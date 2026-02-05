Σήψη και δυσωδία

Πώς είστε, Κύπριοι; Τι κάνετε; Είστε καλά; Ξέρω ότι κανένας σας δεν λέει «καλά» σε αυτή την ερώτηση. Πολλοί λένε «σαν τη χώρα». Αν η χώρα είχε γλώσσα και τη ρωτούσα, οπωσδήποτε και εκείνη θα έλεγε «όπως εσείς». Είμαι σίγουρος. Δεν χρειάζεται να παραπονιέστε. Κοιτάξτε το χάλι του κόσμου. Υποφέρει από τη διαστροφή και την ανηθικότητα. Είναι μια κουζίνα δισεκατομμυριούχων. Τα WikiLeaks ταρακούνησαν τον κόσμο. Τώρα τον ταρακουνά και ο Epstein. Άνθρωποι σεβαστοί, με κύρος. Που υπέγραψαν πολλές αποφάσεις για εμάς. Που περπατούν στα κόκκινα χαλιά. Κοιτάξτε λίγο τον Clinton. Κοιτάξτε λίγο τον Trump. Και εκείνον τον Elon Musk που διαθέτει τα δύο τρίτα των δορυφόρων που βρίσκονται στο Διάστημα. Άστε τον Michael Jackson και τον Mick Jagger. Εκείνοι ήταν τρελοί ούτως ή άλλως. Σεβαστοί φιλοξενούμενοι της φωλιάς της πορνείας σε εκείνο το μικρό νησί. Είδα ένα βίντεο. Ένα νεαρό κορίτσι με μίνι φούστα βγήκε στον δρόμο και φωνάζει: «Τους είδα, τρώνε ανθρώπινο κρέας»! Το κοίταξα προσεχτικά να δω αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Τι ανάγκη υπάρχει για τόσο εξαναγκασμό; Μήπως δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά όσοι ικανοποιούν τα σεξουαλικά τους ένστικτα με παιδιά;

«Μάτια ερμητικά κλειστά». Ταινία του Stanley Kubrick. Έδειξε τα πάντα σε αυτή την ταινία την οποία γύρισε πριν 27 χρόνια. Όσα γίνονταν στη φωλιά ενός θρησκευτικού τάγματος. Τις αιματηρές τελετές που συντελούνταν με σεξ. Αυτά που συνέβησαν στη φωλιά της αμαρτίας του Epstein μού θυμίζουν τώρα όσα είδα σε εκείνη την ταινία. Θυμίζουν και την ταινία «120 μέρες στα Σόδομα» του Pier Paolo Pasolini. Που, κατά την άποψή μου, είναι η καλύτερη ταινία που περιγράφει τον φασισμό, τι σημαίνει ο φασισμός. Όμως, δεν συντελείται σε μια δημοκρατική διοίκηση, συντελείται κατά τις τελευταίες μέρες του Μουσολίνι στην Ιταλία. Οι φασίστες διαλέγουν και παίρνουν μια ομάδα νεαρών κοριτσιών και αγοριών. Όσοι επιλέγονται γδύνονται τελείως. Τους κοιτάζουν καλά παντού. Μέχρι και τα δόντια τους πόσο γερά είναι. Κλείνονται σε μια έπαυλη όπως εκείνη του Epstein που είδαμε σε εκείνο το μικρό νησί. Και στην ενημέρωση που τους γίνεται την πρώτη μέρα, τους λέγεται «εδώ όλα επιτρέπονται για την απόλαυση». Όσοι δεν έχουν γερά νεύρα δεν μπορούν να δουν τι γίνεται ύστερα. Άλλωστε η προβολή αυτής της ταινίας απαγορεύτηκε στους κινηματογράφους. Όσοι πήγαν να δουν την ταινία πριν την απαγόρευση δεν άντεξαν και έφυγαν στη μέση. Νομίζω, αν γινόταν ταινία για τον Epstein και επιχειρούσαν να δείξουν τα πάντα ούτε αυτή θα ήταν εύκολο να την παρακολουθήσεις.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ετοίμασε έναν φάκελο τριών εκατομμυρίων σελίδων. 180 χιλιάδες φωτογραφίες. Δύο χιλιάδες βίντεο. Έγιναν άνω κάτω ακόμα και οι βασιλικές οικογένειες στην Ευρώπη. Στον φάκελο αναφέρεται σε πάρα πολλά μέρη το όνομα του Trump. Υπάρχουν φωτογραφίες στο πολυτελές μπάνιο στο σπίτι του Clinton. Και άλλα πολλά. Ο κόσμος άφησε τον πιθανό πόλεμο με το Ιράν και το κοιτάει αυτό. Όλοι οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι είναι ο Epstein. Λέω πως, αν επιχειρήσουν να βομβαρδίσουν το Ιράν, τώρα είναι πράγματι που θα το βομβαρδίσουν. Για να αλλάξουν την ημερήσια διάταξη. Όπως οι διαδηλώσεις στο Ιράν και τα γεγονότα στη Συρία έκαναν τη Βενεζουέλα να ξεχαστεί, έτσι και ένας νέος πόλεμος θα κάνει και τον Epstein να ξεχαστεί. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, πώς έπαψε ξαφνικά να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη ο Μαδούρο. Ο καημένος ο Μαδούρο. Μήπως τώρα ρωτάει κανείς τι κάνει;

Πώς είστε, Κύπριοι; Είστε καλά; Τι κάνετε; Ακόμα προσπαθείτε να ανοίξετε πύλες; Αναφέρεστε στην πολιτική ισότητα; Συζητάτε ποιος είχε δίκαιο και ποιος άδικο στο Κραν Μοντανά; Ποιος θέλει λύση και ποιος δεν θέλει; Ποιος λέει ομοσπονδία και ποιος ενιαίο κράτος; Ακόμα αυτή είναι η ημερήσια διάταξή σας; Σηκώστε το κεφάλι και κοιτάξετε λίγο τον κόσμο. Ο ηγέτης μας συμπλήρωσε εκατό ημέρες στο «προεδρικό», λέει. Κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη. Δίνει την πληροφορία ότι θα φτιάξει και ιστοσελίδα στα Ελληνικά. Είστε ικανοποιημένοι; Παραπονιέστε πολύ ότι σάπισαν και βρόμισαν τα πάντα εδώ; Καμία σχέση. Ιδού, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο!