Ας είναι μέλι, ζάχαρη και όχι δηλητήριο

Είπατε πως υπάρχουν νέες απειλές και νέες πιέσεις κατά του Τύπου; Έρχονται νέοι ποινικοί νόμοι; Ποιο είναι το νέο; Η «προσβολή κατά αξιωματούχων ξένων κρατών»; Τι είναι αυτό δηλαδή; Δεν ξέρετε πως αυτός ο νόμος υπάρχει στον ποινικό μας κώδικα εδώ και πολλά χρόνια; Μου ήρθε ακόμα και αγωγή από την εισαγγελία πριν χρόνια για αυτό. Τι αγωγή; Είχα προσβάλει, λέει, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους. Τον είχα αποκαλέσει «δολοφόνο Μπους»! Τότε όλοι παντού στον κόσμο τον αποκαλούσαν δολοφόνο. Είχε κάνει εισβολή στο Ιράκ. Δεν έμεινε έγκλημα που δεν διέπραξαν οι Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ. Ειδικά στη φυλακή Εμπου Γκαρίμπ. Μήπως άδικα ένας Ιρακινός δημοσιογράφος είχε βγάλει το παπούτσι του και του το πέταξε; Η εισαγγελία μας σαν να ήταν κάτω από τις διαταγές της Αμερικής. Μόλις τον αποκάλεσα δολοφόνο, καταχώρισε αγωγή εναντίον μου. Δηλαδή, όπως θα καταλάβατε φίλοι μου, αυτός ο νόμος δεν είναι κάτι το νέο. Μπορεί να είναι μόνο επικαιροποιημένος και διευρυμένος κατά τρόπο που να περιλαμβάνει πιο πολύ τον Ταγίπ Ερντογάν. Αν δεν έχει καταχωριστεί εναντίον σας τέτοια αγωγή μέχρι τώρα, να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό. Όμως, είναι πολύ παράλογος νόμος αυτός. Δηλαδή, τώρα δεν θα μπορώ να αποκαλώ τον Κιμ Γιονγκ μανιακό; Αν αποκαλέσω τον Τραμπ ανόητο η εισαγγελία θα μού καταχωρίσει αγωγή; Αν περάσει τέτοιος νόμος, νομίζω πως ο Μπεσίμ Τιμπούκ θα δεχθεί αγωγές πριν από εμένα. Επειδή βρίζει ασύστολα τον Τραμπ! Αν αποκαλέσω τον Ταγίπ Ερντογάν τύραννο, τι θα γίνει; Μήπως δεν είναι τύραννος;

Τέλος πάντων. Νομίζω πως ο νόμος σας δεν συμπεριλαμβάνει μόνο όσους βρίζουν τον Χριστοδουλίδη, έτσι δεν είναι; Εκείνοι εξαιρούνται. Μπορεί να τον αποκαλέσουν τρελό, μπορεί να τον αποκαλέσουν και μανιακό και μπάσταρδο. Ελεύθερα. Έτσι; Σίγουρα αυτούς δεν θα τους τιμωρήσετε αλλά θα τους δώσετε και βραβείο και από πάνω. Θα τους κάνετε διευθυντές, συμβούλους, συμβουλάτορες. Νομίζω πως σαστίσατε μη ξέροντας πώς να κάνετε τους κόλακες στον Ταγίπ Ερντογάν, κύριοι. Ή μήπως εκείνος σάς το ζήτησε αυτό; Ήρθε η δική μας σειρά αφού έβαλε φυλακή όλους όσοι μιλούν στην Τουρκία; Δεν ήταν αρκετή η απαγόρευση της εισόδου μας στην Τουρκία. Ζητά και φυλάκιση!

Τι άλλο υπάρχει στο πακέτο; Δημοσιεύματα «που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένταση στις σχέσεις ανάμεσα σε δύο κράτη», έτσι δεν είναι; Ε, ούτε αυτό είναι κάτι νέο. Υπάρχει και αυτό σε όλες τις αγωγές που μου εστάλησαν. «Διασάλευση των σχέσεων Τουρκίας και τδβκ». Το είπα πολλές φορές στο δικαστήριο. Και να θέλω να τις διασαλεύσω δεν μπορώ. Η απόσταση μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου είναι σαράντα μίλια. Πώς να τις διασαλεύσω; Δεν γίνεται. Δεν καταχώρισαν και εναντίον σας τέτοιες αγωγές, αγαπητοί μου φίλοι; Δηλαδή, εσείς δεν επιχειρήσατε καθόλου να διασαλεύσετε τις σχέσεις της «τδβκ» με την Τουρκία; Αν δεν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου! Να έχουν την έγνοια όσοι αποκαλούν κατοχική την Τουρκία. Αυτός ο νόμος πιο πολύ για εκείνους είναι. Όμως, όπως είπα, ούτε αυτό είναι κάτι νέο. Το είπα πολλές φορές στα δικαστήρια. Τους είπα «δεν μπορείτε να με δικάσετε εδώ επειδή αποκαλώ κατοχική την Τουρκία. Διότι είναι κατοχική και όλος ο κόσμος το ξέρει. Αν θέλετε να με δικάσετε για αυτό, τότε, αλλάξτε τους νόμους σας». Φαίνεται πως με άκουσαν και τώρα διευρύνουν το πλαίσιο του άρθρου αυτού του νόμου! Άραγε συνέβαλε σε αυτό και ο νομικός Τουφάν Έρχιουρμαν που ενοχλείται από τη λέξη «κατοχή»; Κοιτάξτε, ο Τουφάν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί παραβίασαν τη νεκρή ζώνη και παραπονιέται για αυτό, ζητά να αποφεύγει η ελληνοκυπριακή ηγεσία λέξεις που «δηλητηριάζουν» το κλίμα. Ποιες είναι οι δηλητηριώδεις λέξεις; Να κάνει έναν κατάλογο και να τον δώσει στον Νίκο. Είναι δηλητηριώδης η λέξη «κατοχή»; Δηλαδή δεν κατακτήθηκαν η Αμμόχωστος, η Κερύνεια και η Μόρφου. Παραδόθηκαν οικειοθελώς στην Τουρκία! Έτσι; Πες, αδελφέ! Μέλι τρέχει από το στόμα σου, έτσι δεν είναι;