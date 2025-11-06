Η… κουκκίδα που πλήγωσε τον Ντόναλντ Τραμπ

Κακοφανισμένος έως και εκδικητικός εμφανίστηκε ο Ν.Τραμπ μετά την ήττα του στη Νέα Υόρκη από τον αριστερό και μουσουλμάνο υποψήφιο Ζόχραν Μαμντάνι. Ο Ζόχραν Μαμντάνι γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η νίκη του αλλάζει βέβαια και τον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ.

Ο 34χρονος Δημοκρατικός, που αυτοχαρακτηρίστηκε «ο χειρότερος εφιάλτης του Τραμπ», επικράτησε του Άντριου Κουόμο και του Ρεπουμπλικανού Κέρτις Σλίβα.

«Έχασα γιατί δεν ήμουν πάνω στα ψηφοδέλτια», ξεφούρνισε με την αθυροστομία του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ! Η έπαρση αυτή με πήρε κατευθείαν στο χθεσινό κείμενο για την ωχρή μπλε κηλίδα, αυτόν τον απειροελάχιστο κόκκο άμμου στο σύμπαν. Μια μικροσκοπική ασήμαντη κουκίδα ο ίδιος ο ξανθός πλανητάρχης, ο οποίος ποτέ δεν θα καταφέρει να απαλλαγεί από τη μεγαλομανία του. Χαοτική είναι πνευματική απόσταση αναμεταξύ του ανθρωπιστή επιστήμονα Καρλ Σάγκαν που έγραψε το χθεσινό κείμενο και του ελαφρόμυαλου πλανητάρχη.

Λόγω χώρου, άφησα εκτός ένα μέρος από την ομιλία του Καρλ Σάγκαν. Με τις εκλογές στη Νέα Υόρκη κρίνω πως πρέπει να δώσω και το υπόλοιπο. Αφιερωμένο στον ηττημένο ξανθό Πρόεδρο, ο οποίος και να το διαβάσει δεν θα καταλάβει το παραμικρό. Ακολουθεί το υπόλοιπο μικρό απόσπασμα: «Κατορθώσαμε να τραβήξουμε αυτή τη φωτογραφία, και, αν την κοιτάξετε, βλέπετε μία κουκκίδα. Αυτή είναι εδώ που είμαστε. Αυτή είναι το σπίτι μας. Αυτή είμαστε εμείς. Πάνω σε αυτήν πέρασε όλη του τη ζωή οποιοσδήποτε (σ.σ. ακόμα και ο Τραμπ!) για τον οποίο έχουμε κάτι ακούσει, κάθε άνθρωπος που έζησε ποτέ. Το σύνολο όλης της χαράς και της δυστυχίας μας, χιλιάδες, βέβαιες για την αλήθεια, θρησκείες, ιδεολογίες και οικονομικά δόγματα, κάθε κυνηγός και τροφοσυλλέκτης, κάθε ήρωας και δειλός, κάθε δημιουργός και καταστροφέας πολιτισμών, κάθε βασιλιάς και χωρικός, κάθε νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι, κάθε πολλά υποσχόμενο παιδί, κάθε μητέρα και πατέρας, κάθε εφευρέτης και εξερευνητής, κάθε ηθικοδιδάσκαλος, κάθε διεφθαρμένος πολιτικός, κάθε διάσημος, κάθε ανώτατος άρχοντας, κάθε άγιος και αμαρτωλός στην ιστορία του είδους μας, έζησαν εκεί – πάνω σε έναν κόκκο σκόνης, αιωρούμενο σε μια ηλιαχτίδα.

Η Γη είναι μια πολύ μικρή σκηνή εντός μιας πελώριας κοσμικής αρένας. Σκεφτείτε τους ποταμούς αίματος που χύθηκαν από όλους αυτούς τους στρατηγούς και αυτοκράτορες, έτσι ώστε με δόξες και τιμές να μπορέσουν να ανακηρυχθούν στιγμιαίοι κυρίαρχοι ενός κλάσματος μιας κουκκίδας. Σκεφτείτε τις ατελείωτες φρικαλεότητες τις οποίες υπέστησαν οι κάτοικοι μιας γωνιάς της κουκκίδας από τους μετά βίας διαφορετικούς κατοίκους κάποιας άλλης γωνιάς της κουκκίδας. Πόσο συχνές είναι οι παρεξηγήσεις τους, πόσο πρόθυμοι είναι να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο, πόσο διακαή τα μίση τους. Η επιδειξιομανία μας, η αλαζονεία μας, η αυταπάτη πως διαθέτουμε κάποια προνομιούχα θέση στο σύμπαν, τίθενται υπό αμφισβήτηση από αυτήν την ωχρή κουκκίδα».

«Προνομιούχα θέση»!..Τ' ακούς Ντόναλντ Τραμπ;