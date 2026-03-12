«Ο Διάβολος είναι νεκρός»: Μυστήριο με τον θάνατο του διαβόητου διοικητή της Μπασίτζ που μισούσαν εκατομμύρια Ιρανοί

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σημαντική πτώση την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μεγάλες ζημιές σε ποσοστό 2,50%, κλείνοντας στις 267,18 μονάδες

Σημαντική πτώση κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μεγάλες ζημιές σε ποσοστό 2,50%, κλείνοντας στις 267,18 μονάδες.

Πτώση 1,29% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 161,93 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €255.397.

Ζημιές κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους δείκτες. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων υποχώρησε σε ποσοστό 0,12%, ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,02%, ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 2,85% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,64%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €110.045 (πτώση 3,38%  – τιμή κλεισίματος €8,58), της Logicom με €60.289 (πτώση 0,64% – τιμή κλεισίματος €3,10), της Δήμητρα Επενδυτική με €43.262 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,39), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €11.062 (πτώση 2,38% – τιμή κλεισίματος €1,23) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €8.940 (πτώση 0,89% – τιμή κλεισίματος €4,46).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 8 κινήθηκαν καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 146.     

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 12 ης Έκδοσης, Σειράς 2025 (19/12/2025 - 20/03/2026), με κωδικό ΓΔ13Μ25/ TB13L25 από τις 17 Μαρτίου 2026 μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2026 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Αναφέρει ότι η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2026.

Προσθέτει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα