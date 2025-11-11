Μεγάλο κάζο για τον Τραμπ - Τον γιούχαραν σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου των Washington (βίντεο)

Την Κυριακή ο Τραμπ παρακολούθησε την αναμέτρηση των Washington Commanders, που γνώρισαν την ήττα εντός έδρας από τους Detroit Lions me 44-22, αλλά τον αποδοκίμασε μεγάλη μερίδα οπαδών -αν και κάποιοι τον ζητωκραύγασαν – στο Commanders’ Northwest Stadium, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες προς τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου - και ξανά στο ημίχρονο όταν ο εκφωνητής ανακοίνωσε την παρουσία του Ρεπουμπλικανού ενοίκου του Λευκού Οίκου στο γήπεδο.

Οι Δημοκρατικοί απολαμβάνουν ισχυρής υποστήριξης στην περιοχή της Ουάσινγκτον, ενώ οι περικοπές του Τραμπ στην κυβέρνηση έχουν επηρεάσει πολλούς εργαζόμενους στην περιοχή του σταδίου Commanders.

Σημειωτέον ότι η χθεσινή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ έτυχε εχθρικής υποδοχής σε αθλητική αναμέτρηση στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, αφού πλήθος οπαδών τον είχαν υποδεχθεί με συνθήματα όπως: «κλείστε τον μέσα» στο γήπεδο των Washington Nationals το 2019 κατά τη διάρκεια του World Series (του αμερικανικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ στην οποία αναμετρώνται η πρωταθλήτρια της Αμέρικαν Λιγκ με εκείνη της Νάσιοναλ Λιγκ).

Ο Τραμπ έφθασε με καθυστέρηση και αποχώρησε πριν τη λήξη του αγώνα

Το γιουχάισμα συνεχίστηκε την ώρα που ο Τραμπ διάβαζε έναν όρκο για να τον απαγγείλουν μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας τελετής στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα.

Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο μετά την έναρξη του αγώνα. «Άργησα λίγο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν κατέβηκε από το Air Force One, που είχε πετάξει νωρίτερα πάνω από το Northwest Stadium πριν προσγειωθεί.

«Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Η χώρα τα πάει καλά. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να την ανοίξουν», είπε, αναφερόμενος στο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ είναι ο τρίτος εν ενεργεία πρόεδρος μετά τον Ρίτσαρντ Νίξον το 1969 και τον Τζίμι Κάρτερ το 1978, που παρακολούθησε αγώνα του NFL την κανονική περίοδο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN το Σάββατο, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες των Washington Commanders ότι ο Τραμπ θέλει το νέο στάδιο της ομάδας να φέρει το όνομά του. «Θα χτίσουν ένα όμορφο στάδιο. Σε αυτό ασχολούμαι, λαμβάνουμε όλες τις εγκρίσεις και όλα τα άλλα», είπε ο Τραμπ στο Fox News, που συνδέθηκε με το στάδιο για 10΄για να καλύψει την εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ στον αγώνα. «Και έχετε έναν υπέροχο ιδιοκτήτη, τον Τζος [Χάρις] και την ομάδα του. Και θα δείτε μερικά πολύ καλά πράγματα», πρόσθεσε.

Πάντως η εμφάνιση των Washington Commanders στον αγώνα δεν φαίνεται να εντυπωσίασε τον Τραμπ, που αποχώρησε πριν τη λήξη της αναμέτρησης και την ήττα των γηπεδούχων.

