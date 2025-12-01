Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σοβαρά τραυματίας ο 13χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο στη Λάρνακα – Συνελήφθη ο πατέρας

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, κάτοχος και υπεύθυνος για τη φύλαξη του αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε ο 13χρονος, είναι ο πατέρας του, άντρας ηλικίας 40 ετών.

Γύρω στις 10.30 πριν το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ανήλικος 13 ετών οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο αγροτικό δρόμο στην επαρχία Λάρνακας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο παρέκκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε δέντρα, ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στον Στρόβολο, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, ωστόσο εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει η Αστυνομία από τους θεράποντες ιατρούς.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηαίνου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις.

