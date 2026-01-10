«Είναι σαν τη φιλενάδα μου», του Χρήστου Πουργουρίδη

«Μου αποδίδουν δηλώσεις για να πλήξουν την Κύπρο και τον Πρόεδρο», δήλωσε ο κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην υπουργός του Νίκου Αναστασιάδη και σήμερα στενός συνεργάτης του Προέδρου Χριστοδουλίδη. «Είναι σαν τη φιλενάδα μου», προσθέτει ο άλλος Γιώργος, ο μεγαλοεργολάβος, ο Χρυσοχόος. Θυμήθηκα το περίφημο άσμα «ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως».

Οι κουβέντες των τριών: Στο βίντεο υπάρχουν κουβέντες που παραπέμπουν σε συνωμοσία παράκαμψης των προνοιών της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Στο βίντεο υπάρχουν κουβέντες που, είτε έτυχαν επεξεργασίας είτε όχι, παραπέμπουν σε μια σάπια κατάσταση. Παρόμοια με εκείνη του Αλ Τζαζίρα. Η δήλωση του εκπροσώπου της κυβέρνησης περί «υβριδικής δραστηριότητας» δεν κλείνει το θέμα. Αντίθετα, το κάνει πιο σοβαρό. Γιατί καταβάλλεται μια προσπάθεια να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου που εμβρόντητος παρακολουθεί στα ΜΚΔ και στις οθόνες της τηλεόρασης το βίντεο. Οι έρευνες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών δεν είναι προς την κατεύθυνση της ύπαρξης υβριδικής δραστηριότητας που πρέπει να στραφούν αλλά προς την κατεύθυνση της ύπαρξης εγκληματικής δραστηριότητας. Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του βίντεο με τους Ολλανδούς επενδυτές και τους επενδυτές του Αλ Τζαζίρα;

Πολιτικό και ηθικό: Το θέμα όμως είναι εξόχως πολιτικό και ηθικό. Και είναι αυτή η διάσταση που εμένα ενδιαφέρει πρώτιστα. Ο μεγαλοεργολάβος επιβεβαίωσε με ξεκάθαρη δήλωσή του την αυθεντικότητα του βίντεο. Και με θράσος χιλίων πιθήκων είπε ότι η αναφορά του «είναι σαν τη φιλενάδα μου» -που την κάνω ό,τι θέλω- δεν αναφερόταν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά σε κάποιον άλλον πολιτικό. Πολύ θα ήθελα να γνώριζα ποιο είναι αυτό το ρεμάλι της πολιτικής που με τη συμπεριφορά του επέτρεψε σε έναν μεγαλοεργολάβο να τον θεωρεί σαν την εκπορνευόμενη γυναίκα. Όχι για κανέναν άλλον λόγο αλλά για να πάω και να τον φτύσω! Και ύστερα ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια της απαξίωσης της πολιτικής στον τόπο μας. Και γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς είναι στο ναδίρ. Προσωπικά ακούω τα περί «υβριδικής δραστηριότητας» βερεσέ. Για να μην πω ότι μου θυμίζουν κάποιους από τις εκατοντάδες εγκληματίες που υπεράσπισα ως δικηγόρος που μου προέβαλλαν παρόμοιες γελοίες δικαιολογίες για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Ένας από αυτούς αντιμετώπιζε κατηγορία διάρρηξης και κλοπής του ποσού των 600 λιρών από το σπίτι μιας γριάς συγχωριανής του. Τον ρώτησα γιατί το έκανε. Και η απάντηση του ήταν «τούτη η κοτσιάκαρη είντα που ήθελε τόσα ριάλια»!

Χρηματοδότηση Προέδρου: Η συζήτηση των τριών, δύο στενών συνεργατών του Προέδρου Χριστοδουλίδη και ενός φίλου και χρηματοδότη του, είχε αντικείμενο και τη χρηματοδότηση των προεκλογικών δαπανών του Προέδρου. Η φράση του χρηματοδότη «είναι σαν τηνφιλενάδα μου» δεν μπορεί παρά να αναφέρεται στον Πρόεδρο. Η δικαιολογία ότι ο ομιλητής αναφερόταν σε άλλον πολιτικό δεν στέκει. Δεν «κολλά», για να το πούμε πιο λαϊκά. Τι σχέση μπορεί να είχε ο «άλλος» πολιτικός με το αντικείμενο της συζήτησης; Και έχει απόλυτο δίκαιο ο βουλευτής του ΔΗ.ΚΟ. Χρύσης Παντελίδης όταν χθες, Παρασκευή στην εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, είπε ότι την Κύπρο είναι αυτοί που ελάμβαναν μέρος στη συζήτηση που εκθέτουν, οι οποίοι με τις αναφορές τους παρουσιάζουν τον Πρόεδρο ως χειραγωγούμενό τους. Παντού χθες, όπου πήγαινες, η συζήτηση του κόσμου ήταν για αυτό το βίντεο. Η οργή και αγανάκτηση ήταν διάχυτη. Πιστεύω ότι πρέπει να μετουσιώσουμε τον θυμό, την οργή και την αγανάκτηση που δίκαια αισθανόμαστε σε μια νέα αφήγηση, σε μια νέα κοινή πολιτική αντίληψη, κουλτούρα και πρόταση για να εκλείψουν επιτέλους αυτά τα φαινόμενα από την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Αυτή η προσπάθεια όμως θα παραμείνει μια ιδανική ουτοπία, αν δεν στηριχτεί σε μια σειρά θεμελιωδών αξιών και αλληλοσυμπληρούμενων αρχών, τις οποίες όλοι χρειάζεται να ενστερνιστούμε. Για να πορευτούμε προς τη χώρα που θέλουμε, χρειαζόμαστε αναμφισβήτητα μια κοινή πυξίδα, που θα μας οδηγεί προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι ψευδαισθήσεις: Δυστυχώς, η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την ψευδαίσθηση ότι η υλοποίηση ριζικών αλλαγών είναι ζήτημα νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, πολιτικής επικοινωνίας και προπαγάνδας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη, παρά τις διαφορές τους, έχουν προτεραιότητα την αύξηση της επιρροής στους απαγοητευμένους πολίτες, λόγω των λαθών και των κακών πολιτικών της κυβέρνησης, και όχι τη συσπείρωσή τους στη βάση ενός οράματος και μιας στρατηγικής, συνεκτικής και συναινετικής πρότασης που θα οδηγήσει σταδιακά στην ανάκτηση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και στον περιορισμό των φαινομένων της σήψης και της ξεφτίλας. Η κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση και κατακερματισμένη. Άλλοι ξεσηκώνονται λόγω θυμού και αγανάκτησης που πηγάζει από την κοινωνική αδικία, την ατιμωρησία και την κυβερνητική προκλητικότητα. Πολλοί μένουμε απαθείς, ευχόμενοι να βρεθούν κάποιοι και ν’ αναδειχθούν σε μια νέα πολιτική δύναμη με βούληση και ικανότητα, η οποία θα μας βγάλει από τα λασπόνερα. Και άλλοι απελπισμένοι το ρίχνουν στο τραλαλά και δίδουν την ιερή τους ψήφο στον κάθε Φειδία και στον κάθε Οδυσσέα.

Μας λοιδορούν: Αυτό το βίντεο δεν έγινε για να εκθέσει την Κύπρο και τον Πρόεδρό της. Έγινε από κάποιους που μας λυπούνται, μας χλευάζουν και μας λοιδορούν. Πότε επιτέλους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι ηγεσίες των κομμάτων θα αντιληφθούν ότι η δυνατότητα υλοποίησης των σημαντικών αλλαγών που απαιτούνται για την ανάκτηση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος εξαρτάται από το πόσο έχει την εμπιστοσύνη των όσων αφορά η αλλαγή, τουτέστιν τους πολίτες;

Κατακλύσαμε λύματα: Πότε θα αντιληφθούν ότι μια κοινωνία αποτελεί ένα σύστημα που απαρτίζεται από πολλά αλληλοεπιδρώντα μέρη; Έτσι, αν προσπαθήσουμε ν’ αλλάξουμε το ένα από αυτά χωρίς ταυτόχρονα ν’ αλλάξουμε ή να προσαρμόσουμε και τα υπόλοιπα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η αλλαγή θα αποτύχει να επιφέρει βελτίωση ή μπορεί ακόμη και να χειροτερέψει τα πράγματα; Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό, φανταστείτε ότι έχετε ένα υδραυλικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων που χάνει βρομόνερο από τρεις τρύπες. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι πρόκειται να συμβεί αν επιτύχετε να κλείσετε τη μια από αυτές. Προφανώς, το βρομόνερο θα φεύγει πλέον με μεγαλύτερη πίεση από τις υπόλοιπες δύο τρύπες. Οι πρωταγωνιστές του βίντεο προσπάθησαν, με τις εξηγήσεις που έδωσαν, να κλείσουν κάποια τρύπα και τα βρομόνερα κατέκλυσαν ολόκληρη την Κύπρο από τις άλλες τρύπες...