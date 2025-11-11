Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Και στη μέση το ΔΗΚΟ…

Φωτιά παίρνει ο χώρος του κέντρου με κινήσεις και μετακινήσεις, στην τελική ευθεία για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων ενόψει βουλευτικών. Η απειλή της απώλειας ποσοστών και επικράτησης νέων φαινομένων στην κοινοβουλευτική ζωή έφερε τα πρώτα δείγματα πανικού, με τη ρήξη να προδιαγράφεται. Από τη μία η ΕΔΕΚ, η οποία, με νέο πρόεδρο τον Νίκο Αναστασίου, επιχειρεί να επουλώσει πληγές και ρήγματα φέρνοντας μπροστά το νέο αίμα της ΕΔΕΚ, από την άλλη η ΔΗΠΑ, που δίνει το στοίχημα της ανατροπής, και στη μέση το ΔΗΚΟ, το οποίο ήδη ενοχλεί τις άλλες δύο συμπολιτευόμενες δυνάμεις του κέντρου. Από τη μια η μεταγραφή του Αντρέα Αποστόλου, για την έδρα του οποίου επικρατεί σιγή, από την άλλη οι εκδηλώσεις για να τιμήσουν παλιούς, πολύ παλιούς ΔΗΚΟϊκούς, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο «καράβι» της ΔΗΠΑ. Η αγωνία κορυφώνεται με τις φανερές και αθέατες δημοσκοπήσεις, οι οποίες άρχισαν με αμείωτη ένταση.

Ιουλία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

