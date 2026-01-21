Αν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είναι διεφθαρμένος, θα το μάθουμε το 2030;

Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πολιτών που πιστεύει ότι στη Νομική Υπηρεσία επικρατεί διαφθορά. Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι κατηγορίες περί διαφθοράς εναντίον της διακινούνται και αναπαράγονται συνεχώς. Ωστόσο, αυτό από μόνο του εμένα δεν μου αρκεί. Αν οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης, είναι πράγματι διεφθαρμένοι, τότε θα πρέπει να ελεγχθούν το συντομότερο δυνατόν. Και εφόσον επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, να αποπεμφθούν, να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και να καταδικαστούν σε φυλάκιση.

Για τον Γενικό Εισαγγελέα δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα καμία επίσημη καταγγελία που να τον εμπλέκει σε φερόμενες πράξεις διαφθοράς. Τουλάχιστον, μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι τέτοιο. Αντίθετα, σε βάρος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, εκκρεμούν τέσσερις καταγγελίες ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ορισμένες από αυτές υποβλήθηκαν πριν από δύο χρόνια. Κι όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν εξεταστεί, με αποτέλεσμα οι καταγγελίες να παραμένουν σε εκκρεμότητα και οι υπόνοιες περί διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία να αιωρούνται στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Ως πολίτες αυτού του τόπου, θέλουμε να γνωρίζουμε το συντομότερο δυνατόν αν πράγματι υπάρχουν διεφθαρμένα πρόσωπα στη Νομική Υπηρεσία, και όχι ύστερα από δύο ή τρία ή πέντε χρόνια. Γι’ αυτό και επιβάλλεται η Αρχή κατά της Διαφθοράς να διερευνήσει κατά προτεραιότητα όλες τις καταγγελίες που εκκρεμούν εναντίον του Σάββα Αγγελίδη, και όχι να τις αφήνει να αραχνιάζουν στα συρτάρια, αναμένοντας πότε θα έρθει η σειρά τους για να εξεταστούν. Συνεπώς, θα πρέπει να οριστούν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς ξένοι ανακριτές – λειτουργοί επιθεώρησης, με σκοπό να διερευνήσουν και τις τέσσερις καταγγελίες που εκκρεμούν ενώπιόν της για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, οι οποίες αφορούν:

1 Το κατασκοπευτικό βαν. Πρόκειται για τη πολύκροτη υπόθεση του μαύρου βαν, το οποίο έφερε συστήματα παρακολούθησης και υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ανήκε στον πρώην Ισραηλινό πράκτορα και ιδρυτή εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, Ταλ Ντίλιαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς φέρει τον αδελφό του Σάββα Αγγελίδη να είχε αναπτύξει επαγγελματικές σχέσεις με στενούς συνεργάτες του Ντίλιαν. Υπάρχουν, μάλιστα, αναφορές για σύσταση εταιρείας, η οποία φέρεται να εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών από το δικηγορικό γραφείο στο οποίο ο Σάββας Αγγελίδης ήταν συνέταιρος μέχρι και τον διορισμό του σε υπουργική θέση το 2018. Παράλληλα, ο Σάββας Αγγελίδης ήταν το πρόσωπο που ανέστειλε την ποινική δίωξη του Ντίλιαν, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταγγελία που στρέφεται εναντίον του. Ο ίδιος, πάντως, έχει απορρίψει κατηγορηματικά και δημόσια την εν λόγω καταγγελία. «Ως προς τους κατ’ επανάληψη εναντίον μου προβληθέντες αήθεις ισχυρισμούς περί σύνδεσής μου με τον κ. Ταλ Ντίλιαν, ευθαρσώς δηλώνω ότι πρόκειται για ανυπόστατους ισχυρισμούς που ακουμπούν τη λασπολογία και απώτερος σκοπός τους είναι να πλήξουν τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το άτομό μου», είχε δηλώσει γραπτώς στις 10/8/2022.

2 Τα «χρυσά» διαβατήρια. Η υπόθεση αφορά καταγγελία για φερόμενες πράξεις διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία στρέφεται εναντίον του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, πρώην υπουργών της κυβέρνησής του, καθώς και μελών της οικογένειάς του. Μεταξύ των πρώην υπουργών περιλαμβάνεται και ο Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος φέρεται να παρέλειψε να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τη σχέση του με μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Λευκωσίας, το οποίο προωθούσε αιτήσεις για την έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων.

3 Παράνομη αποστράτευση και πλαστογραφία. Η συγκεκριμένη καταγγελία υποβλήθηκε από απόστρατο αξιωματικό και στρέφεται, μεταξύ άλλων, και εναντίον του Σάββα Αγγελίδη, ο οποίος κατά τον επίμαχο χρόνο κατείχε τη θέση του Υπουργού Άμυνας και προήδρευε του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων.

4 Πόθεν Έσχες. Η καταγγελία φέρει τον Σάββα Αγγελίδη να έχει παραλείψει να δηλώσει, στις δύο δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» που κατέθεσε στη Βουλή ως υπουργός της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, την αγορά εταιρείας καθώς και τη μεταφορά χρεών σε νέα εταιρεία. Η καταγγελία είναι ανώνυμη, ωστόσο συνοδεύεται από ονόματα και διευθύνσεις.

Να σημειωθεί ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει διερευνήσει μέχρι σήμερα πέντε καταγγελίες εναντίον του Σάββα Αγγελίδη και τις έχει απορρίψει.

Αναμένουμε, λοιπόν, από τον Επίτροπο Διαφάνειας, Χάρη Πογιατζή, καθώς και από τα λοιπά μέλη της Αρχής κατά της Διαφθοράς, να εξετάσουν κατά προτεραιότητα τις καταγγελίες για κατ’ ισχυρισμό διαφθορά που στρέφονται εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Θέλουμε να γνωρίζουμε το συντομότερο δυνατόν αν πράγματι έχουμε διεφθαρμένο Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Το να παραμένουν οι εν λόγω καταγγελίες στο συρτάρι μέχρι να έρθει η σειρά τους σε ένα ή δυο ή τρία χρόνια δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε η Αρχή κατά της Διαφθοράς, ούτε το δημόσιο συμφέρον.