Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ

Γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, ο 34χρονος Ζόραν Μαμντάνι είναι πολύ πιθανό να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ο πιο νέος υποψήφιος που καταλαμβάνει την κρίσιμη αυτή θέση εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκράτης σοσιαλιστής και έχει προωθήσει μία φιλολαϊκή ατζέντα με βασικό σύνθημα «Η Νέα Υόρκη δεν είναι για πούλημα», που περιλαμβάνει πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ και δωρεάν φροντίδα των παιδιών.

Καταγγέλλοντας τους μεγιστάνες που «αγοράζουν τις εκλογές» σπρώχνοντας υποψηφίους της αρεσκείας του, ο Μαμντάνι κατάφερε να συσπειρώσει στην καμπάνια του 90.000 εθελοντές που κινητοποιήθηκαν για να «αλλάξουν την πόλη τους», και από αουτσάιντερ έγινε το απόλυτο φαβορί για τις αυριανές εκλογές στη Νέα Υόρκη.

Υπέρμαχος του αγώνα των Παλαιστινίων, δήλωσε ότι εάν ο Νετανιάχου έρθει στη Νέα Υόρκη θα συλληφθεί όπως έχει ζητήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Απέναντι στις ρατσιστικές και σεξιστικές πολιτικές του Τραμπ, ο Μαμντάνι προβάλει την εναλλακτική της εργατικής τάξης της Νέας Υόρκης που πρέπει και μπορεί να ζήσει από κοινού με ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλλου, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι απειλές Τραμπ

Οι αντίπαλοί του τον έχουν πολεμήσει λυσσαλέα. Τον έχουν παρουσιάσει ως τζιχαντιστή, αντισημίτη και κομουνιστή που θα καταστρέψει τη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και ότι θα στείλει τον στρατό στη Νέα Υόρκη εάν εκλεγεί.

Πρόσφατα ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι το πιθανότερο είναι ο Μαμντάνι να κερδίσει τις εκλογές ενώ τον τοποθέτησε ο ίδιος στη θέση του αντιπάλου του λέγοντας ότι μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος και έτσι οι ΗΠΑ να έχουν «κομμουνιστή πρόεδρο».

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, πιέζουν το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει την απόκτηση της αμερικάνικης υπηκοότητας από τον Μαμντάνι, για να συλληφθεί και να απελαθεί.

Το σημείο καμπής για την επιτυχία του ήταν η νίκη στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στον Άντριου Κουόμο, μέλος πολιτικής δυναστείας στη Νέα Υόρκη, πρώην κυβερνήτη της πόλης, με πλούσιους χορηγούς και κατηγορίες για βιασμό από γυναίκες υπαλλήλους του.

Η νίκη του Μαμντάνι απέναντι στο κατεστημένο της πόλης αλλά και των Δημοκρατικών έκανε ρεαλιστικό αυτό που φαινόταν ανέφικτο. Ο Ζόραν Μαμντάνι, που δημοσιογράφοι και πολιτικοί έλεγαν λάθος το όνομά του επίτηδες ή κατά λάθος, θα μπορούσε να γίνει δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ με μια ριζοσπαστική ατζέντα.

Οι πλούσιες συνοικίες της Νέας Υόρκης άρχισαν να ανησυχούν. Οι δισεκατομμυριούχοι απείλησαν ότι θα φύγουν. Οι ισλαμοφοβικές επιθέσεις στο πρόσωπο του Μαμντάνι χτύπησαν «κόκκινο».

Στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους με τις εξελίξεις. Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ, δεν έχει ακόμα στηρίξει τον Μαμντάνι ενώ πολλοί ακόμα τον θεωρούν ξένο σώμα.

Κερδίζει και στην ψήφο των νέων Εβραίων

Αλλά οι επιθέσεις δεν έκαμψαν το κύμα στήριξής του. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τις παραινέσεις ηγετών της εβραϊκής κοινότητας, η μεγάλη πλειοψηφία των νέων Εβραίων δηλώνει ότι θα τον ψηφίσει.

Στην τελευταία μεγάλη προεκλογική του συγκέντρωση ομιλητές ήταν εκτός από τον ίδιο, ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ. Και οι δύο αν και έχουν αναδειχτεί ως οι αριστερές φυσιογνωμίες του Δημοκρατικού κόμματος έχουν στρογγυλέψει πολλές φορές τις θέσεις τους στηρίζοντας τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις σε κρίσιμες στιγμές.

Μόλις πρόσφατα η Κορτέζ κατηγόρησε τον Μπάιντεν για τη στάση του στην Παλαιστίνη ενώ είχε αρνηθεί να ψηφίσει υπέρ των περικοπών στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ.

Η νέα πνοή που έχει φέρει ο Μαμντάνι αναζωπυρώνει τη συζήτηση και την αντιπαράθεση εντός των Δημοκρατικών για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν απέναντι στον Τραμπ. Μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικανού, οι περισσότεροι Δημοκρατικοί έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η ατζέντα του κόμματος δεν ήταν αρκετά δεξιά.

Ο Ζόραν Μαμντάνι είχε μια διαφορετική ανάγνωση. Για την ήττα των Δημοκρατικών δεν έφταιγε η συντηρητικοποίηση της κοινωνίας αλλά η δεξιά μετατόπιση του κόμματος.

Η στάση των Δημοκρατικών

Στην τελευταία του μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση που παρακολούθησαν χιλιάδες ο Μαμντάνι επεσήμανε ότι η σωστή ανάγνωση της συγκυρίας και η οπτική της πολιτικής από την πλευρά των από τα κάτω ήταν οι καταλυτικοί παράγοντες για να γίνει το «κίνημα μας» από μια στατιστική ανωμαλία το απόλυτο φαβορί για τη δημαρχία:

«Το Μπρονξ και το Κουίνς σημείωσαν μερικές από τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις προς τα δεξιά σε ολόκληρη τη χώρα (σ.σ. στις προεδρικές εκλογές). Ό,τι άρθρο κι αν διάβαζες, ό,τι κανάλι κι αν άνοιγες, η αφήγηση ήταν ίδια: η πόλη μας πήγαινε δεξιά.

Γράφονταν επικήδειοι για την ικανότητα των Δημοκρατικών να προσεγγίσουν Ασιάτες ψηφοφόρους, νέους ψηφοφόρους, άντρες ψηφοφόρους. Συνεχώς μας έλεγαν ότι για να νικήσουμε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα έπρεπε να γίνουμε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.[…]

Σε αυτή τη στιγμή, η Νέα Υόρκη είχε μια επιλογή: να υποχωρήσει ή να παλέψει. Εμείς επιλέξαμε να σταματήσουμε να ακούμε τους «ειδικούς» και να αρχίσουμε να ακούμε εσάς.[…]

Το μήνυμά μας ήταν ξεκάθαρο: η πόλη δεν πρέπει να εξυπηρετεί μόνο το κεφάλαιο, τα μεγάλα συμφέροντα ή τις τράπεζες. Πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους που τη ζουν καθημερινά: εργαζόμενους, μαθητές, μετανάστες, ηλικιωμένους. […]

Για πολύ καιρό, φίλοι μου, η ελευθερία ανήκε μόνο σε αυτούς που μπορούσαν να τη πληρώσουν. Οι ολιγάρχες της Νέας Υόρκης είναι οι πλουσιότεροι σε μια πόλη που υπήρξε πάντα η πλουσιότερη· δεν θέλουν αυτή την εξίσωση να αλλάξει και θα κάνουν τα πάντα για να διατηρήσουν το σφίξιμο της λαβής τους.

Αλλά η αλήθεια είναι απλή και μη διαπραγματεύσιμη: όλοι μας δικαιούμαστε την ελευθερία. Κάθε ένας από εμάς — οι εργαζόμενοι της πόλης, οι οδηγοί ταξί, οι μάγειρες, οι νοσοκόμοι — όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια, όχι στη ζωή που καθοδηγείται από τη λαιμαργία.

Ενώ οι δισεκατομμυριούχοι νομίζουν ότι μπορούν να αγοράσουν τις εκλογές, εμείς έχουμε ένα κίνημα μαζών. Είμαστε ένα κίνημα που δεν φοβάται αυτά που πιστεύει — και το πιστεύουμε εδώ και καιρό».

Το «μικρόβιο» της ριζοσπαστικοποίησης

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ο Ζόραν Μαμντάνι θα κερδίσει τις εκλογές της Τρίτης κάτι που από μόνο του συνιστά ιστορικό γεγονός. Οι πιέσεις για να στρογγυλέψει τις θέσεις του είναι μεγάλες και σε ένα βαθμό έχει φανεί ότι έχουν αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι αναίρεσε τα σχόλιά του για τη «ρατσιστική αστυνομία» της Νέας Υόρκης.

Σε κάθε περίπτωση ο διαφαινόμενη νίκη Μαμντάνι ξεπερνά κατά πολύ το πώς είναι διατεθειμένος να κινηθεί ο ίδιος και αναδεικνύει την πόλωση που υπάρχει στην αμερικανική κοινωνία. Αυτό που δείχνει το «φαινόμενο Μαμντάνι» είναι ότι οι επιθέσεις Τραμπ βρίσκουν μεγάλες αντιστάσεις και παίρνουν και πολιτική έκφραση όπου υπάρχουν τα κανάλια για να διοχετευθεί η οργή.

Η νίκη Μαμντάνι αν μη τι άλλο σημαίνει ότι το «μικρόβιο» της αμφισβήτησης στον Τραμπ είναι όχι μόνο ανθεκτικό αλλά μπορεί να εξαπλωθεί.

Πηγή: in.gr