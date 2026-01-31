Ο ομφαλός της γης...

«Δεν είναι ώριμες ακόμα οι συνθήκες για νέα συνάντηση σε διευρυμένη μορφή» και «δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα» αναφέρουν έγκυρες πηγές προσκείμενες στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Εκεί που νομίζαμε ότι βρισκόμαστε κοντά στο ξεκίνημα μιας νέας ουσιαστικής προσπάθειας, όλα σκάλωσαν στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Και εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Αν οι δύο πλευρές δεν μπορούν να συμφωνήσουν στα ΜΟΕ, θέμα απλούστατο, πώς θα τα βρούν στο Κυπριακό του οποίου κάποιες πτυχές του είναι πράγματι εξαιρετικά δύσκολες;

Με εκπλήσσει ευχάριστα: Πριν λίγες βδομάδες από αυτήν εδώ τη στήλη έγραψα ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με εκπλήσσει ευχάριστα με τη στάση που τηρεί στο Κυπριακό. Διετύπωσα όμως και κάποιες σοβαρές επιφυλάξεις που είχαν ως βάση τη στενή συνεργασία και συμπόρευσή του με τον Νίκο Αναστασιάδη. Πολλοί αναγνώστες μού σύστησαν να μην βιάζομαι στην εξαγωγή συμπερασμάτων και μου υπέδειξαν ότι οι κινήσεις Χριστοδουλίδη αποτελούν επικοινωνιακά τεχνάσματα και τους ρώτησα επικοινωνιακά τεχνάσματα προς ποιους; Την κυρία Μαρία Άνχελα Ολγκίν;

Περί Ολγκίν και Γκουτέρες: Αυτή θεωρείται ως μια από τις ικανότερες διπλωματικές προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής. Φίλος, που υπηρέτησε ως πρέσβης στη Λατινική Αμερική για πολλά χρόνια, μου είπε ότι Ολγκίν «παίρνει στη βρύση και φέρνει τους άποτους» όλους τους δικούς μας μαζί! Δεν έχω προσωπική γνώση για να εκτιμήσω την ορθότητα της άποψης. Όμως για το μεγάλο κύρος που διαθέτει η κ. Ολγκίν στον χώρο Λατινικής Αμερικής και στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επικοινωνιακά τεχνάσματα προς τον κ. Γκουτέρες; Αυτός ξέρει τους Κύπριους πολιτικούς καλύτερα απ’ ό,τι τους γνωρίζει η μάνα που τους γέννησε;

Περί τεχνασμάτων: Κι όμως φαίνεται ότι η άποψη περί τεχνασμάτων ευσταθεί. Και θα πρόσθετα ότι ίσως την καλύτερη εκτίμηση για την πτυχή αυτή έκανε ο φίλος αναγνώστης Άκης Λόρδος, της γνωστής οικογένειας από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, που παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στον στόχο της επανένωσης της πατρίδας μας στη βάση της Δ.Δ.Ο. με πολιτική ισότητα, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Λέει, λοιπόν, ο Άκης Λόρδος ότι στενός συνεργάτης και θαυμαστής του Προέδρου Χριστοδουλίδη τού μετέφερε συνομιλία που είχε προ καιρού με τον κ. Χριστοδουλίδη στη διάρκεια της οποίας ο τελευταίος διαβεβαίωσε τον θαυμαστή του ότι θα μιλά για λύση αλλά να μην ανησυχεί για λύση, γιατί δεν πρόκειται να βάλει υπογραφή σε λύση με βάση αυτά που μας προτείνουν. Παρά τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφω προς τον Άκη Λόρδο, θεώρησα ότι θα μετέφερε τη συνομιλία Χριστοδουλίδη/θαυμαστή κάπως παραποιημένη επηρεασμένος προφανώς - όπως συχνά συμβαίνει και με μένα- από τη διακαή του επιθυμία για εξεύρεση λύσης το ταχύτερο. Έκανα λάθος!

Οι προτάσεις Χριστοδουλίδη: Η κατάθεση των πέντε προτάσεων Χριστοδουλίδη στις οποίες περιλαμβάνονται προτάσεις για επαναβεβαίωση της βάσης λύσης αλλά και η ετοιμασία νέου εγγράφου συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσεγγίζει τις συνομιλίες στη βάση του «κουβέντα να γίνεται»!! Μάλλον καλύτερα, μιας και οι συνομιλίες γίνονται με τους Τ/Κυπρίους στη βάση «κουνουσhμάς να γίνεται»!!! Η συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά δεν περιλαμβάνει αυτά που θέτει ως καινούργιες προϋποθέσεις ο κ. Χριστοδουλίδης; Προς τι, λοιπόν, και διατί, αυτές οι εξυπνάδες; Αυτές οι εξυπνάδες σε άλλες εποχές ίσως να μην ήσαν και τόσο ανησυχητικές!

Μια νέα εποχή: Όμως γίνονται σήμερα, σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα μπήκε για τα καλά σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή εξαιρετικά επικίνδυνη και αβέβαιη για τα μικρά κράτη όπως η Κύπρος. Αβέβαιη ακόμα και για κράτη μεγάλα όπως τον Καναδά. Σε μια εποχή που οι υπερδυνάμεις αλλά και οι ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις μπορούν να καταφεύγουν στην ωμή βία κατά το δοκούν, αφού το Διεθνές Δίκαιο και ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ έχουν γραφτεί στα παλαιότερα των υποδημάτων του κ. Τραμπ και προηγουμένως του κ. Νετανιάχου. Σε τούτη την εποχή, μικρά κράτη με ανοιχτές πληγές και με αντιπάλους ισχυρούς γείτονες θα έπρεπε να έχουν ως ύψιστη υποχρέωση, για σκοπούς επιβίωσης, την αναζήτηση εναγωνίως και επειγόντως τρόπων τερματισμού της αντιπαλότητας. Όχι να ροκανίζουν τον χρόνο με ασυναρτησίες!

Επιθανάτιος ρόγχος: Δυστυχώς ούτε ο Πρόεδρος αλλ’ ούτε και οι ηγεσίες των περισσότερων πολιτικών κομμάτων φαίνεται να κατανοούν το πόσο ρευστή και επικίνδυνη είναι η διαμορφούμενη νέα κατάσταση πραγμάτων. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο θόρυβος που ακούνε είναι ο επιθανάτιος ρόγχος του Διεθνούς Δικαίου, που ήταν τ’ αποκούμπι των μικρών και αδυνάτων. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι προσφυγές στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα έχουν πλέον νόημα αφού κανείς δεν θα λαμβάνει υπόψη τα ψηφίσματά του.

Τα πολιτικά κόμματα: Το ΑΚΕΛ ασχολείται με την Ειρήνη και τα άλματά της και ο Δη.Συ. με τον Σύκα και τις καταγγελίες από τη σύντροφό του. Και με ερμηνείες της Συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως...

Το καράβι «Κύπρος» περνά μέσα από παγόβουνα και οι καπεταναίοι του βγάζουν φωτογραφίες των παγόβουνων... για τα αρχεία τους. Ακούσατε από κάποιον αρχηγό από τα παραδοσιακά κόμματα ή και από τα καινούργια με τους νέους σωτήρες να δημοσιοποιεί προβληματισμούς για το πού οδηγείται η ανθρωπότητα μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και την ποδοπάτηση του Διεθνούς Δικαίου από τις ΗΠΑ και πώς επηρεάζεται η Κύπρος από αυτά; Όχι. Εγώ δεν άκουσα. Και γιατί ν’ ακούσω; Αυτά αφορούν μικρά και μεσαία σε δύναμη κράτη. Δεν αφορούν χώρες που αποτελούν τον ομφαλό της γης... Αυτές είναι στα ίδια επίπεδα με τις υπερδυνάμεις... και βάλε!