Από την Καρντάσιαν στην αποστολή Artemis II

Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί φημίζονται για τη μανία που έχουν με τη συνωμοσιολογία είναι γνωστό σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα!

Το ότι υπάρχουν πληθυσμοί πολύ μεγαλύτεροι από της Κύπρου οι οποίοι πιστεύουν σε οτιδήποτε ακραίο ξεφουρνίσει κάποιος, κάπως γνωστός, είναι επίσης γνωστό. Οι… μισοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι ζουν ανάμεσά μας και μοιάζουν ακριβώς σε μας τους ίδιους. Γι΄ αυτό δεν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε…

Καιρό είχαμε να ακούσουμε όμως για τη Σελήνη και ότι ποτέ δεν πήγαμε σ αυτήν… Μια θεωρία συνωμοσίας η οποία κρατάει δεκαετίες και θα κρατάει μέχρι η νέα άφιξη του ανθρώπου στο φεγγάρι εντοπίσει τα απομεινάρια των προηγούμενων αποστολών.

Ο Μπαζ Όλντριν

Πριν μερικές μέρες η πασίγνωστη αυτή θεωρία επανήλθε στη δημοσιότητα από την Κιμ Καρντάσιαν. Στη σκηνή του The Kardashians, που προκάλεσε την αντίδραση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος, η Κιμ Καρντάσιαν συνομιλεί με τη συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Πόλσον, και της λέει: «Σου στέλνω ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν και τον άλλο», πριν διαβάσει ένα άρθρο που ισχυρίζεται ότι ο Μπαζ Όλντριν, ο αστροναύτης που έγινε ο δεύτερος άνθρωπος, μετά τον Νιλ Άρμστρονγκ, που περπάτησε στη Σελήνη, ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής.

Σύμφωνα με την τηλεπερσόνα στο άρθρο παρουσιάζεται ο Όλντριν να λέει: «Δεν υπήρχε τρομακτική στιγμή γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη. Νομίζω ότι ήταν ψεύτικο.» «Έχω δει μερικά βίντεο με τον Μπαζ Όλντριν να λέει ότι δεν συνέβη. Το λέει συνεχώς τώρα, σε συνεντεύξεις. Ίσως πρέπει να τον βρούμε», πρόσθεσε η Καρντάσιαν…

Επιμένοντας, πάντως, σε συνωμοσιολογικό κλίμα, η Κιμ Καρντάσιαν ζήτησε από την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαστημικό κομήτη με την ονομασία 3I/ATLAS. Ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA της εξήγησε ότι οι τρέχουσες «παρατηρήσεις της NASA δείχνουν ότι αυτός είναι ο τρίτος διαστημικός κομήτης που περνάει από το ηλιακό μας σύστημα. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχει απειλή για τη ζωή εδώ στη Γη».

Στην ίδια απάντηση ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον «ενθουσιασμό» της τηλεπερσόνας, την οποία προσκάλεσε επίσημα στην επικείμενη εκτόξευση του Artemis από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι.

Ποτέ…στο φεγγάρι

Τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένη η αποστολή Artemis II που θα φέρει τη NASA ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της στη Σελήνη. Αλλά οι συνωμοσιολόγοι γελάνε ήδη. Διαβάζουμε στο χθεσινό in.gr

«Το ημερολόγιο έγραφε 19 Δεκεμβρίου 1972. Η αποστολή του Apollo 17 επιστρέφει με ασφάλεια τη Γη, μετά από 12 ημέρες και μια ακόμα επιτυχημένη αποστολή της NASA στη Σελήνη». Ωστόσο, αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι.

Το πρόγραμμα θα τερματιστεί, ο κόσμος φαινόταν να είχε χάσει το ενδιαφέρον του, η Σελήνη είχε «κατακτηθεί», ενώ όλες αυτές οι αποστολές κόστιζαν εκατομμύρια στη NASA και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σε αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν από τότε, πολλά έχουν γραφτεί και ακόμα περισσότερα έχουν ακουστεί για τις αποστολές Apollo. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει πατήσει ποτέ στο φεγγάρι.

Οι συνωμοσιολόγοι επιμένουν ότι όλο αυτό ήταν ένα καλά στημένο σχέδιο των ΗΠΑ, που εξελίχθηκε σε ένα στούντιο, προκειμένου να δείξουν σε όλους ότι είναι καλύτεροι από την ΕΣΣΔ και να κερδίσουν τη μάχη στην κούρσα του Διαστήματος.

Και τώρα που η NASA σχεδιάζει την επιστροφή της στη Σελήνη, οι θεωρίες πήραν και πάλι φωτιά, με τους συνωμοσιολόγους να χλευάζουν το διαστημικό πρόγραμμα.

Τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένη η επανδρωμένη αποστολή Artemis II, που ωστόσο δεν θα πραγματοποιήσει προσελήνωση αλλά θα στείλει τρεις αστροναύτες στο Διάστημα προκειμένου να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες και να μαζέψουν δεδομένα.

Με τη NASA να έχει «κατακτήσει» τη Σελήνη πριν από πέντε δεκαετίες και τώρα να… δυσκολεύεται, οι συνωμοσιολόγοι δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν την ειρωνεία τους στα social media.

«Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουν καλύτερα γραφικά» έγραψε ένας χρήστης στο Χ (πρώην Twitter) και ακολούθησαν και άλλοι.

Η αποστολή Artemis II

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και θα έχει διάρκεια περίπου δέκα ημερών. Βασικός της στόχος είναι να δοκιμαστούν κρίσιμα συστήματα και τεχνολογίες που θα ανοίξουν τον δρόμο για πιο φιλόδοξες αποστολές στο μέλλον.

Δεν θα γίνει προσελήνωση αλλά μια πορεία γύρω από το φεγγάρι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν όπως πρέπει πριν επιχειρηθεί η επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το Orion θα επανέλθει με μεγάλη ταχύτητα στην ατμόσφαιρα της Γης πριν πέσει με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, όπου μια ομάδα περισυλλογής της NASA και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ θα περισυλλέξει το πλήρωμα και το διαστημόπλοιο.