Δίκη για διαρροή απόρρητων εγγράφων διχάζει την Ισπανία - Ο γενικός εισαγγελέας της Μαδρίτης στο εδώλιο

Δημοσιογράφοι από πολλά μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας, αποφασισμένοι να προστατεύσουν τις πηγές τους και ταυτόχρονα να υπερασπιστούν τη δουλειά τους, διαδέχονταν σήμερα ο ένας τον άλλον ως μάρτυρες, στη δίκη του γενικού εισαγγελέα ο οποίος κατηγορείται ότι άφησε να διαρρεύσουν απόρρητες πληροφορίες για τον σύντροφο μιας πολιτικού της αντιπολίτευσης.

Σε αυτήν την πρωτοφανή, για τη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, δίκη, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης προσπαθεί από τη Δευτέρα να καθορίσει εάν ο Άλβαρο Γκαρθία Ορτίθ παραβίασε εν γνώσει του το απόρρητο της ανάκρισης, δίνοντας στον Τύπο ένα απόρρητο έγγραφο που αφορούσε τον επιχειρηματία Αλμπέρτο Γκονθάλεθ Αμαδόρ –ο οποίος πρόκειται επίσης να δικαστεί για φορολογική απάτη– με σκοπό να πλήξει την εικόνα της συντρόφου του, της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, προέδρου της περιφέρειας της Μαδρίτης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο οι συνήγοροι του Γκονθάλεθ Αμαδόρ πρότειναν στην εισαγγελία να δηλώσει ένοχος ο πελάτης τους για φοροδιαφυγή και σε αντάλλαγμα να του επιβληθεί μειωμένη ποινή.

«Στα 22 χρόνια της καριέρας μου, ο κ. Γκαρθία Ορτίθ δεν μου έδωσε ποτέ κανένα έγγραφο», δήλωσε ο υποδιευθυντής του ιστοτόπου ElDiario.es. Όπως είπε, έμαθε για την ύπαρξη του email περίπου μία εβδομάδα πριν δημοσιευτεί στον Τύπο. Όπως και οι άλλοι δημοσιογράφοι που κατέθεσαν σήμερα, επικαλέστηκε το «επαγγελματικό απόρρητο» για να μην αποκαλύψει την πηγή του, διαβεβαιώνοντας όμως ότι ο γενικός εισαγγελέας είναι «αθώος», όπως επιμένει και ο ίδιος.

Η υπόθεση ξεκίνησε τους πρώτους μήνες του 2024, όταν η δικαιοσύνη ερευνούσε τον Αλμπέρτο Γκονθάλεθ Αμαδόρ με την υποψία της φορολογικής απάτης, από την οποία αποκόμισε 350.000 ευρώ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Τον Μάρτιο του 2024 πολλά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πληροφορίες για την υπόθεση και ιδίως τις συζητήσεις που είχε η εισαγγελία της Μαδρίτης με τον δικηγόρο του Γκονθάλεθ Αμαδόρ για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ τους. Για τις διαρροές αυτές η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατηγορεί τον εισαγγελέα που διορίστηκε στη θέση αυτή το 2022 από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας.

Ωστόσο, κάποιες από τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τότε ήταν λανθασμένες, καθώς ανέφεραν ότι η εισαγγελία είχε κάνει μια πρόταση στους συνηγόρους του επιχειρηματία για να κλείσει η υπόθεση, ενώ στην πραγματικότητα συνέβη το αντίθετο.

Την Τρίτη, ο επικεφαλής του γραφείου της Αγιούσο παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι εκείνος κυκλοφόρησε τη λανθασμένη εκδοχή στους δημοσιογράφους.

«Προσπαθήσατε να επαληθεύσετε (την πληροφορία) από την εισαγγελία;» ρώτησε η εισαγγελέας στη δίκη έναν δημοσιογράφο της εφημερίδας El Mundo, που δημοσίευσε τη λανθασμένη εκδοχή. «Όλα τα στοιχεία που περιέχονταν στα άρθρα είχαν επαληθευτεί», διαβεβαίωσε εκείνος.

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη Τρίτη και ο γενικός εισαγγελέας θα λάβει τον λόγο τελευταίος.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ