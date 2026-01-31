Εγέμωσεν ο κόσμος φκιόρα!

- Σε άρθρο του στην «Καθημερινή», ο Κώστας Ιορδανίδης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γράφει ότι για όσους Ευρωπαίους σπεύδουν να του υποκλιθούν, ο Αμερικανός «κοσμοκράτορας» τούς δίνει την υπόσχεση του Κύκλωπα στον Οδυσσέα: «Εσένα θα σε φάω τελευταίο»!
- Άκουσα τον Καναδό Πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, να μιλά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός για το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις -μια ομιλία, ωδή στη δημοκρατία- και, συγκρίνοντάς τον με τον Αμερικανό ναρκισσευόμενο παράφρονα, εφύρτηκα που τα γέλια. Ύστερα εσύγκρινά τον με τον Χριστοδουλίδη… τζ’ έβαλα τα κλάματα!
- Είντα κιλίκκιν…ένας ρόκωλος, σαλτιμπάγκος της πολιτικής, ίνδαλμα 70.000 συμπατριωτών μας, καταφέρνει να μονοπωλεί κατά καιρούς την επικαιρότητα με τις πιρουέττες του…
- Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η ΕΔΕΚ πνέει τα λοίσθια, οπόταν, χωρίς την αριστερή της πτέρυγα, η Ακροδεξιά θα μείνει…κουτσόφτερη!
- Αποσπάσματα από τη συνέντευξη της Αννίτας Δημητρίου στον «Πολίτη» της 25ης Ιανουαρίου (σε παρένθεση τα σχόλια της στήλης): [...] «Πατριωτικό δεν είναι ό,τι φωνάζει αλλά ό,τι φέρνει αποτέλεσμα». (Ενίοτε αποτέλεσμα φέρνει ό,τι φωνάζει, ενώ το «ουσσούτε να περάσουμε» ούτε αποτέλεσμα φέρνει ούτε πατριωτικό είναι) [...]»Ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί μας σε όλα, κάθε πολίτης καλείται να αποφασίσει σε αυτές τις εκλογές τι Βουλή θέλει». (Με την ίδια λογική, και ο κάθε πολίτης, προκειμένου να αποφασίσει τι θα ψηφίσει, καλεί το κάθε κόμμα να απαντήσει αν συμφωνεί όπως «ο κάθε κατεργάρης, όπου κι αν ανήκει, όσο ψηλά και αν βρίσκεται/βρισκόταν, καθήσει στον πάγκο του)[...] «Με το ΔΗΚΟ έχουμε παρόμοιες απόψεις σε σημαντικά θέματα». (Ισχύει και για το Κυπριακό ή μήπως αυτό το θέμα είναι…επουσιώδες;) [...] «Παρατηρούμε το αταίριαστο ζευγάρι ΑΚΕΛ-ΕΛΑΜ να πηγαίνει χέρι-χέρι στις ψηφοφορίες στη Βουλή και στην ΕΕ». (Ενώ, όταν το ζευγάρι ΔΗΣΥ-ΕΛΑΜ πηγαίνει χέρι-χέρι στο μνημόσυνο του Γρίβα ή το ότι ο ΔΗΣΥ αποτελεί εκκολαπτήριο του ΕΛΑΜ (βλ. τις μεταγραφές Πελεκάνου, Χαμπουλλά, Παπαχαραλάμπους), καθώς και το γεγονός ότι εκλεγήκατε στην προεδρία της Βουλής με τις ψήφους του ΕΛΑΜ οφείλεται στο ότι… ταιρκάζετε;)
- ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ αλληλοκατηγορούνται ότι είναι…κρυπτοΑΚΕΛικοί!
- Με βάση ποια πρόνοια του Συντάγματος ταυτόχρονα με την εκλογή του ΠτΔ αναγορεύεται και η σύζυγός του σε πολιτικό πρόσωπο; Αυθαίρετα λοιπόν δεν υπέγραψε η κυρία Καρσερά την επιστολή, με το λογότυπο της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακαλώ, που απέστειλε πρόσφατα στη Βουλή, ως «πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας»; Προβλέπεται πουθενά τέτοιος θεσμός ή τίτλος; Και πώς δεν το σκέφτηκε να προσδώσει στο κιτσαριό προστιθέμενη αξία υπογράφοντας ως «πρώτη κυρία…της Ευρωπαϊκής Ένωσης»;! Άραγε θα κουκκουφά και τον σύζυγό της να υπογράφει ως «ανώτατος άρχων»;!
- Ούτε κρατικό μυστικό να ήταν το ποσό που εισέφερε η Cyfield στη…Cyfilippa!
- Ξεδιπλώνοντας ακόμη μια φορά το ταλέντο του στες τσιόφτες, ο Πρόεδρός μας χαρακτήρισε την παραίτηση του συγάμπρου του ως «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»! Και «συνάδουσα με τις προσπάθειες καταπολέμησης του περονόσπορου», θα πρόσθετα! Παρεμπιπτόντως, τον Βίκτωρα, που πιάστηκε ψευδόμενος, πότε θα τον αποπέμψει;
- Ο Χριστοδουλίδης κουβαλά τους ξένους να ποσhιεπάζουν που τα παραθυρούθκια, μαντές τζαι κάμνουν μπανισhτήριν, τη στιγμή που μπορούν να παν όποτε θέλουν πουποτζεί, που τες πόρτες!
- Φικρί Τορός, γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του CTP: «Η απόφαση να αποκλειστούν οι Τουρκοκύπριοι από την τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ είναι αποκαρδιωτική για αυτούς που επιθυμούν λύση και απογοητευτική για την τουρκοκυπριακή κοινότητα». Εν λαλείς πόσον τυχερός ήσουν που δεν προσκλήθηκες στην τελετή, αγαπητέ κύριε Τορός! Διότι αν ήσουν προσκεκλημένος τζ’ εσηκώννεσουν να σταθείς σε στάση προσοχής όταν ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος της Κύπρου, δηλαδή της…Ελλάδας(!), ήταν να σε μουντάρουν οι δικοί σου, ελέησά μου αν δεν εσηκώνεσουν ήταν να σε μουντάρουν οι δικοί μας. Οπόταν…εγλίππαρές την! Άσε που η τελετή μάλλον με την έναρξη της προεδρίας… του Αραβικού Συνδέσμου έμοιαζε, λόγω της αθρόας προσέλευσης Αράβων ηγετών, ενώ από τους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών… εν επάτησε μούγια!
Εγέμωσεν ο κόσμος φκιόρα!
Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
