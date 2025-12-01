Γιατί ο George the First τα έχει πάρει στο ιερό του κρανίο;

Είναι με λύπη που παρακολουθούμε τα πάθη και τα παθήματα του τέως μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Μετά την έκπτωσή του ο άνθρωπος φαίνεται να έχει κυριευθεί από θλίψη, μαθαίνουμε δε ότι από πρωίας μέχρι νυκτός ψάλλει τους στίχους του Μεγάλου Αποδείπνου: «Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν».

Προσεύχεται εν ολίγοις και παρακαλεί τον Κύριον να μεσιτεύσει, ώστε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηένου, Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου George the First να ρίξει τους τόνους, να αποδειχθεί μακρόθυμος, να επιδείξει επιείκεια και να ακολουθήσει την οδό που θα οδηγήσει στην καταλλαγή με το πρώην πνευματικό του τέκνον στην Πάφο.

Πόσο εύκολο είναι αυτό για τον ορθολογιστή Γεώργιο τον Αθηενίτη; Πώς μπορεί να καταπιεί τον πόλεμο του Τυχικού κατά των αλλόθρησκων ντελιβεράδων που έστρεψε εναντίον της Εκκλησίας όλους τους ιδιοκτήτες εστιατορίων της Πάφου, πώς μπορεί να ανεκτεί την ειδική διαχείριση που επέβαλε ο Τυχικός για τα κόλλυβά και άλλα φαιδρά;

Ο Γεώργιος επιπλέον τα έχει πάρει στο ιερό του κρανίο και από τα λεγόμενα της δικηγόρου, Ευαγγελίας Πουλά, ένθερμης οπαδού του κύριου Τυχικού, η οποία θεωρεί τον Αρχιεπίσκοπο αιρετικό, αφού συναγελάζεται με παπικούς και άλλους οπαδούς του Αντίχριστου που κατοικοεδρεύουν στο Βατικανό. Τι ζητά σήμερα από τον Τυχικό ο Μακαριότατος; Να προβεί, λέει, σε ομολογία πίστεως. Τι σημαίνει αυτό; Να ευθυγραμμιστεί με τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Σύνοδο του Κολυμβαρίου και γενικά των Ορθοδόξων Συνόδων ότι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και η Καθολική Εκκλησία πρέπει να τα βρουν, να συνεργαστούν και σταδιακά να επανενωθούν. «Τι τους χωρίζει εξάλλου;», λένε οι ενωτικοί. Μια αναφορά στο Σύμβολο της Πίστεως για το ποιος εκπορεύει το Άγιον Πνεύμα! Σιγά τα ωά. Εμείς οι ορθόδοξοι λέμε ότι το πεζουνούδιν το εκπορεύει ο Πατήρ, οι καθολικοί λένε ότι το πεζουνούδιν εκπορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού, οπότε δουλεύει λίγο περισσότερο. Ούτως ή άλλως ο Πάπας προχθές στη Νίκαια της Βιθυνίας το είπε όπως θέλουμε εμείς οι ορθόδοξοι, αφαιρώντας από το Σύμβολο της Πίστεως το filioque. Τέλειωσε, κύριοι. Το πεζουνούδιν το στέλνει μόνον ο Πατήρ!

Η δικηγόρος-φίλη του Τυχικού πάντως επανέρχεται για να διαφωνήσει κάθετα και οριζοντίως. Κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηένου και Πάσης Κύπρου για σχέσεις και συμπροσευχές με ετεροδόξους, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το 2020, όταν ο νυν Αρχιεπίσκοπος George ήταν ακόμη μητροπολίτης Πάφου, όπως λέει, τότε παραχωρήθηκε ο καθεδρικός ναός Αγίου Θεοδώρου για λειτουργία Αγγλικανών, παρουσία ατυχέστατα και του ίδιου. Κατά την ίδια, την κυρία δικηγόρο, τέτοιες ενέργειες συνιστούν «έκπτωση από την ορθόδοξη πίστη». Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι ο Αρχιεπίσκοπος και οι συνοδικοί ιεράρχες που τον στηρίζουν έχουν «απομακρυνθεί από τα δόγματα της πίστεως», δηλαδή «λατινίζουν». Όχι, αυτός που λατινίζει δεν είναι αυτός που μαθαίνει Λατινικά αλλά αυτός που εκτρέπεται από το ορθόδοξο δόγμα. Είπε ακόμα ότι η υπογραφή «ομολογίας πίστεως» δεν έχει νόημα να ζητείται από τον Τυχικό, αφού ποτέ δεν παρέκκλινε από τα δόγματα, αλλά «θα έπρεπε» να την υποβάλει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος και οι συνοδικοί που «παρεκκλίνουν».

Μα για ποια δόγματα μιλάτε, καλή μου κυρία; Η μόνη διαφορά με τους καθολικούς ιερείς είναι ότι αυτοί φοράνε άσπρα φουστάνια και οι Ορθόδοξοι μαύρα. Θα τα χαλάσουμε για αυτό;

Συμφωνεί;

Συμφωνεί με όλα αυτά ο Τυχικός; Κατά βάθος στο μικρό του μυαλό στο οποίο δεν χωράνε πολλά χρώματα, συμφωνεί και επαυξάνει, αλλά φοβάται. Ξέρει ότι ο Γεώργιος, όταν του πας κόντρα, δεν χαρίζεται σε κανέναν, απεναντίας, θα σε πατήσει μες στον λαιμόν ώσπου να βκει η ψυσιή σου. Ξέρει ότι θα τον τιμωρήσει σκληρά: Θα τον θέσει σε αργία, λένε, θα τον καθαιρέσει αν δεν συμμορφωθεί και, αν ακόμα επιμένει, θα τον πάρει στην Πάφο όπως έκανε ο Ελύμας στον Παύλο και θα τον δέσει πάνω στην ίδια κολόνα. Εκεί θα καλέσει τον δήμαρχο Πάφου, τον Φαίδωνα Φαίδωνος, να τον ξιουρίσει και να τον κουρέψει πρώτο νούμερο. Αν ο Φαίδωνας, ο επιλεγόμενος και Πατσαρκαστής, έχει διάθεση μπορεί να του ρίξει και τεσσαράκοντα παρά μία, με τον Τυχικό βεβαίως να τον αψηφά αγέρωχα. Με το βλέμμα υψιπετές θα κοιτά στον Ουρανο και θα μονολογεί: «Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασιν τι ποιούσιν». Στη συνέχεια η κυρία Ευαγγελία Πουλά και άλλες μυροφόρες θα τον περισυνελέξουν, θα περιποιηθούν τις πληγές του αλείφοντάς τον με οξυζενέ και μύρο και θα τον βάλουν να κοιμηθεί σε πεντάστερη υπερπολυτελή σουίτα στο ξενοδοχείο Άναμπελ, την οποία κέρδισε από την εκπομπή του Λούη Πατσαλίδη μια πιστή ακόλουθός του.

Ανθενωτικός

Ο Τυχικός, δεν ξέρουμε ποιος τον στράτεψε, είναι και λειτουργεί ως ανθενωτικός. Δεν επιθυμεί την επανένωση των Εκκλησιών. Δεν αναγνωρίζει τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ως χριστιανούς. Είναι όλοι τους αιρετικοί οι οποίοι θα πάνε στην Κόλαση, μαζί με όλη την υπόλοιπη υφήλιο, δηλαδή 1,2 δις Κινέζους που πιστεύουν στον Κομφουκιανισμό και τον Ταοϊσμό, 1,3 δις Ινδούς που είναι ινδουιστές αλλά και μισό δις ισλαμιστές που λατρεύουν τον Αλλάχ και τον προφήτη του Μωάμεθ. Στον Παράδεισο έχουν ελπίδες να πάνε οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Ρουμανίας, φτάνει να σταματήσουν να σκέφτονται. Φτάνει να ξεκινήσουν να προσκυνάνε κοκαλάκια, παπουτσάκια, εικονίτσες και σταυρουδάκια. Όλοι οι άλλοι είναι καταδικασμένοι εις το πυρ το εξώτερον.

Για να καταλάβετε, ο Τυχικός αρνήθηκε να συμμετάσχει σε υποδοχή της κάρας του Αποστόλου Παύλου, παρουσία καθολικού επισκόπου, που θα γινότανε στην Πάφο, εκνευρίζοντας και τον Αρχιεπίσκοπο αλλά και τους ξενοδόχους της περιοχής. Πώς την είδε έτσι; Μάλλον θεωρεί ότι είναι η μετενσάρκωση του επισκόπου Εφέσου Μάρκου Ευγενικού ο οποίος στη Σύνοδο της Φεράρας -Φλωρεντίας το 1438 αντιτάχθηκε στην επανένωση των Εκκλησιών. Μετά που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, ο Μάρκος έγινε και άγιος, οπότε μπορεί να ελπίζει και ο Τυχικός. Θα ανακηρυχθεί, ίσως και εν ζωή, ως ο όσιος Τυχικός των Μεσάνων, προστάτης των τεταραγμένων.

ΟΧΙ

Τούτων λεχθέντων δεν σημαίνει ότι ο Τυχικός δεν είναι αξιολύπητος, όπως λέχθηκε αρχικά. Τον λυπόμαστε. Τον βλέπουμε και μας ραγίζει την καρδιά. Είναι ο άνθρωπος θύμα πολιτικων και εκκλησιαστικών εμμονών των λεγόμενων ανθενωτικών. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι οι άνθρωποι που εκπαιδεύτηκαν να λένε μόνο ΟΧΙ σε όλα και δυστυχώς θα τους συναντήσετε παντού στην Κύπρο.