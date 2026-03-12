Σημαντική πτώση την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο

Σημαντική πτώση κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μεγάλες ζημιές σε ποσοστό 2,50%, κλείνοντας στις 267,18 μονάδες.

Πτώση 1,29% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 161,93 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €255.397.

Ζημιές κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους δείκτες. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων υποχώρησε σε ποσοστό 0,12%, ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,02%, ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 2,85% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,64%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €110.045 (πτώση 3,38% – τιμή κλεισίματος €8,58), της Logicom με €60.289 (πτώση 0,64% – τιμή κλεισίματος €3,10), της Δήμητρα Επενδυτική με €43.262 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,39), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €11.062 (πτώση 2,38% – τιμή κλεισίματος €1,23) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €8.940 (πτώση 0,89% – τιμή κλεισίματος €4,46).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 8 κινήθηκαν καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 146.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 12 ης Έκδοσης, Σειράς 2025 (19/12/2025 - 20/03/2026), με κωδικό ΓΔ13Μ25/ TB13L25 από τις 17 Μαρτίου 2026 μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2026 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Αναφέρει ότι η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2026.

Προσθέτει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ