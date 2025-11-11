Γάζα και σταθερότητα στην περιοχή στην ατζέντα συνάντησης Ρούμπιο-Φιντάν

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα επόμενα βήματα για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή ήταν στην ατζέντα της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, τη Δευτέρα, στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται, οι δύο Υπουργοί "επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης", ενώ ο κ. Ρούμπιο "τόνισε την έκκληση του Προέδρου Τραμπ προς όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ως συμβολή στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία".

ΚΥΠΕ