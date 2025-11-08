Η αιχμαλωσία του Προέδρου

Όταν σχεδόν όλη η κυβερνητική δράση εντάσσεται σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο έχει πλέον πλήρως αιχμαλωτίσει την κυβερνητική δράση, τότε, είναι αναπόφευκτο πως οποιαδήποτε πρωτοβουλία δεν έχει προοπτική ως τέτοια αλλά είναι απλώς μια ακόμη κίνηση εντυπωσιασμού. Το σημειώνουμε αυτό, διαβάζοντας την έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Διερευνητικής Δημοσιογραφίας αναφορικά με τις αιτίες της αποτυχίας του σχεδιασμού για την εθελοντική στράτευση των γυναικών στην Κύπρο. Η έκθεση στέκεται ιδιαιτέρως σε ένα από τα επιχειρήματα του Προέδρου της Δημοκρατίας όταν, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τα μέλη του Υπουργικού, εξήγγειλε μπροστά στις κάμερες την απόφασή του να προχωρήσει η υλοποίηση του προγράμματος της διακυβέρνησής του για εθελοντική στράτευση των γυναικών, κάτι που -όπως ισχυρίστηκε- θα «αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς εδραίωση της αρχής της ισότητας αλλά βεβαίως και την ενίσχυση της αμυντικής δομής της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Βεβαίως, εκ του αποτελέσματος, δηλαδή της πλήρους αποτυχίας και κατάρρευσης του προγράμματος, διαφάνηκε πως ο ισχυρισμός του Προέδρου περί «σημαντικού βήματος» ήταν φληναφήματα και ακόμη ένα λαϊκίστικο τερτίπι, στοιχεία δυστυχώς που καθορίζουν τη σημερινή δράση αυτού του Προέδρου.

Με βάση τα συμπεράσματα της δημοσιογραφικής έρευνας και παρά το ευνοϊκό κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε για το κατατεθέν νομοσχέδιο, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατέστη ξεκάθαρο πως ο ισχυρισμός του Προέδρου για συνδρομή της πρότασής του σε ένα ακόμη βήμα εμπέδωσης της ισότητας ήταν εκτός τόπου και χρόνου και δεν είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας.

Η δημοσιογραφική έρευνα καταδεικνύει ότι η πολιτική για την εθελοντική στράτευση, η οποία εξαγγέλθει δημοσίως, δεν περιέλαβε μετρήσιμους άμεσους, μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους. Οι φορείς που παρακολουθούν τα θέματα ισότητας δεν καθόρισαν ποτέ ως προτεραιότητα την εθελοντική στράτευση των γυναικών ότι είναι διασυνδεδεμένη και έχει σχέση με την ισότητα. Γιατί εστιάζουν στα βασικά και καίρια ζητήματα όπως οι διακρίσεις στην εργασία, το χάσμα αμοιβών, οι ανισότητες στην επαγγελματική ανέλιξη, η σεξουαλική και έμφυλη βία, η κακοποίηση, η παρενόχληση, η προστασία θυμάτων και άλλα.

Επομένως, αυτός ο άστοχος και αποτυχημένος, εκ του αποτελέσματος, κυβερνητικός σχεδιασμός ανέδειξε στην ουσία μια εντελώς παραμορφωτική εικόνα την οποία έχει αυτή η διακυβέρνηση σε πολύ σημαντικά θέματα. Επειδή ακριβώς το μοναδικό που ενδιαφέρει αυτόν τον Πρόεδρο είναι να παρουσιάζει διάφορες εξαγγελίες στον αέρα με τις οποίες πιστεύει πως θα κτίσει το προφίλ του για την επόμενη πενταετία. Δυστυχώς, πρόκειται περί ομηρίας του Προέδρου σε μια κατάσταση πραγμάτων από την οποία δεν πρόκειται να βγει, ακόμη και αν το θελήσει.