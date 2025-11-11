Ο μουδιασμένος Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και τα κόμματα των social media

Είναι ολοφάνερο ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τελεί υπό καθεστώς αμηχανίας μπροστά στις εξελίξεις που προκαλεί η εκλογική νίκη του Τουφάν Έρχιουρμάν. Δεν ανέλαβε ούτε μια πρωτοβουλία. Παραμένει παρατηρητής των εξελίξεων και δεν τολμά να εξαγγείλει έστω ένα μονομερές μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να συμβάλει σε αυτό που ο ίδιος αναφέρει εδώ και τόσους μήνες. Στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Εάν όντως ο σκοπός του Προέδρου είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων τότε δεν θα πρέπει να μένει στα λόγια, αλλά να προχωρήσει σε πράξεις καλής θελήσεως. Να στείλει θετικά μηνύματα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Να καθορίσει τις εξελίξεις και να πιέσει προς μια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να λάβει μέτρα για τους Τουρκοκύπριους όπως το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην Κυπριακή Δημοκρατία και το διάνοιγμα νέου σημείου διέλευσης στη Λευκωσία για να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου.

Αντί να γίνεται παθητικός θεατής των κινήσεων του Έρχιουρμαν, περιμένοντας τις επόμενες κινήσεις της τ/κ πλευράς και της Τουρκίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μπορούσε να προβεί σε μια επίθεση φιλίας, ενισχύοντας τη θέση του Τ/κ ηγέτη πριν το ταξίδι στην Άγκυρα. Αφού ο στόχος είναι η επανέναρξη των συνομιλιών, τότε είναι πιο ορθολογικό ο Πρόεδρος να ενισχύσει τη θέση του Έρχιουρμαν με ορισμένες κινήσεις. Πώς θα πείσει ο νέος Τ/κ ηγέτης τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ανάγκη επιστροφής στην γραμμή της ομοσπονδίας; Δεν θέλουμε να τον πείσει;

Αλλά πώς θα πείσει τον Τούρκο πρόεδρο ο Τουφάν Έρχιουρμαν όταν λίγες ημέρες πριν το ταξίδι βγαίνει ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και λέει ότι «απέναντι έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των προηγούμενων ετών». Είναι αυτό το μήνυμα που ήθελε να στείλει στον Ερντογάν η ε/κ πλευρά πριν το ταξίδι του Έρχιουρμαν στην Άγκυρα; Και αν ο Τούρκος πρόεδρος επικαλεστεί τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κόμπου και πει στον Έρχιουρμαν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για αλλαγή γραμμής στο Κυπριακό; Φυσικά υπάρχει το εσωτερικό ακροατήριο που διψά για αντιτουρκική ρητορική. Ωστόσο, ένας σωστός υπουργός Εξωτερικών γνωρίζει πότε και τι πρέπει να πει.

Όμως δεν είναι μόνο το Προεδρικό κατώτερο των περιστάσεων. Είναι και τα κόμματα στην ε/κ πλευρά. Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Αθήνα για τα ενεργειακά, οι οποίες δημιουργούν προοπτικές για την επίλυση των προβλημάτων της Ανατολική Μεσογείου όπως το Κυπριακό, ωστόσο ο ΔΗΣΥ επέλεξε να τσακωθεί με την ΕΔΟΝ για τις αφίσες στους δρόμους. Πάλι καλά που δεν τσακώθηκαν με κάποια μαθητική οργάνωση.

Βέβαια ποιο κόμμα στην ε/κ πλευρά ανέδειξε τις δυνατότητες που δημιουργεί η αναζωπύρωση του αμερικανικού ενδιαφέροντος για την περιοχή μας; Όλα τα κόμματα ασκούν «πιασάρικη» πολιτική για να έχουν απήχηση στα social media.Το ΑΚΕΛ και το Volt λένε κάτι περισσότερο στο Κυπριακό, αλλά ούτε αυτά τολμούν να αναδείξουν το πρόβλημα και να το θέσουν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.