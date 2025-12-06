Συγκεκριμένα και χωρίς υπεκφυγές

Ο νέος κύκλος επαφών και διαβουλεύσεων της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στη Λευκωσία δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία αλλά έχει ουσιαστικά χαρακτηριστικά τα οποία αναμένεται να διαφανούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο νησί.

Ο στόχος της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα είναι να διασαφηνίσει, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, το πώς σήμερα διαφοροποιούνται οι πλευρές μετά την αλλαγή ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Γιατί όσο και αν προσπαθούν μερικοί να εμπεδώσουν την άποψη πως τίποτε δεν άλλαξε με την έλευση του Τουφάν Έρχιουρμαν, αυτό στην ουσία σημαίνει πως είτε δεν αποτιμούν σωστά τα δεδομένα είτε θεωρούν πως είναι δυνατόν να κρύβονται πίσω από μια αδιαλλαξία την οποία οι εμπλεκόμενοι στον διεθνή χώρο δεν εισπράττουν ως τέτοια. Αυτή η προσέγγιση θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν είναι στις σκέψεις του Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος σε όλους τους τόνους συνεχίζει να κάνει λόγο για την ανάγκη διαπραγμάτευσης και ότι είναι έτοιμος να συναντήσει την αξιωματούχο των ΗΕ με ανοιχτούς ορίζοντες για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Οι επαφές Ολγκίν στη Λευκωσία και κυρίως η τριμερής συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, θεωρούνται μια σημαντική ευκαιρία για να διασαφηνιστούν, να μετρηθούν και αξιολογηθούν τα όποια νέα δεδομένα έφερε η αλλαγή στα κατεχόμενα. Αυτό θα πρέπει να γίνει σύντομα, παραγωγικά και δημιουργικά, αν τα Ηνωμένα Έθνη φιλοδοξούν τουλάχιστον να δημιουργήσουν τα σημεία αναφοράς για μια ενεργητική διπλωματία.

Σημειώνεται πάντως πως σε επίπεδο προθέσεων και οι δύο ηγέτες των κοινοτήτων σημειώνουν την ετοιμότητά τους για τη νέα προσπάθεια. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως όλο το προηγούμενο διάστημα, εμφανίζεται έτοιμος για τη δημιουργία των συνθηκών για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμος να συμβαδίσει και με τις διαθέσεις του ΓΓ για να μην υπάρξει άλλο χάσιμο χρόνου. Οι εκπεφρασμένες ωστόσο δημόσιες προθέσεις από μόνες τους δεν μπορούν να δημιουργήσουν την αλλαγή του κλίματος.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα βρίσκεται στην Κύπρο όχι μόνο για να ακούσει αλλά και να θέσει ζητήματα στα οποία θα επιδιώξει απαντήσεις από τις πλευρές, χωρίς υπεκφυγές, μισόλογα και κυρίως γενικότητες. Επιδιώκει εν ολίγοις να επιβεβαιώσει τις διαθέσεις των πλευρών, τα όριά τους, σε σχέση και με τη θετική τους προσέγγιση, όπως αυτή εμφανίστηκε μετά την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών.

Είναι πασιφανές πως στο φόντο ενός επικίνδυνου κοκτέιλ στη διεθνή σκακιέρα με κύριο θύμα τη συμβατική διπλωματία, εκείνο που έχει σημασία για όλους είναι να δώσουν στον διάλογο δόσεις οξυγόνου πριν δημιουργηθούν συνθήκες τις οποίες ουδείς θα αντέξει. Κυρίως δεν θα αντέξουν οι αδύνατες πλευρές, έστω και αν έχουν το δίκαιο με το μέρος τους.