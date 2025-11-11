Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γάζα και σταθερότητα στην περιοχή στην ατζέντα συνάντησης Ρούμπιο-Φιντάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι δύο Υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα επόμενα βήματα για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή ήταν στην ατζέντα της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, τη Δευτέρα, στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται, οι δύο Υπουργοί "επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης", ενώ ο κ. Ρούμπιο "τόνισε την έκκληση του Προέδρου Τραμπ προς όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ως συμβολή στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία".

ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα