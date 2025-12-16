Μπότοξ και μαύρο χρήμα

Παραπονιέστε για το μαύρο χρήμα, έτσι δεν είναι; Και εγώ παραπονιέμαι. Όμως, εσείς δεν παραπονιέστε για αυτά που παραπονιέμαι εγώ. Δεν παραπονιέστε για το γεγονός ότι αποκοπήκαμε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν παραπονιέστε για την Τουρκία που πιστεύετε ότι μάς έσωσε. Δεν παραπονιέστε για το πλιάτσικο. Μπορεί να παραπονιέστε για εκείνους που κάθονται στην ηγεσία μας σαν κλέφτες, όμως εσείς τους εκλέγετε. Όχι εγώ. Μεταχειρίζεστε ως φυσιολογικό κράτος αυτό το πειρατικό κράτος. Ενώ για μένα δεν είναι τίποτε άλλο από αποικία της Τουρκίας. Εσείς λέτε ότι απελευθερωθήκαμε. Εγώ λέω ότι κατακτηθήκαμε. Λέτε πως είμαστε στο ίδιο καράβι. Σωστά, είμαστε στο ίδιο καράβι. Έστω και αν είμαστε σε διαφορετικές καμπίνες, ο καπετάνιος μας είναι ο ίδιος. Εσείς πάντα πιστεύατε σε εκείνο τον καπετάνιο. Εγώ δεν πίστεψα καθόλου.

Παραπονιέστε πολύ για το μαύρο χρήμα, έτσι δεν είναι; Πείτε μου τότε, αν δεν υπήρχε το μαύρο χρήμα τι θα έκανε αυτό το πειρατικό κρατίδιο; Πώς θα κέρδιζε χρήματα; Πώς θα αποκτούσε εισόδημα; Δεν έχει παραγωγή! Δεν έχει εξαγωγές! Δεν έχει απευθείας σύνδεση με το εξωτερικό! Δεν έχει δικό του νόμισμα! Είναι μη αναγνωρισμένο, κανείς δεν το αναγνωρίζει. Και βρίσκεται και κάτω από εμπάργκο! Τότε, τι είναι τούτα τα πολυτελή οχήματα αξίας χιλιάδων στερλινών στους δρόμους μας; Τούτες οι επιβλητικές επαύλεις; Από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα σε αυτό τον τόπο που δεν έχει καν δικό του νόμισμα και δεν διαθέτει παραγωγή και εξαγωγές που αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος; Από ποιες πηγές τα βρίσκουν οι ευρισκόμενοι στην ηγεσία μας και κάνουν προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων λιρών, πληρώνουν μισθούς και μάλιστα δίνουν και 13ο; Πείτε μου, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα; Από ποιες πηγές; Οι μισθοί του Δημοσίου δεν είναι χαμηλοί. Ειδικά οι μισθοί των βουλευτών των υπουργών και λοιπά. Ο μισθός ενός βουλευτή εκτοξεύθηκε στις τριακόσιες χιλιάδες λίρες. Ενός συμβούλου στις διακόσιες χιλιάδες. Ξεπεράσαμε τον νότο που χρησιμοποιεί ευρώ. Τη δε Τουρκία τη διπλασιάσαμε. Εκεί ο κατώτατος μισθός είναι 22 χιλιάδες λίρες. Εδώ σε εμάς είναι πέραν των 40 χιλιάδων. Οι συνταξιούχοι; Σε εμάς ο χαμηλότερος είναι 50 χιλιάδες λίρες. Στην Τουρκία 15 χιλιάδες!

Παραπονιέστε πολύ για το μαύρο χρήμα, έτσι δεν είναι; Τότε, είστε έτοιμοι να κάνετε θυσίες; Είστε έτοιμοι να σταματήσετε να αγοράζετε οχήματα πολυτελείας; Είστε έτοιμοι να κάνετε θυσίες από τους μισθούς των βουλευτών; Μήπως όσοι κάνουν μπότοξ είναι έτοιμοι να σταματήσουν να κάνουν, όσοι στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία είναι έτοιμοι να τα στείλουν σε δημόσια σχολεία, όσοι ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό είναι έτοιμοι να κόψουν αυτά τα ταξίδια; Παλιά όλοι καθάριζαν μόνοι τους τα σπίτια τους. Τώρα φωνάζουν καθαρίστρια. Είστε έτοιμοι να σκουπίζετε και να καθαρίζετε μόνοι σας το σπίτι σας; Παλιά όλοι κανόνιζαν μόνοι τους το πρόβλημά τους με τα κιλά. Τώρα δεν γίνεται να μην πάνε στον διαιτολόγο, έτσι δεν είναι; Δεν φροντίζετε εσείς πλέον τους ηλικιωμένους γονείς σας -φροντιστές το κάνουν. Είστε έτοιμοι να τους φροντίζετε εσείς από εδώ και εμπρός; Τα κρατικά νοσοκομεία είναι ανεπαρκή και γεμάτα με αλλοδαπούς. Εσείς πηγαίνετε σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικές κλινικές. Πηγαίνετε επειδή έχετε χρήματα. Δεν γίνεται να μην πηγαίνετε και σε μαθήματα διαλογισμού και γιόγκα! Μόλις το παιδί σας τελειώσει το σχολείο τού αγοράζετε αυτοκίνητο. Δεν γίνεται να μην του αγοράσετε! Δεν μαγειρεύετε στο σπίτι. Και το φαγητό ο ντελιβεράς το φέρνει. Τα έξοδα σε εστιατόριο ή σε ταβέρνα για τέσσερα άτομα είναι οκτώ χιλιάδες λίρες. Όμως, πηγαίνετε τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα, έτσι δεν είναι; Είστε έτοιμοι να κάνετε θυσίες από όλα αυτά;

Είμαστε μια φτωχή κοινότητα; Ρωτήστε τους καταγόμενους από το Μπαγκλαντές. Ρωτήστε τους Πακιστανούς, τους Σρι Λανκέζους, τους Αιθίοπες, τους Σουδανούς, τους Βιετναμέζους. Κάποτε ήμασταν φτωχοί. Ύστερα είδαμε το πλιάτσικο. Η Τουρκία κατέστρεψε όλες τις μονάδες παραγωγής μας μία προς μία. Μας έκανε καταναλωτική κοινωνία. Έκλεισε τα δικά της καζίνο. Έριξε σε εμάς τη βρομιά της. Έκανε την εικόνα μας δυο παράδες. Τι είναι άλλωστε δυο παράδες μπροστά σε έναν βουλευτή που παίρνει τριακόσιες χιλιάδες λίρες; Μήπως δεν μπορούμε να το διευθετήσουμε με ένα μπότοξ;