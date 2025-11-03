Νικόλαος Νέπος Χριστοδουλίδης: «Τον ανεψιό μου ουκ ελάττω παραδώσω»

Ο Χριστόφιας όταν ήταν να διορίσει κάποιους στο Δημόσιο, πρόσεχε ιδιαίτερα τους Αριστερούς που ήταν μέλη του κόμματος και τον αγαπούσαν. Αν είχε έναν δεξιό και έναν αριστερό να διορίσει και κυρίως αν ήταν κοντά οι βαθμολογίες που είχαν, έκλεινε το αριστερό του μάτι στη διορισμένη από αυτόν ΕΔΥ και κάπως έτσι έμπαινε ο δικός του. Το ίδιο και ο Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν και λίγο πιο ανοικτός. Αυτός έκλεινε το δεξί μάτι στην ΕΔΥ φτάνει ο υποψήφιος να ήταν μέλος του κόμματος. Όχι κατ' ανάγκη δικός του. Θα μπορούσε το ρουσφετάκι να το είχε ζητήσει ο Αβέρωφ, ο Παναγιώτης Δημητρίου, ο Ιωνάς ή ο Λευτέρης. Ο άνθρωπος θα διοριζόταν διότι όλοι οι Συναγερμικοί είναι όπως τους απογόνους του Χριστού. Γενεές δεκατέσσερις. Ο ΔΗΣΥ ιδρύθηκε, υποτίθεται, για να τερματίσει τα ρουσφέτια του ΔΗΚΟ αλλά στην πορεία τους ξεπέρασε όλους.

Ιστορία

Επί Νίκου Χριστοδουλίδη τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Ο άνθρωπος δεν κάνει μόνο κομματικά ρουσφέτια. Όπως λέει, εξάλλου, ο ίδιος είναι αντισυστημικός, δηλαδή αντιτάσσεται στο σύστημα και στα κόμματα που το υπηρετούν και το στηρίζουν. Με λίγα λόγια, κάνει αντισυστημικό ρουσφέτι.

Ο Μικρός Νίκος Χριστοδουλίδης είναι κλασική περίπτωση Νεποτίστα. Τι είναι ο νεποτισμός; Βγαίνει από το nepos, «ανιψιός» στα λατινικά, και έχει μακρά ιστορία. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο άτομα σε θέσεις εξουσίας ευνοούν συγγενείς ή στενούς φίλους σε διορισμούς, αξιώματα ή προνόμια. Το φαινόμενο της κληρονομικής ευνοιοκρατίας έλκει την καταγωγή του από την αρχαιότητα. Η δυναστεία των Πτολεμαίων διακρίθηκε για τις ενδοοικογενειακές, ακόμα και ενδογαμιαίες, αναθέσεις εξουσίας για να διατηρηθεί η εξουσία «εντός οικογένειας». Επί Ρωμαϊκής περιόδου ο Καίσαρας υιοθέτησε τον νεαρό ανιψιό του Οκταβιανό και τον όρισε διάδοχό του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το φαινόμενο έφτασε στην ακμή του την περίοδο του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης με πρωταγωνιστές τους Πάπες στο Βατικανό. Από εδώ προέρχεται και ο ίδιος ο όρος nepotismo. Πολλοί Πάπες διόριζαν ανιψιούς τους σε θέσεις καρδιναλίων, επιδιώκοντας να κρατήσουν τον έλεγχο του Βατικανού στην οικογένεια. Για παράδειγμα, ο Πάπας Σίξτος Δ΄ (1471–1484) διόρισε έξι ανιψιούς του καρδινάλιους. Ο Αλέξανδρος ΣΤ΄ Βοργίας, που ήταν και πηδηκτούλης, προώθησε τον γιο του Καίσαρα Βοργία σε στρατιωτικό ηγέτη και καρδινάλιο, προκαλώντας τεράστιες αντιδράσεις.

Στη Γαλλική Αυλή του Λουδοβίκου ΙΔ' και του καρδινάλιου Ρισελιέ διορίζονταν μέλη της οικογένειάς τους ή των ερωμένων τους σε κρατικά και στρατιωτικά αξιώματα. Το φαινόμενο ήταν τόσο εκτεταμένο που προκάλεσε κοινωνική δυσαρέσκεια πριν τη Γαλλική Επανάσταση.

Στην Ελλάδα, όλοι γνωρίζουμε την παράδοση που έχουν δημιουργήσει στην πολιτική οι οικογένειες Καραμανλή, Παπανδρέου και Μητσοτάκη, ενώ και στην Κύπρο δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλούν για νεποτισμό εκ μέρους του Σπύρου Κυπριανού, του Τάσσου Παπαδόπουλου και του Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος έκανε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ όλη την οικογένειά του. Λόγος για γιαλαντζί θεσμικό και πολιτικό νεποτισμό γίνεται και για τον Αναστασιάδη, ο οποίος προώθησε ως διάδοχό του τον Νίκο Χριστοδουλίδη, παραγκωνίζοντας τις εσωτερικές διαδικασίες και οδηγώντας έτσι το κόμμα του σε τεράστιες περιπέτειες.

Ο Νίκος

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εφαρμόζει τα τελευταία τρία χρόνια με σύνθημα «τον ανεψιό μου ουκ ελάττω παραδώσω», ακολουθώντας έτσι την κλασική μεσαιωνική εκδοχή του νεποτισμού. Φαντάζει κάτι μεταξύ Πάπα Σίξτου Δ΄ από τη Χούλου και Αλέξανδρου ΣΤ΄ Βοργία από τη Γεροσκήπου. Ο πρώτος, όπως είπαμε, διόρισε έξι ανιψιούς του καρδινάλιους, ενώ ο Αλέξανδρος ΣΤ΄ Βοργίας διόρισε τον γιο του καρδινάλιο.

Το προεδρικό ζεύγος της Κύπρου έχει και μια διάσταση Rusfeti Combo ως ένας συνδυασμός Pope Nikos εξ Ιεροκηπίας και Πάπισσας Φιλίππας de Doros. Μετά την εκλογή τους στο Προεδρικό μετακόμισαν εκεί ο σύγαμπρός του Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ως διευθυντής του προεδρικού γραφείου, οι κουμπάρες του Πίτσα και Μαριλένα (ως διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του και νυν υφυπουργός εξωτερικών), η στενή φίλη του προεδρικού ζεύγους Ειρήνη, ως υφυπουργός παρά τω Προέδρω, καθώς και ο ξάδελφος και η κόρη της αδελφής της Φιλίππας Καρσερά. Μέχρι και η αισθητικός της πρώτης κυρίας βρήκε ρόλο ως σύμβουλος. Ας μην μιλήσουμε για άλλους πολιτικούς διορισμούς ξαδέλφων και φίλων, διότι ο κατάλογος ξεπερνά τα περιθώρια της στήλης και κυρίως της αντοχής μας.

Για όλους αυτούς έφαγε το κράξιμο της ζωής του, αλλά, δυστυχώς, μυαλό δεν έβαλε. Μόλις τη βδομάδα που πέρασε ο Μικρός Νίκος και η Πρώτη Κυρία ξανακτύπησαν με 4 προαγωγές γενικών διευθυντών. Οι τρεις τουλάχιστον φαίνονται προβληματικές, αν κρίνουμε από τις πολιτικές αντιδράσεις που προέκυψαν.

* Προήχθη σε γενική διευθύντρια η Άννα Αριστοτέλους, η οποία ως γνωστόν τέθηκε σε διαθεσιμότητα και από το Υπουργικό και από την ΕΔΥ ως ύποπτη για φερόμενα αδικήματα για υπόθεση που αφορά έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, αλλά η ΕΔΥ της έδωσε προαγωγή. Αυτή τη στιγμή είναι γενική διευθύντρια άνευ χαρτοφυλακίου, είναι διευθύντρια Κεντρικών Φυλακών και επίτροπος Ανθρωπιστικών Θεμάτων στο Προεδρικό, αλλά δεν ασκεί κανένα από τα καθήκοντά της.

* Ο δεύτερος προαχθείς είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, γενικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και σύζυγος της υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ. Ειρήνης Πική. Ο κ. Παπαγεωργίου, στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εργάστηκε ως διευθυντής θεατρικών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα επιτεύγματά του, μαζί με την σύζυγό του την κ. Πική, είναι ότι ετσίλλησεν τη γνωστή καλλιτέχνιδα Μιμή Ντενίση έξω από το Χίλτον όπου ήρθε για μια σειρά παραστάσεων. Με λίγα λόγια (και επειδή μεταξύ άλλων ετσίλλησεν και μια πολιτιστική περσόνα) έχει προσόντα να αναλάβει άνετα γενικός διευθυντής στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Μόνο που η θέση του γενικού διευθυντή εξυπακούεται εναλλαξιμότητα. Θα μπορούσε, δηλαδή, να διοριστεί και στο Υπουργείο Εμπορίου και στο Συγκοινωνιών και στο Γεωργίας; Θα το δούμε άραγε και αυτό;

* Ο Κυριάκος Ιορδάνου προέρχεται επίσης από τον ιδιωτικό τομέα και σήμερα κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Έχει, νομίζουμε, τις γνώσεις να αναλάβει τη θέση για την οποία προσελήφθη.

* Η Πηνελόπη Παπαβασιλείου είναι η γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπηρέτησε για χρόνια στο εξωτερικό και προορίζεται, λένε, για τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. Το μεγαλύτερό της προσόν βέβαια, όπως λένε, είναι άλλο. Υπήρξε και είναι κολλητή της Πρώτης Κυρίας.

Διαχρονικά

Τι προβλήματα δημιουργεί ο νεποτισμός διαχρονικά:

Ξεκινά ως ανάγκη εμπιστοσύνης, δηλαδή ο ηγέτης θέλει να περιβάλλεται από οικεία πρόσωπα. Στην πορεία βέβαια ο νεποτισμός μετατρέπεται σε εργαλείο ελέγχου και τελικά υπονομεύει την αξιοκρατία, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στο προσωπικό και το δημόσιο συμφέρον. Κάπου εδώ μας έχει φέρει ο Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα, αλλά δεν θέλει να καταλάβει τίποτα από αυτά που λέμε, διότι εκτός από Νικόλαος Νέποτας είναι και αππωμένος.