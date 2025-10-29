Δεν βρίσκουν δημοσιογράφους

Τουλάχιστον τέσσερις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ψάχνουν να προσλάβουν δημοσιογράφους, δημοσιεύοντας σχετικές αγγελίες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Κάποιες από αυτές αναζητούν προσωπικό εδώ και καιρό.

Οι άθλιες συνθήκες εργασίας — δεν ισχύει για τον politis.com.cy — και οι ιδιαίτερα χαμηλοί μισθοί αναγκάζουν τους νέους δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν τον χώρο. Δεν ανέχονται την εκμετάλλευση, ούτε τα μεροκάματα πείνας. Και πολύ καλά κάνουν.

Μια συμβουλή προς τους εργοδότες: αν θέλετε να προσλάβετε δημοσιογράφους, βάλτε το χέρι στην τσέπη. Διαφορετικά, θα μείνετε μόνο με τις αγγελίες.

ΜΧΣ