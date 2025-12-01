Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο στον Μαδούρο: «Φύγε από τη Βενεζουέλα, πήγαινε στη Ρωσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι είχε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, που κατηγορεί τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην Καραϊβική θάλασσα με σκοπό στην πραγματικότητα να τον ανατρέψει.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη με τον σοσιαλιστή ομόλογό του, που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times.

Εξάλλου, το Καράκας κατήγγειλε χθες Κυριακή «προετοιμαζόμενη επίθεση», μπροστά στην ανάπτυξη στοιχείων του στρατού της Ουάσιγκτον, που εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, όπου το κοινοβούλιο οργάνωσε υποδοχή συγγενών θυμάτων των πληγμάτων των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα.

Η Ουάσιγκτον, διατεινόμενη ότι διεξάγει επιχείρηση εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσει ολοένα πιο ισχυρά στρατιωτικά μέσα από τον Σεπτέμβριο στην Καραϊβική. Τον Νοέμβριο κατέφθασε στην περιοχή αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Μαύρο πρόβατο των ΗΠΑ επί ένα τέταρτο του αιώνα, η Βενεζουέλα κατηγορείται από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως βρίσκεται πίσω από τη διακίνηση των ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αγορά των ΗΠΑ. Το Καράκας διαψεύδει τον ισχυρισμό και αντιτείνει πως στην πραγματικότητα στόχος της Ουάσιγκτον είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος ώστε να βάλει στο χέρι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε στον Πρόεδρο Μαδούρο να φύγει από τη χώρα. «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει. Του είπαμε πως θα μπορούσε να πάει στη Ρωσία, ή σε κάποια άλλη χώρα».

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αδιάλειπτη δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Έξι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα.

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ μέσω Truth Social για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, το Καράκας σχολίασε ότι η Ουάσιγκτον «ανέστειλε μονομερώς» τους επαναπατρισμούς των υπηκόων της χώρας, παράτυπων μεταναστών που απελαύνονται από τις αρχές των ΗΠΑ. Οι πτήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονταν, παρά την κλιμάκωση των εντάσεων των δυο κρατών.

Πηγή: ΚΥΠΕ