρό.

Οι άθλιες συνθήκες εργασίας — δεν ισχύει για τον politis.com.cy — και οι ιδιαίτερα χαμηλοί μισθοί αναγκάζουν τους νέους δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν τον χώρο. Δεν ανέχονται την εκμετάλλευση, ούτε τα μεροκάματα πείνας. Και πολύ καλά κάνουν.

Μια συμβουλή προς τους εργοδότες: αν θέλετε να προσλάβετε δημοσιογράφους, βάλτε το χέρι στην τσέπη. Διαφορετικά, θα μείνετε μόνο με τις αγγελίες.

ΜΧΣ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα