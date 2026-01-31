Και η στασιμότητα καλά κρατεί

Μέσα στον καταιγισμό των εξελίξεων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη και κυριαρχούν στα ΜΜΕ, το Κυπριακό, που υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, δεν αναφέρεται καθόλου, δεν είναι καν θέμα. Το σκάνδαλο του βίντεο, οι θρασείς, προκλητικές και αυθάδεις απειλές του Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας και η πρόσκληση για συμμετοχή στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης μονοπωλούν στην παρούσα συγκυρία τη δημοσιότητα. Στις συζητήσεις από τηλεοράσεως των διεθνολόγων και πολιτικών αναλυτών κατέχουν την πρώτη θέση. Η υποβάθμιση του Κυπριακού δεν είναι τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα της απαράδεκτης κωλυσιεργίας που παρατηρείται στην προώθηση του προβλήματος και η οποία οφείλεται στην απουσία πολιτικής βούλησης. Ενώ θεωρητικά στα λόγια και στις διακηρύξεις εκδηλώνεται έντονη διάθεση από τις δύο πλευρές για επιτάχυνση των συνομιλιών για λύση και επανένωση, στην πράξη τίποτε δεν προχωρεί. Ενώ έχουν συμφωνηθεί πολλά, τουλάχιστον σε επίπεδο ΜΟΕ, η εφαρμογή τους συνεχώς αναστέλλεται με έναν σωρό δικαιολογίες.

Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνίες για άνοιγμα συγκεκριμένων σημείων διέλευσης που θα διευκόλυναν την καθημερινότητα των δύο κοινοτήτων, θα τις έφερναν σε επικοινωνία και θα βελτιίωναν το κλίμα ώστε να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο δεν έγινε κατορθωτή η διάνοιξη ούτε ενός οδοφράγματος. Ανάλογα ισχύουν και για σειρά άλλων θεμάτων τα οποία, ενώ έχουν συμφωνηθεί, εξακολουθούν να παραμένουν στα χαρτιά. Από πλευράς των πολιτικών το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την αλληλοεπίρριψη ευθυνών, μερικοί δε θεωρούν επιτυχία την παράταση της στασιμότητας. Όμως παραμένει το γεγονός ότι ο χρόνος εδραιώνει τα τετελεσμένα επί του εδάφους, σιγά σιγά επέρχεται η ανοσία απέναντι στην κατοχή, η επιθυμία για επιστροφή αμβλύνεται και το πρόβλημα καθίσταται δυσεπίλυτο. Η ευφορία που επικράτησε μετά την εκλογή του Έρχιουρμαν έχει σαφώς υποχωρήσει, το Κυπριακό έχει αναχθεί σε πρόοδο σε κάποια ΜΟΕ και κινούμαστε σημειωτόν, δηλαδή στη στασιμότητα. Ο Πρόεδρος έχει υποσχεθεί μονομερή μέτρα υπέρ των Τ/Κ -αφού είναι μονομερή γιατί δεν τα εφαρμόζει; Δεν χρειάζονται ισχυρά επιχειρήματα για να καταδειχθεί ότι η παντελής έλλειψη προόδου ευνοεί το απορριπτικό μέτωπο στο οποίο συγκαταλέγεται πρώτος ο Πρόεδρος. Όσο απομακρυνόμαστε από το ’74 τόσο λιγοστεύουν απελπιστικά οι άνθρωποι που θυμούνται την κατεχόμενη γη μας, ο χρόνος και η λήθη λειτουργούν ενάντια στην επιστροφή. Και όμως, εκείνοι οι τόποι είναι δικοί μας και δεν τους διαγράφουμε, αγαπάμε ολόκληρη την Κύπρο που είναι η πατρίδα μας. Δυστυχώς η εντύπωση που δημιούργησε μεγάλο μέρος της πολιτικής μας ηγεσίας είναι ότι βολεύεται με το στάτους κβο και ότι σκοπεύει να εξαντλήσει και την υπόλοιπη διετία που της απομένει με άλυτο το Κυπριακό.

Στις συζητήσεις με τους Τ/Κ ας βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και η κατάργηση των εγγυήσεων. Η μικρή εικόνα είναι πόσοι επωφελούνται από κάθε κοινότητα αν ανοίξει το «Α» οδόφραγμα ή αν εφαρμοστεί το «Β» ΜΟΕ. Κάθε μέτρο που εφαρμόζεται αποτελεί και μια ρωγμή στον τοίχο που μας χωρίζει. Από τη στάση των δύο ηγετών στις συνομιλίες διερωτάσαι ποια πλευρά έχει περισσότερο ανάγκη τη λύση και κατάληξη σε διευθέτηση και ποια είναι αδιάφορη, τη συμφέρει η υφιστάμενη κατάσταση και στοχεύει στην κωλυσιεργία.

Έγινε και η αναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών με την εκπρόσωπο του ΟΗΕ κ. Ολγκίν και το αποτέλεσμα ήταν μία από τα ίδια: Όχι μόνο καταφέραμε να μην συμφωνηθεί τίποτε αλλά πισωδρομήσαμε αφού «προς το παρόν δεν θα υπάρξει νέα διευρυμένη συνάντηση». Ωστόσο ο Πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι απογοητευμένος αφού η διαδικασία συνεχίζεται. Και έχει δίκαιο γιατί αν υπήρχε και η ελαχίστη πρόοδος, αυτό θα δυσαρεστούσε το ΕΛΑΜ στο οποίο επενδύει για την επανεκλογή του. Με τους ρυθμούς που προχωρούμε, οι συναντήσεις άνετα μπορούν να κρατήσουν άλλα πενήντα χρόνια. Θέλει, λέει, να καταγραφούν αφού συμφωνηθούν οι συγκλίσεις του 2017. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι το κλειδί στην όλη διαδικασία αποτελεί η αποδοχή της πολιτικής ισότητας. Τη δέχεται ως μέρος του συμφωνημένου πλαισίου αλλά δεν προχωρεί σε συγκεκριμένη διατύπωσή της.