Συνεντεύξεις με ανούσιο περιεχόμενο

Δυστυχώς ο Κοτζιάς δεν μας αφήνει να αγιάσουμε. Σε συνέντευξή του στον Τέρενς Κουίκ την οποία παρακολούθησα στο Viber, ο Κοτζιάς «λέει τα δικά του» τα οποία βρίσκονται μακράν της αλήθειας για να δικαιολογήσει τη λιποταξία από το Κραν Μοντανά ρίχνοντας την ευθύνη σε όλους εκτός από τον εαυτό του που ξεδιάντροπα ανακηρύσσει ως ήρωα της Κύπρου - έλεος. Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στο Κραν Μοντανά όταν ο Κοτζιάς με ύφος χιλίων καρδιναλίων σε μάζωξη στην Καπέλα Σιξτίνα απαίτησε από την Τουρκία μηδέν στρατούς και μηδέν εγγυήσεις, άμεσα και εν μία νυκτί.

Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στο Κραν Μοντανά με μαρτυρίες αυτών που ήταν παρόντες όπως τον Τσιελεπή, του οποίου την αντικειμενικότητα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει όπως και του Μαυρογιάννη ο οποίος, ως κράντε καριερίστας, μάσησε τα λόγια του για να καλύψει τον Αναστασιάδη αλλά προσφάτως αναφέρθηκε στα πραγματικά γεγονότα και στο ένα μίλι από τη λύση. Ο κυπριακός λαός γνωρίζει τα του Κραν Μοντανά εκτός από τους ξεδιάντροπους διχοτόμους οι οποίοι λένε και αυτοί τα δικά τους αρλουμποειδή. Επίσης ο Άντρος Κυπριανού μας εξήγησε πως χρησιμοποιήθηκε από τον Αναστασιάδη για τη λιποταξία του. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η λιποταξία Αναστασιάδη, Κοτζιά και Χριστοδουλίδη. Στη συνέντευξή του έριξε έμμεσα τα βέλη του κατά του Αναστασιάδη και την πικρία που νιώθει για τον Χριστοδουλίδη δίχως να αποκαλύψει τους λόγους λέγοντας ότι όλα αυτά θα τα πάρει... στον τάφο - θαυμάστε διπλωμάτη. Στη συνέντευξή του στο ΡΙΚ παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι το θέμα της κατάργησης των εγγυήσεων ήταν στο τραπέζι μέχρι το δείπνο, κάτι που αρνείται ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Και όμως τα βρήκαν με τον Πρόεδρο και έριξαν όλα τα φταιξίματα στον ΟΗΕ, στον Γκουτέρες, στην Τουρκία και στον Χατζηπετρή… Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με τον Κοτζιά.

Ας αρχίσουμε με τη fake αποκάλυψη του κυρίου Κοτζιά για τον ευρωβουλευτή κύριο Χατζηγεωργίου λέγοντας στη συνέντευξή του στο ΡΙΚ ότι ο κύριος Χατζηγεωργίου του είπε «μην τολμήσεις να ζητήσεις κατάργηση των εγγυήσεων». Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Χατζηγεωργίου του είπε ότι η κατάργηση των εγγυήσεων είναι εκ των ων ουκ άνευ αλλά πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία στις εσωτερικές πτυχές του προβλήματος. Έλεος με αυτό το γκεμπελικό αφήγημα του κυρίου Κοτζιά. Φορώντας τα τσαρούχια και τη φουστανέλα του αποφάσισε ο κ. Κοτζιάς ως απλός πολίτης να έρθει στους «χαζοκούμπαρους» και να πουλήσει πατριωτισμό και ηρωισμό. Όχι, κ. Κοτζιά, εμείς δεν ξεχνάμε και ό,τι και να λες τώρα -ποιος θα ασχοληθεί μαζί σου στο διεθνές πεδίο με τα αρλουμποειδή σου με υποκριτικό «τουπέ»- προσπάθησες να θέσεις ταφόπετρα στις συνομιλίες και να κηρύξεις την αντίσταση στο μίζερο, διεφθαρμένο και καταληστευμένο ψευδοκράτος μας, σίγουρα με ξένα κόλλυβα. Εμάς κ. Κοτζιά δε μας ξεγελάς, αυτό να το κάνεις με τους εραστές της προδοτικής διχοτόμησης και του Δούντειου Δόγματος που σε εκθειάζουν στον «επιτήδειο ουδέτερο» και στο κανάλι του «ενιαίου» ως και τους όμοιους των καθημερινά, αφού νομίζουν ότι τους έχετε βγάλει από τη δύσκολη θέση του διχοτόμου. Σε παραδίδουμε σήμερα στον κυπριακό λαό ως απομυθοποίηση ενός υπουργού που ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτα θετικό για την Κύπρο ,κατά την άποψή μας, αλλά ναρκισσιστικά και αλαζονικά ήθελε να είναι στο κέντρο της επικαιρότητας, δυστυχώς με γραφικότατη στάση. Οι γκάφες του Κοτζιά, ζήμιωσαν την Κύπρο και τον αγώνα της για επανένωση.

Η γραφικότητα του Κοτζιά με το non-paper του Μοντ Πελεράν ήταν μια βλακώδης κίνηση βάζοντας φραγμούς στη συνέχεια των συνομιλιών. Μετά οπό αυτή την απαράδεκτη στάση του ο διπλωμάτης της ασχετοσύνης ζήτησε χρόνο να προετοιμαστεί και τα θαλάσσωσε ηθελημένα για δεύτερη φορά έχοντας γίνει o clown της Γενεύης αναγκάζοντας τον Μπορίς Τζονσον να τον ειρωνευτεί λέγοντάς του «You need time for preparing to prepare the preparation». Ποιος ήταν ο ρόλος του Κοτζιά ο οποίος διαλαλούσε ξεδιάντροπα ότι θα είναι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων αν λυθεί το Κυπριακό χωρίς εγγυήσεις και στρατεύματα. Μας φώτισε τώρα. Όλοι αυτό θέλουμε αλλά υπάρχουν και χρονοδιαγράμματα, που αυτό δεν το λέει ο Κοτζιάς. Δεν μπορείς εν μία νυκτί και ως διά μαγείας να εξαφανίσεις την Τουρκία από την Κύπρο. Και εδώ είναι ο συμβιβασμός, διαφορετικά θα έχουμε 40.000 Τούρκους στρατιώτες και 2-3 εκατομμύρια εποίκους στην πατρίδα μας πριν την εξαφάνιση του κυπριακού ελληνισμού με τη διχοτόμηση. Αλλά τι περιμένεις από έναν άνθρωπο που σε συνέντευξή του στο Der Spiegel για το βιβλίο υπεράσπισης του Πολωνού δικτάτορα Γιαρουζέλσκι, είπε ότι είχε εντολή από την ΚΕ του ΚΚΕ και ότι ήταν ανοησία. Οι πράξεις του Κοτζιά είναι τόσο βλακώδεις που ούτε πρωτοετής σε διπλωματική σχολή δεν θα έκανε και αυτό απέδειξε ότι η ανικανότητα του Κοτζιά τον έριξε στον Καιάδα της πολιτικής. Βεβαίως μας βγήκε και ηρωική μορφή σε σημείο που οι εραστές της προδοτικής διχοτόμησης τον ανέδειξαν σε σωτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μόνο το κάδρο με τη φωτογραφία του δεν τοποθέτησαν στα οικήματά τους. Επανήλθε με συνεντεύξεις και το βιβλίο του για να αυτοηρωοποιηθεί, μάταιος ο κόπος. Τον γνωρίζουμε πολύ καλά. Ας προσπαθήσει ο ίδιος να αντιληφθεί πού ανήκει γιατί είναι μια προσωπικότητα που πελαγοδρομεί χωρίς λιμάνι.