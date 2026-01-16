Κουρελόχαρτο το διεθνές δίκαιο

Την αρχή την έκανε πριν από τέσσερα χρόνια ο Βλαντίμιρ Πούτιν με την απρόκλητη, παράνομη και εξωφρενική επίθεσή του στην γειτονική Ουκρανία, την εισβολή του σε αυτήν και την κατάληψη μεγάλου μέρους των εδαφών της. Μία επίθεση που συνεχίζεται ασταμάτητα μέχρι και σήμερα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ήδη χιλιάδες ανθρώπους, Ουκρανούς και Ρώσους, και που έχει ουσιαστικά ισοπεδώσει συθέμελα μία χώρα φιλική και σύμμαχό του μέχρι πριν από μερικά χρόνια.

Εκείνο το έγκλημα, όπως αποδείχθηκε, άνοιξε κυριολεκτικά τον Ασκό του Αιόλου.

Ακολούθησε ο Βενιαμίν Νετανιάχου με την επίσης παράνομη στρατιωτική επιχείρησή του στη Γάζα, τον πολύμηνο αποκλεισμό της, τη δημιουργία εκεί συνθηκών λιμού, την εξόντωση χιλιάδων Παλαιστινίων, των εποικισμό παλαιστινιακών εδαφών, αλλά και τις συνεχείς επιθέσεις του εναντίον του γειτονικού του Λιβάνου και του Ιράν.

Και ήλθε μετά με τις «σπυρωτές του μπότες» ο παγκόσμιος σερίφης Ντόναλντ Τραμπ για να επιβάλει, όπου φτάνει και δεν φτάνει το χέρι του, το δικό του.

Μπούκαρε εν μία νυκτί στο Προεδρικό του Καράκας και απήγαγε τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας και τη σύζυγό του και τους μετέφερε σιδηροδέσμιους στις ΗΠΑ για να μπορέσει να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα της χώρας σε πετρέλαιο.

Την ίδια ώρα ετοιμάζεται να εισβάλει και να προσαρτήσει την πλούσια σε γαίες Γροιλανδία, αδιαφορώντας παντελώς ότι το νησί ανήκει στη Δανία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως συμμάχου του στο ΝΑΤΟ, και ότι τυχόν προσάρτησή της θα τον φέρει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα απειλήσει τη συνοχή, ίσως και αυτής καθαυτής της ύπαρξης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Παράλληλα ετοιμάζεται να κτυπήσει στρατιωτικά το επίσης πλούσιο σε αποθέματα πετρελαίου και άλλες γαίες Ιράν, για να «σώσει», όπως διατείνεται, τους εξεγερμένους Ιρανούς από το τυραννικό θεοκρατικό καθεστώς της χώρας τους.

Το συμπέρασμα ξεκάθαρο:

Το διεθνές δίκαιο που γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα έγινε κουρελόχαρτο και αντί αυτού επικρατεί παντού το δίκαιο του ισχυρού. Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων που διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες ανατρέπεται μέρα με τη μέρα, η ανεξαρτησία και κυριαρχία των κρατών και των λαών κατάντησαν «έπεα πτερόεντα» και εδάφη – αλλά και φυσικός πλούτος - που ήταν κατοχυρωμένα διεθνώς, όχι μόνο αμφισβητούνται αλλά και υφαρπάζονται από όποιον τα ορέγεται.

Τον δρόμο -επαναλαμβάνουμε – άνοιξε ο Πούτιν και συνεχίζει «επάξια» ο φίλος του Τραμπ. Όλα συνηγορούν ότι ο κόσμος αναδιαμορφώνεται στη βάση των σχεδιασμών και συμφερόντων των δύο αυτών κυνικών και αλαζόνων «ηγετών». Γι΄αυτό και ο Πούτιν έκλεισε τα μάτια στην γκανγκστερική επιδρομή του Τραμπ στη Βενεζουέλα, μία χώρα δικής του επιρροής που υποτίθεται είχε υπό την προστασία του και ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο και για την Γροιλανδία και το Ιράν, χώρες ουδόλως αδιάφορες για τη Ρωσία, και γι’ αυτό και ο Τραμπ κινεί γη και ουρανό και πιέζει τους Ουκρανούς να παραδοθούν και υποταχθούν στον Πούτιν!